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Serbia celebra las elecciones parlamentarias más disputadas en 14 años, con el movimiento estudiantil como principal rival de Vucic

Los comicios anticipados son el resultado de una movilización estudiantil que comenzó tras el derrumbe de una marquesina en la estación ferroviaria de Novi Sad, en 2024, que causó 16 muertos. La tragedia, ampliamente atribuida a la corrupción, desencadenó algunas de las mayores manifestaciones en Serbia desde la caída de Slobodan Milosevic, en 2000

Varias personas cruzan un puente en el que se ve un enorme cartel del expresidente de Serbia y candidato a primer ministro por el Partido Progresista Serbio (SNS), Aleksandar Vučić (REUTERS/Marko Djurica)
Varias personas cruzan un puente en el que se ve un enorme cartel del expresidente de Serbia y candidato a primer ministro por el Partido Progresista Serbio (SNS), Aleksandar Vučić (REUTERS/Marko Djurica)
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Serbia celebra este domingo las elecciones parlamentarias más disputadas en más de 14 años, con el movimiento estudiantil como principal desafío al partido del veterano líder Aleksandar Vucic, en una votación marcada por casi dos años de protestas contra la corrupción y por la expectativa de una participación electoral inusualmente alta.

Los comicios anticipados son el resultado de una movilización estudiantil que comenzó tras el derrumbe de una marquesina en la estación ferroviaria de Novi Sad, en 2024, que causó 16 muertos. La tragedia, ampliamente atribuida a la corrupción, desencadenó algunas de las mayores manifestaciones en Serbia desde la caída de Slobodan Milosevic, en 2000.

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La Lista de los Estudiantes, integrada por candidatos respaldados por un movimiento sin una conducción centralizada, representa ahora el principal desafío para el Partido Progresista Serbio (SNS), la formación populista de derecha de Vucic, que dominó la política nacional durante sus años en el poder.

Un total de 18 listas electorales compiten por los escaños de la Asamblea Nacional, que cuenta con 250 bancas. Sin embargo, las encuestas indican que la disputa se concentra principalmente entre el partido gobernante y la lista respaldada por los estudiantes.

Varios de los principales partidos opositores decidieron no participar en las elecciones y pidieron a sus seguidores que apoyen al movimiento estudiantil.

La votación podría registrar una participación superior a la habitual entre los 6,4 millones de ciudadanos habilitados para sufragar. Desde la caída de Milosevic, cuando cerca del 70% del electorado acudió a las urnas para poner fin a su gobierno, la participación en las elecciones parlamentarias disminuyó y promedió poco más del 55% durante el mandato del SNS.

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La Lista de los Estudiantes, integrada por candidatos respaldados por un movimiento sin una conducción centralizada, representa ahora el principal desafío para el Partido Progresista Serbio (SNS), la formación populista de derecha de Vucic, que dominó la política nacional durante sus años en el poder (REUTERS)
La Lista de los Estudiantes, integrada por candidatos respaldados por un movimiento sin una conducción centralizada, representa ahora el principal desafío para el Partido Progresista Serbio (SNS), la formación populista de derecha de Vucic, que dominó la política nacional durante sus años en el poder (REUTERS)

Durante casi dos años, los estudiantes organizaron concentraciones y marchas por distintas regiones del país balcánico para llegar directamente a los votantes y contrarrestar la maquinaria mediática del partido gobernante.

Las protestas convocaron de forma recurrente a grandes multitudes. La última manifestación antes de las elecciones tuvo lugar el jueves en Belgrado y reunió a unas 150.000 personas en las calles, según un observatorio independiente de protestas.

Vucic también recorrió el país durante la campaña, con visitas a pueblos y ciudades en las que se acercó a los ciudadanos. Al mismo tiempo, acusó reiteradamente al movimiento estudiantil de preparar un golpe de Estado financiado desde el extranjero.

“No olvidemos nunca cómo intentaron derribar nuestro Estado. Protejámoslo y defendámoslo siempre”, afirmó el mandatario ante sus seguidores durante el acto de cierre de campaña de su partido en Belgrado.

Candidatos sin experiencia política

La mayoría de los 250 candidatos de la Lista de los Estudiantes son especialistas de distintos ámbitos, entre ellos la academia y las artes, con escasa experiencia en la política.

La plataforma del movimiento abarca diferentes propuestas, aunque su principal compromiso es combatir la corrupción. La movilización comenzó con la exigencia de una investigación transparente sobre el derrumbe de la estructura en la estación de Novi Sad y evolucionó hacia el reclamo de elecciones anticipadas.

Frente a este desafío, Vucic se presenta como la principal figura de su partido e intenta proyectar una imagen de dirigente indispensable para Serbia. En política exterior, mantiene un delicado equilibrio diplomático entre la vecina Unión Europea y Rusia, su estrecho aliado.

Frente a este desafío, Vucic se presenta como la principal figura de su partido e intenta proyectar una imagen de dirigente indispensable para Serbia (REUTERS)
Frente a este desafío, Vucic se presenta como la principal figura de su partido e intenta proyectar una imagen de dirigente indispensable para Serbia (REUTERS)

En medio de la creciente presión política, el mandatario, de 56 años, convocó el mes pasado a los comicios anticipados y justificó la decisión por las «grandes turbulencias en la escena política interna».

Vucic interrumpió su segundo mandato presidencial para presentarse como candidato a primer ministro, en una elección que pone a prueba el respaldo a su partido después de casi dos años de movilizaciones estudiantiles.

(Con información de AFP)

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