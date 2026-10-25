Matrimonio de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno: este es el código de vestuario que se exige a los invitados a la ceremonia

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno contraerán matrimonio el 29 de octubre en la Catedral de Sal de Zipaquirá ante 500 invitados - crédito @pipebueno/IG

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Tres años después de la romántica propuesta de matrimonio en Dubái, Luisa Fernanda W y Pipe Bueno están a días de sellar su historia de amor ante el altar.

La pareja, que se comprometió el 23 de octubre de 2023 durante un viaje a los Emiratos Árabes, se casará el próximo jueves 29 de octubre en la Catedral de Sal de Zipaquirá, en una ceremonia que reunirá a cerca de 500 invitados entre familiares, amigos y figuras del entretenimiento.

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Los preparativos acapararon la atención de millones de seguidores en redes sociales durante las últimas semanas. Ambos celebraron sus respectivas despedidas de solteros —ella en Cartagena y él en un evento privado— y revelaron detalles del enlace en distintos medios. Pipe Bueno explicó en entrevistas previas que inicialmente contemplaron casarse en México, pero optaron por hacerlo en Colombia por razones logísticas.

Este domingo 25 de octubre se conocieron más detalles de la boda en La Red de Caracol Televisión. Allí, la presentadora Mary Méndez reveló que el programa tuvo acceso a la tarjeta de invitación digital enviada por los novios. Se trata de un diseño blanco y elegante que lleva las iniciales de la pareja, un paisaje de montañas de fondo y una animación de orquídeas que le da un toque distintivo.

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Vestido negro para ellas y corbata negra para ellos

La tarjeta de invitación digital de los novios presenta sus iniciales acompañadas por un paisaje montañoso y orquídeas animadas. El código de vestuario de la ceremonia exige vestidos formales largos en color negro para mujeres y etiqueta black tie para hombres - crédito captura de pantalla La Red/Caracol Televisión

Uno de los puntos que más llamó la atención fue el código de vestuario. Según detalló Mary Méndez, las mujeres deberán asistir con vestido formal negro y los hombres con atuendo de black tie, es decir, de etiqueta con corbata negra. “Paren bolas, señoras, por favor. No más el vestido pegado”, advirtió la presentadora entre risas, al tiempo que Frank Solano recordó que al tratarse de una etiqueta formal, los vestidos deben ser largos. “Largo, niñas”, remarcó junto a Carlos Giraldo.

Méndez también señaló que, en cuanto a los regalos, la pareja expresó que su mayor deseo es contar con la presencia de sus seres queridos, aunque quienes quieran tener un detalle adicional podrán hacerlo mediante una lluvia de sobres durante la recepción. “Hay gente que quiere más la lluvia de sobres, pero no se lo va a discutir”, bromeó la presentadora.

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Carin León y Maluma, entre los posibles asistentes a la ceremonia

Carin León estaría entre los invitados a la boda de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno - crédito Carin Leon/Instagram

Frank Solano comentó que Luisa Fernanda W mencionó en sus redes sociales algunos nombres de los posibles invitados. Entre ellos figuran el cantante mexicano Carin León y el artista colombiano Maluma, aunque la creadora de contenido no confirmó la asistencia de ninguno. “Pipe invitó a sus amigos. Carin León. ¿Será que vendrá? No sé”, relató Solano al reproducir las palabras de la influenciadora.

Carlos Giraldo apuntó que, tratándose de una figura de la talla de Pipe Bueno, es habitual que las invitaciones a colegas del espectáculo se coordinen con meses de antelación para cuadrar agendas. “Cuando una celebridad de esta talla invita a los amigos, es porque ha pactado esto durante un año antes”, afirmó el presentador.

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Una vez concluida la ceremonia nupcial, el programa informó que los novios y sus acompañantes se trasladarán a la Arena MX, espacio ubicado junto al Rancho MX en el municipio de Cajicá, propiedad de la pareja, donde tendrá lugar la celebración posterior.

Pipe Bueno llega al altar tras superar una etapa de adicciones que casi le cuesta su familia

Pipe Bueno consideró que su testimonio podría ayudar en el futuro a una familia que atraviese una situación parecida - crédito Paula Useche / infobae Colombia

La boda con Luisa Fernanda W tiene un significado particular para Pipe Bueno, quien en declaraciones a Infobae Colombia durante la alfombra roja del Best New Artist Showcase de los Latin Grammy, realizado el 13 de octubre en Bogotá, habló sobre la etapa de consumo de alcohol y drogas que atravesó mientras residía en México con su pareja y sus hijos.

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“Yo que he estado ahí, en ese momento tan oscuro, sé lo horrible que se siente, lo poco esperanzador que se siente, la poca luz que se puede percibir”, confesó el artista.

El cantante de música popular explicó que su decisión de hacer pública esa experiencia no respondió a presiones externas, sino al deseo de acompañar a quienes enfrentan situaciones similares. “Cuando logré pasar esos momentos más complejos de mi vida, sí sentí que yo debía avisarle a la gente que está pasando por esto y decirles que sí se puede”, afirmó a Infobae Colombia.

En una entrevista previa con el pódcast Los hombres sí lloran, conducido por Juan Pablo Raba, el artista relató que el consumo dejó de estar asociado a fiestas y pasó a afectar su cotidianidad, hasta el punto de que Luisa Fernanda W se fue de la vivienda con sus hijos Máximo y Domenic. Ese episodio, según contó, lo enfrentó con la posibilidad de perder a su familia y lo motivó a buscar ayuda profesional.

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