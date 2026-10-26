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América vs Pachuca en VIVO: sigue el partido de la Jornada 14 y el homenaje a Memo Ochoa

El histórico portero americanista recibirá un reconocimiento luego de retirarse de las canchas con un récord de seis mundiales

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00:34 hsHoy

Es un hecho, Memo Ochoa será homenajeado con América en el Estadio Azteca

El canterano americanista recibió la invitación de su club para ser parte de un evento especial que reconocerá su trayectoria deportiva tras colgar los guantes

Es un hecho, Memo Ochoa será homenajeado con América en el Estadio Azteca (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)
Es un hecho, Memo Ochoa será homenajeado con América en el Estadio Azteca (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

El club América se vestirá de gala para reconocer a uno de sus mejores futbolistas en la última década. Guillermo Ochoa recibirá un homenaje en la cancha del Estadio Azteca —hoy estadio Banorte— el próximo domingo 25 de octubre. Fue el propio club quien confirmó que Memo Ochoa será galardonado luego de retirarse del futbol profesional.

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00:21 hsHoy

América recibe a Pachuca

REUTERS/Eloisa Sanchez
REUTERS/Eloisa Sanchez

América recibe a Pachuca en la Jornada 14 del Apertura 2026 con la posibilidad de asegurar su pase a los cuartos de final del Apertura 2026, mientras los Tuzos necesitan ganar para mantener opciones de acceder a la liguilla.

Antes del partido, el club azulcrema realizará un homenaje al exportero Guillermo Ochoa, quien recientemente se retiró del futbol profesional. Memo Ochoa será galardonado en las instalaciones del Estadio Azteca, hoy Estadio Banorte, como parte de los reconocimientos que ha recibido tras culminar su etapa como jugador profesional.

Las Águilas llegan como líderes de la clasificación con 27 puntos después de 12 partidos. Su registro incluye ocho triunfos, tres empates y una derrota, resultados que los colocan entre los principales aspirantes al título.

El equipo dirigido por Guillermo Almada busca terminar con los antecedentes adversos que el americanismo identifica como el “Papachuca”, además de obtener el resultado que le permita sellar matemáticamente su clasificación directa a la fase de cuartos de final.

En el ataque azulcrema aparecen Miguel Borja y Brian Rodríguez, quienes medirán su capacidad ofensiva ante Pachuca y su delantero venezolano Salomón Rondón, señalado como líder y referente goleador de la competencia.

Los Tuzos ocupan la decimosexta posición con 13 puntos y afrontan el encuentro con poco margen para dejar unidades en el camino. Un resultado distinto a la victoria comprometería casi por completo sus aspiraciones de alcanzar la siguiente fase.

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