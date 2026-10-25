Concejal de Bogotá se despachó contra los 'runners' por uso de música desde tempranas horas: "Tengamos en cuenta a la comunidad"

Las quejas de los ciudadanos en Bogotá aumentaron por la ocupación dominical de las vías debido a eventos masivos de carreras atléticas - crédito Allianz

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En medio de la creciente actividad de amantes por el Running en la ciudad de Bogotá, en las últimas semanas siguen incrementando las quejas contra los numerosos grupos y eventos que, cada domingo, se han tomado las calles de la capital para desarrollar sus actividades.

De hecho, una semana después de que habitantes del sector de Pablo Sexto se quejaran por los constantes cierres de vías para adelantar carreras aprobadas por el Distrito, en la mañana del domingo 25 de octubre la concejal de Bogotá del Centro Democrático Sandra Forero denunció los posibles abusos que estarían cometiendo los deportistas en zonas residenciales.

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Según indicó la cabildante ante el Consejo de Bogotá, corredores se estarían reuniendo desde tempranas horas en días de descanso, además de utilizar sistemas de sonido que alterarían la tranquilidad de los ciudadanos que descansan en la mañana.

La denuncia se centró en un espacio público ubicado en el sector de la 134 con Novena, donde, según Forero, el sonido comenzó a las 6:30 a. m. y el himno nacional fue reproducido a las 7:00 a. m. a un volumen elevado. Frente al lugar estaría ubicada la clínica Los Cobos, que cuenta con hospitalización y servicio de urgencias.

La cabildante aseguró que un evento deportivo inició música a las 6:30 a. m. cerca de la clínica Los Cobos, con urgencias y hospitalización, en el sector de la calle 134 con Novena el domingo - crédito Sandra Forero/X

“Hoy es domingo y es un video que está grabado en el espacio público, que se genera gracias a la construcción del éxito de la 134 con Novena. Es un sector totalmente residencial, totalmente residencial. Eso que ustedes están oyendo arrancó a las seis y media de la mañana. El himno nacional, cosa que es muy importante, lo ponen a todo volumen a las siete de la mañana, un domingo”, señaló la concejal.

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La cabildante solicitó, mediante un derecho de petición, información sobre el permiso otorgado para usar el espacio público como punto de salida de la carrera y sobre si los niveles de ruido estaban contemplados en la autorización. También anunció que llevaría el asunto a una mesa de concejales creada para mitigar el impacto de estas actividades.

“Al frente queda la clínica Los Cobos, una institución que, pues tiene hospitalización, tiene servicio de urgencias. Todo esto para decirles que es muy importante que revisemos nuevamente el tema de las carreras. Le pido, por derecho de petición, que me informen cómo está otorgado ese permiso para la utilización de ese espacio público para la salida de la carrera, pero sobre todo, si los niveles de ruido que se generan ahí están permitidos en el permiso de autorización que se está dando para el aprovechamiento de ese espacio público para que ahí arranque la maratón”, comentó la cabildante.

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La concejal Forero señaló que, aunque respeta y apoya los espacios de esparcimiento y desarrollo deportivo, no permitirá que esas actividades interrumpan la tranquilidad del resto de habitantes o que, incluso, altere la normal recuperación de pacientes en casos donde los encuentros se adelanten cerca a zonas hospitalarias.

“Una cosa que es muy importante y quiero dejarla clara. Muy valiosos que se den estos episodios o estos, eh, momentos de las maratones y de las carreras atléticas, pero tengamos en cuenta también a la comunidad”, concluyó Sandra Forero.

El reclamo se sumó al de habitantes de Pablo Sexto, quienes una semana antes habían cuestionado los cierres de vías para carreras aprobadas por el Distrito. Forero consideró valiosas las maratones y carreras atléticas, pero pidió que también se tenga en cuenta a la comunidad.

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Los habitantes afirman sentirse secuestrados en sus casas los domingos - crédito @pasaen_bogota/IG

La inconformidad también se había manifestado el 18 de octubre en Teusaquillo, donde residentes próximos al Centro Administrativo Nacional (CAN) bloquearon durante la mañana la conexión entre la calle 53 y la carrera 50. La protesta buscaba llamar la atención sobre las restricciones de movilidad que, según los vecinos, se repiten con las competencias atléticas dominicales.

De acuerdo con imágenes divulgadas por la cuenta Pasa en Bogotá, los asistentes portaron banderas y carteles con mensajes como “No más runners” y “Deporte sí, bloqueos no”. Los reclamos también incluyeron a habitantes de Nicolás de Federmán, Pablo VI, Alfonso López y Galerías, quienes reportaron dificultades para desplazarse en vehículo y acceder a la ciclovía durante los cierres.

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