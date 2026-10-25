México

Asesinan a una policía en Guanajuato: iba saliendo de su turno cuando fue baleada en Purísima del Rincón

El crimen se suma a otros ataques contra integrantes de corporaciones de seguridad en Guanajuato, incluidos policías asesinados durante sus días de descanso o cuando se dirigían a trabajar; Causa en Común contabilizó al menos 19 agentes de seguridad pública asesinados en la entidad desde el 1 de enero hasta el 22 de octubre

El ataque contra la agente ocurrió en las inmediaciones del bulevar Las Torres y el Libramiento Sur, en Purísima del Rincón, Guanajuato. (Crédito: redes sociales)
El ataque contra la agente ocurrió en las inmediaciones del bulevar Las Torres y el Libramiento Sur, en Purísima del Rincón, Guanajuato. (Crédito: redes sociales)
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Una policía municipal de Purísima del Rincón, Guanajuato, fue asesinada a balazos cuando salía de su turno y viajaba en motocicleta por el Libramiento Sur, en un nuevo caso de violencia contra integrantes de corporaciones de seguridad en la entidad.

La agresión ocurrió la mañana del sábado 24 de octubre, en las inmediaciones del bulevar Las Torres. De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados interceptaron a la agente y dispararon contra ella antes de escapar. Sin embargo, también existe la versión de que la policía estaría desayunando en un local de comida cuando fue sorprendida por el ataque directo.

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La mujer resultó gravemente herida y fue trasladada a un hospital, donde murió mientras recibía atención médica. La zona fue acordonada para permitir las diligencias correspondientes.

Reportes periodísticos identificaron preliminarmente a la víctima como María Angélica, de 31 años, conocida entre sus compañeros como la oficial “Llamas”. Las mismas publicaciones señalaron que ingresó a la corporación municipal en noviembre de 2019.

Hasta los primeros reportes del caso, las autoridades no habían informado sobre personas detenidas ni establecido públicamente el móvil del homicidio. Tampoco se había confirmado que la agresión estuviera relacionada directamente con sus funciones policiales.

Policías asesinados durante sus traslados y fuera de servicio

El asesinato de la agente de Purísima del Rincón tiene antecedentes en otros casos documentados en Guanajuato, donde integrantes de corporaciones municipales han sido atacados mientras se trasladaban a sus centros de trabajo o se encontraban fuera de servicio.

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Uno de ellos fue el homicidio de Jesús Vargas, comandante de la Policía Municipal de Abasolo, ocurrido el 10 de junio de 2026 en la comunidad de Capilla de Márquez, en el municipio de Pénjamo.

La muerte del mando operativo provocó un despliegue de elementos del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General del Estado. Sobre las circunstancias del ataque circularon versiones distintas: una indicó que Vargas se dirigía a trabajar en motocicleta cuando fue interceptado por hombres armados; otra señaló que habría sido atacado dentro de su domicilio, presuntamente después de concluir su jornada laboral.

Tres elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado fueron asesinados durante una emboscada en Comonfort, Guanajuato, en septiembre de 2026. (Crédito: FSPE)
Tres elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado fueron asesinados durante una emboscada en Comonfort, Guanajuato, en septiembre de 2026. (Crédito: FSPE)

El caso constituye un antecedente de violencia contra un mando policial, aunque las circunstancias exactas de su asesinato deben distinguirse de las reportadas en Purísima del Rincón.

Un policía fue perseguido cuando salió de su casa en Salamanca

Otro antecedente ocurrió el 1 de febrero de 2025, cuando Román Valentín Ramírez Cornejo, integrante de la Policía Municipal de Salamanca, fue asesinado al salir de su domicilio.

Reportes de medios locales señalaron a dos hombres armados que viajaban en motocicleta comenzaron a perseguir al agente cuando caminaba por la calle Venus, en la colonia Olimpo. Los agresores le dispararon y huyeron del lugar.

El gobierno municipal confirmó la identidad de la víctima y señaló que tenía 40 años, además de estar encargado de la unidad canina de la corporación.

En aquella publicación, el homicidio fue reportado como el cuarto asesinato de un policía en Guanajuato durante los primeros días de 2025. El caso mostró que los integrantes de las corporaciones también podían ser atacados al abandonar sus domicilios, fuera de las instalaciones policiales.

Tres elementos estatales murieron en una emboscada

La violencia contra los uniformados también ha alcanzado a agentes durante el cumplimiento de sus funciones.

El 23 de septiembre de 2026, tres integrantes de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) fueron asesinados durante una emboscada en la comunidad de Delgado de Arriba, en Comonfort.

La Secretaría de Seguridad y Paz confirmó que los elementos realizaban labores propias de su cargo cuando fueron atacados por hombres armados. Después de la agresión se desplegó un operativo interinstitucional con participación del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para localizar a los responsables.

La agresión ocurrió en circunstancias distintas a los homicidios de agentes fuera de servicio, pero se sumó a la lista de ataques mortales contra integrantes de las corporaciones de seguridad en Guanajuato durante 2026.

Guanajuato, entre las entidades con más agentes asesinados

De acuerdo con el registro de Causa en Común, al menos 19 agentes de seguridad pública fueron asesinados en Guanajuato entre el 1 de enero y el 22 de octubre de 2026. En ese corte, la entidad ocupaba el cuarto lugar nacional, detrás de Jalisco, Michoacán y Sinaloa.

A escala nacional, el organismo contabilizó 232 agentes asesinados durante el mismo periodo. El registro incluye a policías municipales y estatales, así como a integrantes de la Guardia Nacional, el Ejército y otras corporaciones federales.

La cifra de Guanajuato corresponde a un corte anterior al asesinato de la agente de Purísima del Rincón, por lo que el caso deberá considerarse en las siguientes actualizaciones del conteo.

Las cifras de años anteriores también dimensionan la persistencia del problema. Causa en Común documentó 61 policías asesinados en Guanajuato durante 2024 y 36 durante 2025.

Los datos corresponden al seguimiento de casos documentados por la organización y no implican que todos los homicidios hayan ocurrido bajo las mismas circunstancias o respondan a un móvil común.

Ataques bajo circunstancias distintas

Los homicidios documentados en Purísima del Rincón, Pénjamo y Salamanca muestran que integrantes de las corporaciones de seguridad han sido víctimas de agresiones en distintos momentos de su vida laboral: al salir de turno, durante sus traslados o al abandonar sus domicilios.

A estos casos se suman ataques contra policías durante patrullajes y operativos, como la emboscada que dejó tres elementos estatales muertos en Comonfort.

En el caso de Purísima del Rincón, las investigaciones deberán esclarecer quiénes participaron en la agresión, cómo fue planeada y si el asesinato estuvo relacionado con la labor policial de la víctima.

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