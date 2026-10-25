Por vínculos con Los Tlacos: arrestan al exoficial mayor del Ayuntamiento de Copalillo por extorsión a comerciantes

Foto: Gabinete de Seguridad

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Samuel “N”, oficial mayor del Ayuntamiento de Copalillo, en Guerrero, fue detenido en el municipio de Iguala al ser identificado como presunto miembro del grupo delictivo de Los Tlacos.

El exfuncionario municipal fue arrestado junto a dos hombres, de nombre Pedro “N” y Heriberto “N”, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión en un operativo encabezado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y en coordinación con la Fiscalía de Guerrero y de seguridad estatal.

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Los tres hombres son señalados como presuntos miembros de Los Tlacos y son acusados por su probable responsabilidad en el delito de extorsión agravada contra comerciantes.

Foto: Gabinete de Seguridad

Las investigaciones refieren que Samuel “N”, que se desempeñó hasta marzo de este año como oficial mayor del Ayuntamiento de Copalillo, se desempeñaba como operador regional y financiero del grupo delictivo.

El Gabinete de Seguridad detalló que, como parte de sus actividades dentro de Los Tlacos, el grupo de detenidos obligaban a comerciantes del municipio mediante amenazas e intimidaciones a comprarles productos de la canasta básica, con lo que les permitía controlar y acaparar la distribución de insumos de primera necesidad.

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En el operativo donde fueron capturados les fueron aseguradas armas, droga y dinero en efectivo.

Los Tlacos en Guerrero: el rescate de una adolescente y las acusaciones de un agente de la Guardia Nacional asesinado

En menos de dos meses han ocurrido otros hechos en los que se ha mencionado a Los Tlacos, uno de ellos fue el rescate de una adolescente y la detención de dos presuntos miembros del grupo criminal, así como el asesinato de un agente de la Guardia Nacional.

Fue el pasado 16 de octubre cuando elementos de la Fiscalía de Guerrero rescataron a una adolescente de 16 años que presuntamente había sido privada de la libertad y detuvo a dos personas señaladas como probables integrantes de una célula de Los Tlacos. El operativo se realizó en Huitzuco de los Figueroa con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

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(FGE Guerrero)

La intervención comenzó luego de que las autoridades recibieron un reporte al número de emergencias 911 por la presunta privación de la libertad de la menor. Durante la búsqueda, personal ministerial ubicó una motocicleta en la que viajaban tres personas, entre ellas la adolescente, quien solicitaba auxilio.

El conductor del vehículo intentó escapar al percatarse de la presencia de las autoridades, pero fue alcanzado y detenido junto con su acompañante en la colonia Centro de Huitzuco. Los detenidos fueron identificados como Jesús “N”, alias “El 25”, y Blanca Yessenia “N”, alias “La China”, investigados por su probable responsabilidad en los delitos de privación de la libertad y robo de vehículo equiparado.

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La adolescente fue puesta a salvo y los agentes aseguraron una motocicleta Benelli modelo 2025 con reporte de robo vigente. De acuerdo con las líneas de investigación de la FGE, ambos detenidos estarían vinculados con una célula de Los Tlacos, organización también identificada como Cártel de la Sierra.

Origen y expansión de Los Tlacos en la sierra de Guerrero

Un vehículo de la Guardia Nacional avanza por la Sierra de Guerrero bajo una representación cartográfica de las disputas territoriales en la región. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los Tlacos comenzaron a consolidarse en la zona serrana del estado tras la fragmentación de grupos criminales ocurrida después de la muerte de Arturo Beltrán Leyva, en 2009. Investigaciones y reportes de seguridad ubican la consolidación del grupo alrededor de 2017 en Heliodoro Castillo, cuya cabecera municipal es Tlacotepec.

La organización pasó de tener vínculos con estructuras comunitarias y de autodefensa a convertirse en un grupo criminal con capacidad armada y presencia territorial en distintas regiones de Guerrero. Entre las actividades atribuidas a sus células se encuentran la producción y trasiego de drogas, el narcomenudeo, la extorsión y el cobro de piso, además del control de rutas y actividades económicas.

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Las acusaciones del agente de la Guardia Nacional asesinado

Semanas antes del operativo en Huitzuco, el 7 de septiembre se difundió el caso de Eduardo Bustos Pérez, agente de la Guardia Nacional localizado muerto junto a tres personas más en la localidad de Plan de Lima, municipio de Juan R. Escudero.

Foto: Captura de pantalla / Redes sociales

Antes de su muerte, Bustos apareció en un video difundido en redes sociales en el que acusó presuntos vínculos de mandos del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General del Estado de Guerrero con Los Tlacos.

Bustos se identificó como soldado especializado, adscrito a la 37 Coordinación en Iguala y comisionado en el Parque Industrial en Ocotitlán. Señaló que su superior inmediato, identificado como el “cabo Medina”, le ordenó vigilar al grupo rival Los Ardillos en Xaltianguis, y que este mando estaría vinculado con un funcionario de la Fiscalía estatal al que llamó “El Montoro”.

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“Están relacionados los dos (Montoro y el cabo Medina) y posteriormente ellos dos están a órdenes de Los Tlacos. Los Tlacos les ordenan a ellos y ellos ordenan a los de la Guardia Nacional, a los verdes”, afirmó el agente en el video. Según su relato, ambos funcionarios recibían un pago de aproximadamente 100 mil pesos a la quincena, entregado en efectivo en reuniones en Chilpancingo.

Eduardo Bustos Pérez, soldado de la Guardia Nacional, aparece sentado en un interior con paredes rústicas. Describe su comisión en Ocotitlán, Guerrero, y funciones en investigaciones de crimen organizado. Relata una estructura de corrupción entre superiores de la Guardia Nacional, la Fiscalía y grupos criminales como Los Tlaco y Los Ardillos, detallando operaciones y pagos ilícitos en efectivo. Video: Redes sociales

El militar también mencionó a “Jacinto Varona” como un funcionario presuntamente aliado con el grupo, nombre que correspondería a Jacinto González Varona, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Guerrero y diputado local con licencia. “Jacinto está con Los Tlacos, estuve de escolta de él un mes”, aseguró Bustos.

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El cuerpo del agente fue hallado dentro de bolsas negras de plástico, abandonado a un costado de la carretera Tierra Colorada-Plan de Lima. La Defensa informó que el militar se encontraba en días de descanso en Guerrero, entidad de la que era originario, cuando se cometió el asesinato. Tras el hallazgo, se desplegaron 284 elementos de seguridad, dos aeronaves y 36 vehículos en la zona.

Respecto a las acusaciones del militar, la Defensa señaló únicamente que se han llevado a cabo resultados “sin distinción alguna” contra las organizaciones criminales, entre ellas Los Tlacos, Los Ardillos y Los Rusos.

Imagen ilustrativa de un operativo en Guerrero. (X/@ElObservadorNL)

Disputa territorial con Los Ardillos

La detención en Huitzuco ocurrió mientras la disputa entre Los Tlacos y Los Ardillos mantiene bajo presión a distintas comunidades de Guerrero. La confrontación entre ambas organizaciones ha sido relacionada con ataques armados, bloqueos, desplazamientos forzados y disputas por territorios y corredores estratégicos, particularmente en zonas de la Sierra y la Montaña baja.

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