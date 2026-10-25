México

Cuatro rinocerontes blancos viajaron desde Francia y Alemania a su nuevo hogar: Zoológico de Guadalajara celebra su llegada

Salma, Moana, Lewa y Wami se incorporaron al recinto tras un año de preparación para su traslado

El trabajo de traslado tomó un año tanto a las autoridades mexicana como intenacionales
El trabajo de traslado tomó un año tanto a las autoridades mexicana como intenacionales (Zoológico de Guadalajara )
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El Zoológico de Guadalajara recibió a cuatro rinocerontes blancos (Ceratotherium simun) provenientes de Francia y de Alemania, como parte de un programa internacional de conservación que busca mantener poblaciones sanas, diversas y bajo cuidado especializado.

Los ejemplares son Salma, Moana, Lewa y Wami. Tres son hembras y uno es macho. Su traslado incluyó un recorrido de casi 10,000 kilómetros hasta Guadalajara, donde comenzarán un proceso de cuarentena, valoración veterinaria y adaptación antes de estar disponibles para el público.

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Salma tiene 5 años y Moana 9. Ambas proceden del Serengeti Park Hodenhagen, en Alemania. Lewa tiene 4 años y llegó desde el Safari de Peaugres, Francia. Wami, de 15 años, procede del Parc Zoologique de París, también en Francia.

Tres hembras y un macho se integran al programa de conservación

La llegada de los cuatro rinocerontes blancos forma parte del Programa Ex Situ para la especie, una estrategia de colaboración entre zoológicos de distintas regiones del mundo para proteger a los animales que viven bajo cuidado humano.

El programa busca conservar poblaciones con diversidad genética y establecer condiciones para su reproducción, atención veterinaria y bienestar. La incorporación de Salma, Moana, Lewa y Wami abre una nueva etapa para el grupo de rinocerontes del Zoológico de Guadalajara.

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De acuerdo con la institución, cuenta con acreditación de la Asociación de Zoológicos y Acuarios, además de ser integrante de la Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios. También mantiene vinculación con la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios y respaldo de la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios.

Estas alianzas permiten la participación de Guadalajara en proyectos de conservación fuera del hábitat natural de las especies. En este caso, el traslado de los rinocerontes responde a un plan coordinado para sostener una población bajo supervisión profesional.

Salma, Moana, Lewa y Wami permanecerán en cuarentena

Los cuatro animales fueron llevados a instalaciones preparadas para su llegada. El primer paso será la cuarentena, una medida que permitirá vigilar su estado de salud después del viaje y antes de su integración a los espacios del zoológico.

Durante ese periodo, el equipo veterinario realizará una valoración de cada rinoceronte. El proceso contempla la revisión de sus condiciones físicas y el seguimiento necesario para asegurar que respondan de forma adecuada a su nuevo entorno.

La adaptación también será gradual. Los animales deberán familiarizarse con los espacios, los sonidos, las rutinas de alimentación y el personal encargado de su cuidado diario. Por esta razón, no podrán ser visitados por el público inmediatamente después de su llegada.

El zoológico informó que el bienestar de los rinocerontes será la prioridad durante esta etapa. La apertura de los espacios para visitantes dependerá de la evolución de su proceso de cuarentena, de los resultados de las revisiones veterinarias y de su adaptación.

La llegada de los ejemplares representa un esfuerzo de cooperación entre instituciones de Europa y México. Salma y Moana salieron de Alemania, mientras Lewa y Wami viajaron desde Francia para integrarse al grupo que permanecerá en Guadalajara.

El traslado de rinocerontes requiere planeación para atender las necesidades de cada ejemplar antes, durante y después del viaje. Las medidas posteriores incluyen el resguardo en espacios controlados y el monitoreo permanente de sus condiciones de salud.

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