¿Estadio Memo Ochoa?: el gesto del club América con el ex portero previo a su homenaje

Una noche emotiva se vivirá esta noche 25 de octubre en la cancha del Estadio Azteca con el homenaje que el club América prepara para Memo Ochoa. El histórico arquero colgó los guantes luego de terminar su participación en el Mundial 2026 con la Selección Mexicana, ahora, el equipo que lo debutó le rendirá un reconocimiento especial en el estadio que lo vio crecer.

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