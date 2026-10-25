Más de 1.300 personas fueron detenidas en Francia durante las violentas protestas del sábado

Más de 1.300 personas fueron detenidos en Francia durante las manifestaciones de este sábado.

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Las protestas del sábado en Francia dejaron 1.314 detenciones, 53 integrantes de las fuerzas de seguridad heridos, 75 intervenciones por incendios y 24 comercios saqueados, según un balance nacional preliminar del Ministerio del Interior. Las movilizaciones reclamaban mejoras del poder adquisitivo y la defensa de los servicios públicos.

La participación reunió entre 410.000 y 800.000 personas en todo el país, de acuerdo con las cifras divergentes del Ministerio del Interior y de la Confederación General del Trabajo (CGT). Aunque la mayoría de las concentraciones transcurrió sin incidentes, hubo enfrentamientos en varias ciudades al terminar las marchas.

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La participación en las marchas osciló entre 410.000 y 800.000 personas en todo el país, según cifras oficiales y sindicales.

El Ministerio del Interior informó que abrió “varias investigaciones” tras los incidentes, sin precisar cuántos manifestantes resultaron heridos. El organismo señaló además que la noche posterior a las protestas fue “calma”.

En París, 142 personas fueron detenidas durante la jornada y 126 quedaron bajo custodia policial, según comunicó la Prefectura de Policía de la capital francesa. La movilización parisina reunió entre 110.000 y 250.000 asistentes, según las fuentes citadas.

La portavoz de la Prefectura, Hélène Denéchère, confirmó el saqueo de un comercio y daños en un concesionario de automóviles. También sostuvo que “la rápida actuación de las fuerzas del orden” impidió que los participantes en los disturbios ingresaran al segundo establecimiento.

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La Prefectura de Policía de París contabilizó 142 detenciones y 126 personas bajo custodia tras la movilización en la capital. (REUTERS/Manon Cruz)

Denéchère situó en unos 500 a los “alborotadores” que permanecían al término de la marcha en París. De acuerdo con el relato de la jornada, agentes antidisturbios utilizaron gases lacrimógenos y cañones de agua contra jóvenes encapuchados que arrojaban piedras.

Los choques también se registraron en Marsella, Toulouse, Niza y Tours. Hubo incidentes en Lyon, Burdeos y Grenoble, mientras la policía lanzó gases lacrimógenos en Clermont-Ferrand, Lille, Nantes y Niza.

El despliegue policial y las restricciones en París

Las autoridades movilizaron alrededor de 70.000 policías y gendarmes para controlar las protestas, 10.000 más que en la jornada del 17 de octubre. El refuerzo se produjo después de que Denéchère admitiera que se había subestimado “la afluencia de personas que buscaban pelea, su número y su potencial violencia”.

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Las fuerzas de seguridad y los manifestantes registraron choques en ciudades como Marsella, Toulouse, Lyon, Burdeos y Nantes. (AP Photo/Laurent Cipriani)

El ministro del Interior, Laurent Núñez, afirmó que las marchas “transcurrieron sin incidentes”, aunque advirtió que grupos radicales se separaron de las convocatorias autorizadas para protagonizar actos violentos. También denunció un nivel de violencia “extremadamente alto” y señaló que dos personas sufrieron heridas graves durante las intervenciones policiales, según Le Monde.

Núñez declaró a periodistas que las fuerzas de seguridad debían ser “ultra reactivas” y acusó a activistas de extrema izquierda y a bandas criminales de intentar impulsar los disturbios.

En París, comercios protegieron sus escaparates, museos cerraron y más de 20 estaciones de metro quedaron fuera de servicio. El Louvre, el Museo de Orsay y la Ópera de París suspendieron sus actividades durante toda la jornada como medida de precaución.

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