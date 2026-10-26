Cómo eliminar el mal olor de los clósets con saquitos de arroz y lavanda

Un saquito de tela con arroz y lavanda reposa sobre una mesa de madera frente a un armario con ropa organizada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

El arroz crudo mezclado con lavanda seca dentro de un saquito de tela absorbe la humedad acumulada en los clósets, la causa principal del mal olor y del moho en la ropa guardada. El método se arma en minutos y no requiere productos químicos ni gasto adicional.

El saquito se coloca en cajones, estantes o colgado de una percha, y debe revisarse cada dos o tres semanas para que mantenga su efecto.

PUBLICIDAD

Antes de aplicar el truco conviene entender por qué se forma el mal olor dentro del clóset.

El clóset acumula humedad porque el aire no circula

Un clóset cerrado es, por naturaleza, un espacio sin ventilación. La Universidad de Florida, a través de su programa de extensión agrícola y doméstica, señala que los clósets son una de las tres áreas de una casa donde con más frecuencia aparece moho, junto con los baños y las recámaras.

El problema, según esa misma guía, es que la humedad entra a un clóset con mucha más facilidad de la que sale.

Una mujer revisa su ropa dentro de un armario de madera que presenta manchas de humedad en la pared posterior y un deshumidificador portátil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando la puerta permanece cerrada todo el día, el vapor que sueltan la ropa, los zapatos o incluso la pared exterior se queda atrapado adentro.

PUBLICIDAD

La extensión de la Universidad Estatal de Dakota del Norte añade un dato adicional: los clósets ubicados contra una pared exterior son más propensos al moho en invierno, porque esa pared enfría el aire del interior y eso facilita que la humedad se condense.

Por qué el arroz crudo funciona como absorbente de humedad

El arroz crudo es lo que se conoce como un desecante casero: un material capaz de atraer y retener el agua que flota en el aire que lo rodea.

La Extensión de la Universidad Estatal de Iowa lo recomienda como una alternativa sencilla y económica para mantener secos espacios pequeños y cerrados, como cajones o contenedores.

PUBLICIDAD

Un saco de tela blanco lleno de granos de arroz crudo descansa sobre una mesa de madera con una pala de madera insertada entre los granos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por esa misma propiedad el arroz se usa dentro de los saleros, para que la sal no se apelmace con la humedad del ambiente, y también es el método casero más conocido para intentar secar un celular que se mojó.

Dentro de un clóset, el arroz colocado en una bolsita de tela actúa de la misma forma: capta el vapor de agua suspendido en el aire antes de que esa humedad se condense sobre la ropa, los estantes de madera o las paredes del mueble.

La lavanda aporta aroma y ayuda a mantener la ropa en buen estado

La lavanda seca se agrega al mismo saquito de arroz para que, además de absorber humedad, el clóset quede con un aroma agradable. A diferencia de un aromatizante en aerosol, el efecto de la lavanda seca dura semanas porque libera su fragancia poco a poco.

PUBLICIDAD

Para que la lavanda conserve su olor es necesario que esté completamente seca antes de meterla al saquito.

Tres macetas de lavanda florecidas adornan el alféizar de una ventana rústica en un edificio de piedra, con hiedra trepando y un paisaje rural difuminado al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se guarda húmeda, en lugar de perfumar el clóset puede generar moho dentro de la propia bolsita, el problema contrario al que se busca resolver.

La forma más sencilla de secar lavanda en casa es cortar los tallos antes de que las flores abran por completo, amarrarlos en pequeños manojos y colgarlos boca abajo en un lugar seco, oscuro y con buena ventilación durante dos a cuatro semanas.

Una vez que los tallos se sienten quebradizos y las flores se desprenden con facilidad, están listas para usarse.

Espacios navideños deco (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo armar el saquito paso a paso

El saquito se hace con una tela que permita el paso del aire, como algodón o lino, nunca con plástico ni con telas sintéticas que atrapen la humedad en lugar de dejarla salir.

PUBLICIDAD

Se llena con arroz crudo hasta cubrir la mitad del espacio de la bolsa, se agrega un puñado de flores de lavanda seca y se cierra bien para evitar que el contenido se derrame.

Varias bolsas de tela rellenas de arroz se encuentran dentro de un cajón de madera antiguo, utilizadas como un método natural y eficaz para absorber la humedad y proteger el contenido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La bolsa terminada se coloca en las esquinas del clóset, dentro de los cajones o colgada entre la ropa, en los puntos donde suele acumularse más humedad.

Conviene distribuir varios saquitos pequeños en distintas zonas del mueble en lugar de uno solo grande, porque así el efecto absorbente cubre más superficie.

Señales de que el saquito ya cumplió su función

El arroz pierde su capacidad de absorber agua con el paso de los días, hasta llegar a un punto de saturación en el que deja de ser útil.

PUBLICIDAD

La señal más clara es que los granos se sientan húmedos al tacto o que se vean ligeramente hinchados en comparación con el arroz seco.

La imagen muestra a una mujer rubia de espaldas eligiendo ropa de un armario abierto y organizado en un dormitorio luminoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando esto ocurre, se recomienda tirar el contenido del saquito y rellenarlo con arroz y lavanda frescos.

Mantener un arroz saturado dentro del clóset, en lugar de ayudar, puede favorecer la aparición de moho, de acuerdo con la misma lógica que describe la Extensión de la Universidad Estatal de Iowa sobre el comportamiento de los desecantes caseros.

La ventilación diaria es el complemento que no debe faltar

Ningún saquito sustituye la circulación de aire. La Universidad de Florida recomienda mantener la puerta del clóset abierta siempre que sea posible, o bien instalar puertas con rejillas que permitan el paso del aire incluso cuando están cerradas.

PUBLICIDAD

También sugiere evitar que la ropa, los zapatos o cualquier objeto húmedo entren en contacto directo con el piso del clóset, porque ahí es donde la humedad queda más atrapada.

Un vestidor contrasta un espacio saturado con prendas acumuladas frente a un sistema de almacenamiento ordenado por tipo de ropa y tonalidades. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Retirar bultos y cajas del suelo del mueble facilita que el aire circule de forma pareja por todo el espacio.

Si después de aplicar el saquito y de ventilar el clóset el mal olor persiste, es probable que el problema no sea solo del mueble, sino de la humedad general de la habitación o de una filtración de agua cercana.

En ese caso, el saquito de arroz y lavanda deja de ser suficiente y conviene revisar la causa de fondo antes de seguir insistiendo con remedios caseros.

PUBLICIDAD