Vladimir Putin recibirá el 25 de octubre al presidente iraní Masud Pezeshkian en Moscú

El presidente ruso, Vladímir Putin, estrecha la mano del presidente iraní, Masoud Pezeshkian, durante un encuentro en Turkmenbashi, Turkmenistán, el 8 de octubre de 2026. Sputnik/Sergey Bobylev/Pool vía REUTERS

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El presidente iraní, Masud Pezeshkian, se reunirá el próximo 25 de octubre en Moscú con el presidente ruso, Vladimir Putin, coincidiendo con la celebración de la Cumbre del Gas de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) que acoge la capital rusa.

Pezeshkian y su ministro de Petróleo, Hamid Bovard, se desplazarán a Moscú para participar en la VIII Cumbre de países exportadores de gas y está previsto que Pezeshkian y Putin se reúnan en el marco de la cumbre, según informa la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim.

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El embajador iraní en Rusia, Kazem Yalali, ha destacado que el punto central de la reunión entre Pezeshkian y Putin será la cooperación económica y comercial.

“Durante este viaje, además de asistir a la cumbre de jefes de Estado de los países exportadores de gas, Pezeshkian se reunirá y dialogará con varios jefes de Estado presentes en Moscú. Asimismo, se ha programado un encuentro entre los presidentes de ambos países”, ha informado el diario iraní ‘Shargh’.

“Los principales temas a tratar serán la cooperación económica y comercial entre Irán y Rusia”, ha añadido.

“El presidente de Irán durante su viaje a Rusia, además de participar en la Cumbre de Jefes de Estado del Foro de Países Exportadores de Gas se reunirá con su homólogo ruso”, afirmó este sábado el embajador iraní en Rusia, Kazem Yalali, a la agencia Tasnim.

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De acuerdo con el diplomático, ambos presidentes intercambiarán puntos de vista sobre cuestiones geopolíticas, internacionales y políticas.

Asimismo, según Yalali, abordarán la cooperación económica y comercial, la seguridad energética, la seguridad alimentaria y el desarrollo de las relaciones comerciales.

“Nunca en nuestra historia Irán y Rusia habían trabajado tan de cerca como ahora”, afirmó el pasado martes el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, un día después de la visita de su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, a Teherán.

Durante esa visita, ambos ministros abordaron, entre otros asuntos, la situación en Oriente Medio y abogaron por la diplomacia como salida a la guerra iniciada el pasado 28 de febrero entre Irán y Estados Unidos e Israel.

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El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abás Araqchí, durante una entrevista con EFE, en Lisboa (Portugal). EFE/Jorge Jerónimo

La última reunión bilateral entre Pezeshkian y Putin tuvo lugar el pasado 8 de octubre en la ciudad de Avaza, en el oeste de Turkmenistán, en el marco de la cumbre de líderes de la postsoviética Comunidad de Estados Independientes (CEI).

Las recientes interacciones diplomáticas entre Teherán y Moscú se producen después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, suspendiera la semana pasada la aplicación de nuevas sanciones contra Rusia y asegurara que Rusia está haciendo “muy poco, o nada”, para ayudar a Irán en su guerra con EE.UU.

Irán y Rusia han fortalecido sus relaciones en los últimos años, especialmente tras el comienzo de la guerra en Ucrania, y en 2025 firmaron un acuerdo de asociación estratégica.

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(Con información de Europa Press y EFE)