Denuncian al exjugador del América ‘Mono’ Osuna por presunto maltrato animal contra el perrito 'Tlacoyo' (RS)

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Mario “Mono” Osuna fue señalado por una presunta agresión contra el perro Tlacoyo durante la segunda temporada de La Granja VIP, luego de que este domingo 25 de octubre de 2026 circulara en redes sociales una imagen de una denuncia presentada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El documento habría acusado posible maltrato o crueldad animal y habría incluido a quienes resultaran responsables del cuidado, producción y custodia de los animales del reality de TV Azteca.

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La imagen difundida mostró un escrito dirigido a la Agencia de Investigación del Delito de Maltrato o Crueldad Animal, adscrita a la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana de la FGJ CDMX.

El documento habría identificado a Tlacoyo como el animal afectado. El nombre de la persona denunciada aparecía cubierto en la fotografía, aunque en redes sociales usuarios vincularon el caso con el exfutbolista Mario Osuna, conocido como “Mono”, quien participó en el programa.

La denuncia también habría señalado a quienes resultaran responsables, incluidas las personas físicas que tuvieron a su cargo la producción, el cuidado y la custodia de los animales dentro de La Granja VIP.

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La imagen mostró un sello de recibido del 20 de octubre de 2026

La fotografía del escrito mostró un sello de recibido con fecha aparente de 20 de octubre de 2026. El texto habría sido presentado como una denuncia de hechos ante la Fiscalía capitalina por posibles conductas constitutivas del delito de maltrato o crueldad animal.

El denunciante sostuvo, bajo protesta de decir verdad, que conoció los hechos a través de la transmisión del programa, así como por videos y notas difundidas públicamente. El documento no permitió conocer la identidad de quien promovió el recurso porque los datos personales fueron cubiertos.

El documento habría incluido a quienes resultaran responsables del cuidado, producción y custodia de los animales del reality de TV Azteca(RS)

La imagen tampoco mostró la totalidad del apartado de hechos. Por esa razón, no fue posible conocer desde el documento difundido la descripción completa de la conducta que habría motivado la denuncia, ni si la Fiscalía abrió una carpeta de investigación.

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El escrito citó los artículos 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de disposiciones de la Constitución de la Ciudad de México y de los artículos 221, 222 y 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

También hizo referencia al artículo 350 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, relacionado con el maltrato o la crueldad animal. El documento indicó que ese delito se perseguía de oficio.

El video colocó a Tlacoyo y Mario Osuna en el centro de la polémica

La controversia surgió a partir de un video compartido en plataformas digitales. En las imágenes se escuchó un sonido agudo mientras Tlacoyo se encontraba dentro de una habitación junto a Mario Osuna.

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Usuarios interpretaron el ruido como un chillido del canino y acusaron en publicaciones que el perro habría sido lastimado. La grabación se difundió durante los días previos a la octava gala de eliminación de la segunda temporada del reality.

En una conversación posterior, la participante Daniela Alexis, conocida como “la Bebeshita”, cuestionó a Osuna sobre lo ocurrido con el animal. El exfutbolista respondió: “¡Está arriba de mi cama y no me gusta!”.

Esa frase aumentó los cuestionamientos en redes sociales. Parte de la audiencia pidió que la producción difundiera las grabaciones completas de las cámaras instaladas en el área donde ocurrió el episodio.

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Las publicaciones también exigieron que se aclarara si Tlacoyo recibió atención veterinaria y si el programa contaba con protocolos para supervisar el trato de los participantes hacia los animales que aparecieron en la emisión.

Adal Ramones y Kristal Silva negaron una agresión física

Los conductores Adal Ramones y Kristal Silva rechazaron durante una emisión en vivo que hubiera existido una agresión física contra Tlacoyo. Ambos sostuvieron que el sonido escuchado en el video correspondió a un silbido realizado por Mario Osuna.

La producción de La Granja VIP también afirmó que mantuvo una política de cero tolerancia frente a cualquier forma de violencia contra animales. Esa postura no detuvo las exigencias de usuarios que pidieron imágenes sin edición para despejar las dudas sobre el incidente.

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El Mario Osuna enfrenta acusaciones de presunto maltrato animal contra Tlacoyo dentro del reality show La Granja VIP. (Especial )

Hasta la difusión de la imagen, la presunta denuncia no mostró una resolución de la Fiscalía ni datos sobre una posible citación a Mario Osuna o a integrantes de la producción de TV Azteca.

El contenido compartido en redes sociales tampoco acreditó por sí mismo la autenticidad integral del documento ni confirmó que existiera una investigación abierta. La fotografía únicamente mostró partes del escrito, debido a que diversos nombres, domicilios y fragmentos de la narración fueron cubiertos.

La denuncia incluyó a responsables del cuidado de animales en el reality

El documento señaló que la denuncia se dirigió no solo contra la persona que habría incurrido en la conducta, sino contra quienes resultaran responsables dentro del programa. La redacción incluyó a las personas encargadas de la producción, el cuidado y la custodia de los animales.

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El escrito habría considerado que quienes estuvieron al frente de esas tareas también pudieron tener responsabilidad si omitieron proteger al perro o atender cualquier incidente que se hubiera presentado durante las grabaciones.

La imagen describió a La Granja VIP como un programa de telerrealidad y señaló que su segunda temporada se estrenó el 6 de septiembre de 2026. La polémica por Tlacoyo llegó antes de la octava gala de eliminación, programada para este domingo 25 de octubre.