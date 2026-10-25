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EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 25 de octubre

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La Ciudad de México registra este domingo 25 de octubre una jornada con movilizaciones sociales concentradas en Cuauhtémoc, donde se prevén una marcha al Zócalo, protestas en el Ángel de la Independencia, Plaza Tlaxcoaque, Glorieta de los Insurgentes, SCJN y oficinas del IMSS. Las principales afectaciones viales se anticipan en Paseo de la Reforma, Centro Histórico, Insurgentes, Calzada de Tlalpan, Circuito Interior, División del Norte y accesos hacia Xochimilco y Teotihuacán por las rodadas. La mayor concentración prevista es la Mega Procesión de las Catrinas, con 500,000 asistentes, seguida por el Ciclotón de la Ciudad de México, con 80,000, además del partido América contra Pachuca, el concierto de Romeo Santos y Prince Royce y las actividades de Día de Muertos en distintos puntos de la capital.

Movilizaciones sociales

  1. 10:00 horas — Marcha del Color del Maguey. Sale del Museo Indígena/Antigua Aduana de Peralvillo hacia el Zócalo. Exige una ley nacional de protección integral al maguey y rechaza la instalación de parques fotovoltaicos en tierras ancestrales. Aforo estimado: 150 personas.
  2. 10:30 horas — Fundación Gran Gente Pequeña de México. Concentración en el Monumento a la Revolución por el Día Mundial de las Personas con Talla Baja. Aforo: 60.
  3. 11:30 horas — Sociedad Civil. Mesa de diálogo en el Ángel de la Independencia contra la falta de transparencia en acuerdos relacionados con el agua. Aforo: 50.
  4. 12:00 horas — Colectiva Hijas de la Cannabis. Evento político-cultural en Plaza Tlaxcoaque para exigir espacios seguros para consumidoras de cannabis y recaudar alimento para perros y gatos. Aforo: 100.
  5. 12:00 horas — Plataforma 4:20. Jornada itinerante sobre derechos cannábicos en el Monumento a la Madre, División del Norte y Cuauhtémoc, así como Gran Canal y Circuito Interior. Aforo: 45.
  6. 12:00 horas — Urtarte Ciudad Monstruo. Evento político-cultural frente a la SCJN en apoyo de 14 mazatecos exiliados de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca. Aforo: 60.
  7. 12:00 horas — Trabajadores de Guarderías del IMSS. Mitin en las oficinas centrales del IMSS, en Paseo de la Reforma 476. Exigen respeto a derechos laborales, abasto de insumos y cambios en la dirigencia sindical. Aforo: 150.
  8. Durante el día — Colectiva Micelias. Acopio de víveres en la estación Villa de Cortés del Metro y la estación Xola del Metrobús para mujeres mazatecas en plantón frente a la SCJN. Aforo: 20.
  9. 14:00 horas — Colectiva Amiga Pide la Pensioncita. Realiza el “Tendedero Muertos de Hambre 2026” en la Glorieta de los Insurgentes. Aforo: 30.
  10. 15:00 horas — Direct Action Everywhere Ciudad de México. Procesión en el Ángel de la Independencia en memoria de animales muertos por especismo. Aforo: 45.

Rodadas motociclistas

  1. 07:30 horas — Predators Raiders. Sale de las Letras Monumentales de Tecómitl, Milpa Alta, con destino a Yecapixtla, Morelos. Aforo: 50.
  2. 09:00 horas — Crazys CDMX. Parte del Hospital Ángeles Pedregal hacia el Parque Nacional Cumbres del Ajusco. Aforo: 60.
  3. 09:40 horas — Foto Riders Ajusco. Sale del Estadio Olímpico Universitario rumbo al Ajusco por el sexto aniversario del grupo. Aforo: 60.

Rodadas ciclistas

  1. 06:00 y 06:20 horas — Inmortal Bikes. Sale de Manacar y de la Estela de Luz rumbo a las Pirámides de Teotihuacán. Aforo: 25.
  2. 06:30 horas — Colectiva Justicia para Diana. Parte de las estaciones Tepalcates y Puebla del Metro hacia la Glorieta de la Joven de Amajac; colocará una bicicleta blanca en memoria de Diana Velázquez Florencio. Aforo: 150.
  3. 06:45 horas — Chintololos Biker’s Team. Sale del Parque Bicentenario hacia Teotihuacán. Aforo: 25.
  4. 07:00 horas — Baby Runners. Parte del Oxxo del Triángulo, en Tláhuac, con destino a Tenango del Aire. Aforo: 25.
  5. 07:00 horas — Enbiciados. Sale de la sucursal Enbiciados Del Valle hacia Teotihuacán. Aforo: 25.
  6. 07:30 horas — Mix Road. Sale del biciestacionamiento del Metro Mixcoac rumbo a los campos de cempasúchil de Xochimilco. Aforo: 25.
  7. 07:30 horas — Cerbero Rea. Parte de la explanada de la Alcaldía Benito Juárez hacia Acolman, Estado de México. Aforo: 25.
  8. 07:30 horas — Freebikesnva. Sale del Parque Revolución, en Azcapotzalco, con destino al Parque Aztlán. Aforo: 25. fileciteturn1file11turn1file6
  9. 10:00 horas — Evo Bici Aventura. Parte de la colonia Constitución de 1917, Iztapalapa, hacia el Parque Xicoténcatl, en Coyoacán. Aforo: 25.
  10. 12:00 horas — Rueda Libre. Sale de Casa Rueda Libre, en Iztapalapa, hacia los campos de cempasúchil de Xochimilco. Aforo: 25.
  11. 20:30 horas — Bitla y Tlasialtemalco San Luis. Sale de Casa Rueda Libre hacia la chinampa Totiliapa, en San Luis Tlaxialtemalco, Xochimilco. Aforo: 25.

Rodada en patines

  1. 08:00 y 10:00 horas — Beta Rollers. Sale de Town Center Rosario y de la Alameda Central con destino a Los Pulques “El Templo de Diana”, en Xochimilco. Aforo: 30.

Eventos de esparcimiento

  1. 06:00 horas — Carrera IMSS Bienestar por la Salud 2026. Sale de las oficinas centrales del IMSS y recorre Paseo de la Reforma. Aforo: 14,000.
  2. 07:30 horas — Carrera Schindler. Parque Bicentenario. Aforo: 1,000.
  3. 08:00 horas — Ciclotón de la Ciudad de México. Circuito por Benito Juárez, Iztacalco, Iztapalapa y Coyoacán. Aforo: 80,000.
  4. 09:00 horas — Expo Beauty Show. Centro Banamex, Miguel Hidalgo. Aforo: 2,500.
  5. 09:00 horas — 81ª Peregrinación a la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Sale de la colonia Merced Gómez, Álvaro Obregón, rumbo a la Basílica. Aforo: 6,000.
  6. 10:00 horas — Outlet Viaja y Vuela, Invierno 2026. WTC, Benito Juárez. Aforo: 1,000.
  7. 10:00 horas — Festival del Terror. Six Flags México, Tlalpan. Aforo: 15,000.
  8. 11:00 horas — Expo Maternidad y Bebé. WTC, Benito Juárez. Aforo: 3,750.
  9. 11:00 horas — Paquiliztli, Feria de las Ferias de los Pueblos y Barrios Originarios. Monumento a la Revolución. Aforo: 3,000.
  10. 12:00 horas — Expo Cerveza México. WTC, Benito Juárez. Aforo: 1,500.
  11. 12:00 horas — Fiesta Patronal de San Judas Tadeo. Templo de San Hipólito y San Casiano, Cuauhtémoc. Aforo: 10,000.
  12. 13:00 y 17:00 horas — La Malinche. Frontón México. Aforo: 2,400.
  13. 13:00 y 17:30 horas — El Rey León. Teatro Telcel. Aforo: 2,800.
  14. 17:00 horas — Lucha Libre Profesional. Arena México. Aforo: 4,000.
  15. 18:00 horas — Adolescentes & Friends. Teatro Metropólitan. Aforo: 3,165.
  16. 18:00 horas — Mega Procesión de las Catrinas 2026. Sale del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo por Paseo de la Reforma, Juárez y 5 de Mayo. Aforo previsto: 500,000.
  17. 19:00 horas — Romeo Santos y Prince Royce, “Mejor tarde que nunca Tour 2026”. Palacio de los Deportes. Aforo: 20,000.
  18. 19:00 horas — Pimpinela, “Leyendas”. Auditorio Nacional. Aforo: 9,790.
  19. 19:00 horas — Esculturas Luminosas Monumentales Día de Muertos. Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y Puerta de los Leones. Aforo: 5,000.
  20. 19:00 horas — América vs Pachuca, Jornada 14 de la Liga MX. Estadio Banorte, Coyoacán. Aforo: 30,000.
  21. Durante el día — XLIX Feria Nacional del Mole 2026. San Pedro Atocpan, Milpa Alta. Aforo: 5,000.
  22. Durante el día — Festival de Flores de Cempasúchil. Paseo de la Reforma, entre el Ángel de la Independencia y la Glorieta del Ahuehuete.
  23. Durante el día — Exhibición de Alebrijes Monumentales del Museo de Arte Popular. Paseo de la Reforma, del Ángel de la Independencia a la Estela de Luz. Aforo: 30,000.
  24. Durante el día — Celebración de Día de Muertos en Tláhuac. San Francisco Tlaltenco, San Pedro Tláhuac, San Juan Ixtayopan, Santiago Zapotitlán y colonia San Miguel. Aforo: 10,000.
  25. Durante el día — Fiesta Patronal del Pueblo Originario de Santa Úrsula Xitla. Tlalpan. Aforo: 3,000.
  26. 07:30 horas — 22ª Peregrinación Anual de Trabajadores de Roshfrans. Sale de la Glorieta de Peralvillo hacia la Basílica de Guadalupe. Aforo: 200.

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