Exalcalde local de Tunjuelito explicó por qué se llevan a cabo las carreras siempre por los mismos corredores viales

El exmandatario local reveló los motivos por los que no salen a correr en otros lugares de Bogotá - crédito @josephplazap/IG

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Casi la mitad de los domingos del año, los residentes de Teusaquillo enfrentan cierres viales por carreras atléticas que colapsan la movilidad de una zona que ya concentra conciertos, partidos de fútbol y la tradicional ciclovía dominical.

Las cifras lo confirman: cerca de 172.000 personas participaron en competencias por las calles de Bogotá durante el último año, distribuidas en unas 26 carreras anuales.

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Un exalcalde local señala que los organizadores priorizan la rentabilidad sobre la distribución de rutas

Joseph Plaza, exalcalde local de la localidad de Tunjuelito en Bogotá y que se dedica en sus redes sociales a realizar un análisis de las diferentes situaciones que aquejan a los bogotanos, ofreció una lectura directa del problema: los operadores de carreras repiten los mismos trazados porque cambiar de ruta eleva los costos de logística.

Allianz 15k volverá a Bogotá, el próximo 18 de octubre y tendrá una recaudación para los damnificados por el terremoto en Colombia - crédito Allianz

“La utilidad está en disminuir los gastos. Les pueden cobrar a ustedes trescientos mil por inscripción”, pero en la práctica prefieren radicar los mismos planes de manejo de tránsito sin modificar señalización, auxiliares ni cargas operativas, explicó el exfuncionario.

Según Plaza, de las 26 carreras realizadas en el año, 16 transcurrieron por las mismas calles de Teusaquillo, un patrón que a su juicio se origina en la Resolución 28-0049 de 2025, norma distrital que —según su análisis— fijó implícitamente los recorridos, costos y condiciones logísticas que la Alcaldía Mayor aprueba para este tipo de eventos.

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El exmandatario de esa localidad del sur de Bogotá cuestionó que Bogotá cuente con 20 localidades y las competencias se concentren en una sola. “¿Por qué no hacen una en Tunjuelito? Cuando era alcalde local, hicimos Tunjo 6K. ¿Por qué no van a Bosa? ¿Por qué no van a Suba? Porque no es rentable. Así de sencillo”, afirmó.

Más de 8.000 corredores participarán en las distancias de 10K y 15K en el evento deportivo más destacado de Bogotá. (avianca)

Para Plaza, la solución no se agota en un borrador de resolución. Lo que se requiere, sostuvo, es definir nuevos trazados en conjunto con la comunidad, las marcas patrocinadoras y los organizadores, además de crear incentivos concretos. “Si los organizadores y las personas no ven incentivos de hacer una carrera en Bosa y en Tunjuelito, no la van a hacer”, advirtió.

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Las reacciones en la publicación no tardaron en aparecer y rápidamente generó opiniones entre sus seguidores, como, por ejemplo: “La pregunta es si en otras localidades se prestan las vías alternas para que puedan haber cierres”; “Sí sería bueno cambiar recorridos, pero igual tienen que cerrar vías”, entre otros.

La Alcaldía prepara una norma para redistribuir los recorridos

El malestar acumulado llevó a la Alcaldía Mayor de Bogotá a impulsar una resolución conjunta entre la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Movilidad y el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) para desconcentrar los eventos hacia otras localidades.

Los habitantes afirman sentirse secuestrados en sus casas los domingos - crédito @pasaen_bogota/IG

El objetivo principal es equilibrar el auge del running con el derecho al descanso de los vecinos del entorno del Parque Simón Bolívar, El Campín y el Movistar Arena, según informó el diario Marca.

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Los vecinos denuncian “secuestros masivos” cada fin de semana

La tensión escaló el domingo 18 de octubre, cuando residentes de los barrios La Esmeralda, Nicolás de Federmán, Pablo VI, Alfonso López y Galerías bloquearon la conexión entre la calle 53 y la carrera 50 para protestar contra los cierres.

Con banderas de Colombia y carteles que leían “#NoMásSecuestrosMasivos todos los fines de semana”, los manifestantes gritaron arengas como “¡No más runners!” y “Deporte sí, bloqueos no” mientras los atletas debían esquivarlos.

Los habitantes aseguran que las afectaciones van más allá de la movilidad: denuncian basura, ruido y dificultades para atender emergencias. “Alcaldesa local, mire a lo que están sometiendo a la ciudadanía… Están secuestrando en sus casas”, reclamó uno de los vecinos con parlante en mano, según las imágenes difundidas por la cuenta Pasa en Bogotá.

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