Crimen y Justicia

Simulaban ventas de granos para cobrar reintegros de IVA por USD 10 millones: hay 23 detenidos

La maniobra fue detectada en el marco de una investigación de ARCA sobre 59 contribuyentes vinculados a operaciones irregulares. Cómo los descubrieron

Desarticularon una maniobra de fraude tributario por 10 millones de dólares
En total hubo 23 detenidos
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La Policía Federal Argentina (PFA) realizó 85 allanamientos y detuvo a 23 personas en una causa por un presunto fraude tributario de USD 10 millones vinculado a la compraventa de granos. La investigación apunta a una maniobra que habría permitido solicitar reintegros indebidos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) mediante retenciones ficticias.

El expediente se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA-DGI), que detectó a 59 contribuyentes presuntamente relacionados con operaciones irregulares en el sector granario.

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Según la causa, los involucrados habrían simulado compras y ventas de granos para generar retenciones inexistentes en el Sistema de Control de Retenciones (SICORE). Con esos registros, habrían pedido devoluciones de IVA que no les correspondían.

Desarticularon una maniobra de fraude tributario por 10 millones de dólares
En los operativos hallaron más de 70 mil dólares

La investigación tramita ante el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, a cargo del juez Gustavo Darío Meirovich, con intervención de la Secretaría N° 4, encabezada por Damián Ignacio Mazzucco. También interviene la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N° 7, a cargo de Gabriela Ruíz Morales, con la Secretaría de Diego Crespi.

El Departamento de Investigaciones Especiales de la PFA llevó adelante tareas de campo, relevamientos y análisis de fuentes abiertas para identificar a personas y empresas que estarían vinculadas con la operatoria bajo investigación.

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La banda simulaba venta de granos
La banda simulaba venta de granos

Por orden del magistrado, la fuerza federal registró domicilios en Rosario y General López, en Santa Fe; Villaguay, en Entre Ríos; Sarmiento y la capital de Santiago del Estero; la ciudad de Córdoba; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Escobar, en la provincia de Buenos Aires.

Los procedimientos tuvieron como objetivo asegurar elementos de interés para la causa y ejecutar las detenciones dispuestas por la Justicia. En total, quedaron arrestadas 23 personas, todas argentinas y mayores de edad.

Secuestraron más de 70 mil dólares y 15 millones de pesos

Durante los allanamientos, los investigadores secuestraron 10 vehículos, 55 celulares, 15 notebooks y 13 computadoras, además de tres tablets, tres netbooks, tres dispositivos de almacenamiento externo, dos gabinetes informáticos y documentación.

Desarticularon una maniobra de fraude tributario por 10 millones de dólares
Documentación y dinero secuestrado de los allanamientos

También se incautaron $ 15.433.100, USD 78.205, 7.715 euros y 1.000 pesos chilenos. Entre los elementos bajo resguardo figuran una licencia de conducir y un Documento Nacional de Identidad.

Los imputados quedaron a disposición del juez Meirovich por presuntas infracciones al Régimen Penal Tributario, establecido por la Ley N° 27.430, y otros delitos contemplados en el Código Penal.

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