México

Mega Procesión de Catrinas 2026: calles cerradas, horario del desfile y cambios en el Metrobús y Metro CDMX

El recorrido parte a las 18:00 horas desde el Ángel de la Independencia y avanza por Reforma, Juárez y Eje Central hasta el Zócalo, donde los primeros contingentes llegan cerca de las 20:30 horas

Mano en el volante de un vehículo y ventanilla hacia un desfile de personas con trajes típicos y maquillaje de calaveras frente a un monumento.
Personas caracterizadas de catrinas y catrines desfilan por el Paseo de la Reforma frente al Ángel de la Independencia durante la celebración del Día de Muertos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Ciudad de México vivirá este domingo 25 de octubre la decimotercera edición de la Mega Procesión de las Catrinas, uno de los eventos más concurridos de la temporada de Día de Muertos en la capital. El desfile partirá a las 18:00 horas desde el Ángel de la Independencia y avanzará hasta el Zócalo capitalino, donde se estima que los primeros contingentes lleguen alrededor de las 20:30 horas.

El recorrido avanzará por avenida Paseo de la Reforma, continuará por avenida Juárez, cruzará el Eje Central y desembocará en la calle 5 de Mayo rumbo a la plancha del Zócalo. Se trata de un evento de acceso gratuito para quien solo quiera observarlo desde algún punto del trayecto.

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El evento es un desfile ciudadano de Día de Muertos que nació en 2014 para reforzar la tradición mexicana de la Catrina frente al avance de Halloween. Este 2026 alcanza su edición número 13, con 36 contingentes temáticos, salida a las 18:00 horas desde el Ángel de la Independencia y llegada al Zócalo prevista para las 20:30 horas.

Mega procesión de las Catrinas/facebook

Operativo vial y cierres de calles

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de la cuenta Orientador Vial CDMX (@OVIALCDMX), difundió el mapa con la ruta probable de la marcha y las alternativas viales para quienes circulen en vehículo durante el horario del desfile.

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Entre las vías sugeridas para rodear la zona afectada se encuentran Circuito Interior, Eje 1 Norte y Eje 1 Oriente. También se recomienda avenida Chapultepec como alternativa para quienes necesiten desplazarse cerca del punto de partida, en el Ángel de la Independencia.

Para la zona del Centro Histórico, donde concluye el recorrido, las calles José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier fueron señaladas como opciones de paso mientras dure el cierre vial en las inmediaciones del Zócalo.

La SSC recomendó a los automovilistas planear sus traslados con anticipación, dado que los cierres se mantendrán activos durante buena parte de la tarde y noche del domingo, en función del avance del contingente desde Reforma hasta el Centro Histórico.

Mapa vial con el trayecto del Ángel de la Independencia al Zócalo, figuras de catrinas, rutas alternas marcadas con flechas y logotipos oficiales
Un mapa del Gobierno de la Ciudad de México detalla la ruta y los desvíos viales previstos para la Mega Procesión de Catrinas desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo. (X/Ovial SSC CDMX)

Estaciones de Metro y Metrobús que podrían presentar cierres durante la joranda

El servicio de Metrobús registrará la afectación más directa durante el desfile. La Línea 7, que circula sobre Paseo de la Reforma, suspenderá su operación en ese tramo mientras avance el contingente, por lo que se recomienda utilizarla antes de las 18:00 horas si se planea llegar al punto de salida.

El Metro de la Ciudad de México mantendrá, en general, su operación sin interrupciones mayores. Sin embargo, la estación Zócalo-Tenochtitlan, de la Línea 2, podría registrar restricciones o cierres temporales conforme aumente la afluencia de personas hacia el punto final del recorrido.

Como alternativas a esa estación, para acercarse a la zona del Zócalo se recomienda bajar en Bellas Artes (líneas 2 y 8), Allende (línea 2), Pino Suárez (líneas 1 y 2) o San Juan de Letrán (línea 8).

Para llegar al punto de partida, en el Ángel de la Independencia, las estaciones más cercanas son Insurgentes y Sevilla, ambas de la Línea 1. Quienes busquen seguir el recorrido por avenida Juárez pueden usar estaciones de la Línea 2, como Hidalgo o Bellas Artes.

Los 36 contingentes temáticos de esta edición

Cartel con personas vestidas de catrinas ante el monumento del Ángel de la Independencia y textos con recomendaciones para espectadores
Un cartel informativo detalla recomendaciones para presenciar la Mega Procesión de las Catrinas desde el Paseo de la Reforma hasta el Zócalo de la Ciudad de México. (Mega Procesión de las Catrinas/Facebook)

La organización del evento confirmó la apertura de 36 contingentes temáticos para quienes quisieran sumarse caracterizados al desfile. Entre las categorías disponibles figuraron Catrinas Clásicas, Prehispánicas, México en la Piel, Ciclistas, Circenses, Teatreras, Medievales, Cosplay, Pachuco y Rumberas, Pet Friendly, Luminosas, Estudiantiles, y de la Salud y del Recuerdo, entre otras.

El registro para participar como parte de alguno de estos grupos ya cerró. La inscripción pedía una cooperación de 25 pesos por persona y exigía a cada participante elegir un único contingente para integrarse al recorrido.

Quienes no se registraron también pueden formar parte de la experiencia como espectadores. De acuerdo con información recogida sobre ediciones anteriores, en años pasados hubo grupos de ciudadanos que caracterizaron de catrinas o catrines a los interesados directamente durante el desfile, en el tramo inicial sobre Reforma.

El origen del evento: de 300 personas convocadas a un movimiento masivo

Cartel con una catrina, el Ángel de la Independencia, la catedral iluminada, flores de cempasúchil y diversos logotipos de patrocinadores
Un cartel anuncia la Mega Procesión de las Catrinas del 25 de octubre de 2026 desde el Ángel de la Independencia hacia el Zócalo en la Ciudad de México. (Gob/CDMX)

La Mega Procesión de las Catrinas nació el 26 de octubre de 2014 por iniciativa de Jessy Esquivias, creadora y productora del proyecto, junto a un grupo reducido de maquillistas. La convocatoria original esperaba reunir apenas 300 personas.

La respuesta real superó cualquier previsión: ese primer año llegaron alrededor de mil 600 personas a la cita en Reforma. Personal de tránsito tuvo que cerrar la avenida de manera improvisada para que la procesión pudiera realizarse, según relató Esquivias en una entrevista previa recogida por el medio Animal MX.

Aquella primera edición concluyó únicamente en Bellas Artes. No fue sino hasta 2019 cuando el Gobierno de la Ciudad de México autorizó que el recorrido se extendiera hasta el Zócalo, el trayecto que se mantiene hasta la edición de este año.

La motivación inicial surgió cuando Esquivias, también presidenta de la Asociación Nacional de Artistas Mega Body Paint México A.C., buscó adornos de Día de Muertos para la escuela de su hija y encontró únicamente productos vinculados a Halloween. A partir de esa inquietud contactó a maquillistas, fotógrafos y modelos de su industria para organizar el primer desfile.

La Mega Procesión se define como un evento cien por ciento ciudadano: es creado, desarrollado y producido por civiles, sin apoyo económico directo del gobierno capitalino. La intervención oficial se limita a otorgar permisos, cerrar calles y colaborar en la difusión, mientras que el financiamiento proviene principalmente de empresas y marcas privadas.

En estos años de trayectoria, la procesión también tuvo ediciones en Morelia, Michoacán, y en Val’Quirico, Tlaxcala, además de consolidarse como referencia para otros eventos similares de Día de Muertos.

El origen de la figura de la Catrina

Grabado en blanco y negro de un esqueleto con vestido y sombrero en una calle empedrada junto a varios esqueletos con capas y adornos de papel.
Una figura de La Catrina con sombrero de plumas camina por una calle empedrada ante un grupo de esqueletos vestidos con mantos y sombreros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Catrina que hoy se reconoce como símbolo del Día de Muertos tiene su origen en la obra del grabador mexicano José Guadalupe Posada, autor de la figura conocida como la Calavera Garbancera. Se trataba de una representación satírica que criticaba a quienes pretendían aparentar una posición social distinta a la propia.

La imagen fue popularizada posteriormente por el muralista Diego Rivera, quien la incluyó en su obra Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, donde aparece elegantemente vestida y acompañada por personajes de la historia mexicana.

Aunque la Catrina moderna surgió siglos después de la civilización mexica, la relación de México con la muerte tiene antecedentes prehispánicos. Entre las deidades vinculadas con el inframundo se encuentran Mictlantecuhtli y Mictecacíhuatl, figuras asociadas con el Mictlán.

Con el paso del tiempo, estas concepciones prehispánicas de la muerte convivieron con las tradiciones católicas y distintas expresiones culturales, hasta dar forma a las celebraciones que hoy distinguen al Día de Muertos en México.

Recomendaciones para asistir como espectador

Para quienes planean acudir únicamente como espectadores, se recomienda llegar antes de las 18:00 horas, ya que el espacio cerca del Zócalo suele agotarse con rapidez conforme se acerca la hora de salida del contingente desde el Ángel de la Independencia.

Quienes prefieran esperar la llegada de la procesión directamente en el Centro Histórico pueden descender en las estaciones de Metro Allende o Zócalo-Tenochtitlan, ambas próximas al punto final del recorrido sobre la calle 5 de Mayo.

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