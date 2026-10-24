Las diez ciudades de Europa con las redes de transporte público mejor calificadas

Edimburgo lideró el ranking europeo de transporte público de 2026, según la valoración de sus residentes (Wikimedia Commons)

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Edimburgo encabeza el ranking europeo de transporte público de 2026, elaborado a partir de las respuestas de más de 24.000 residentes de ciudades de todo el mundo. La capital escocesa alcanzó el cuarto puesto global y desplazó a Londres, que había liderado la clasificación continental el año anterior.

El relevamiento, realizado por Time Out, consultó a los habitantes sobre sus redes de colectivos, tranvías y trenes. Las ciudades se ordenaron según el porcentaje de personas que calificó el servicio como “bueno” o “excelente”. Diez ciudades europeas ingresaron en las primeras 20 posiciones mundiales, con un máximo de una representante por país.

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Edimburgo lidera la clasificación, seguida por Zúrich y Viena

Con el 92,4 % de las opiniones favorables, Edimburgo se ubicó como la mejor ciudad europea y cuarta a nivel mundial, detrás de Taipéi, Singapur y Hong Kong. Su sistema se apoya en Lothian Buses, empresa controlada mayoritariamente por el ayuntamiento, que mantiene una tarifa plana desde 2006. Durante 2025, la compañía registró 119 millones de viajes.

La red de transporte público de la ciudad incluye también el servicio Edinburgh Trams, que registró 12,5 millones de viajes en 2025. La extensión de la línea desde Leith hasta Newhaven, inaugurada en 2023, elevó la cantidad de pasajeros. Los usuarios pueden pagar con tarjeta sin contacto y tienen un tope de gasto compartido entre colectivos y tranvías.

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Zúrich ocupó el segundo lugar de Europa y el sexto del mundo, con una valoración positiva del 90,7%. La integración tarifaria es uno de los rasgos centrales de su sistema: un mismo boleto de la red Zürcher Verkehrsverbund permite utilizar tranvías, colectivos, trenes suburbanos, funiculares y embarcaciones en el lago de Zúrich. Además, la ciudad cuenta con una parada de tranvía o colectivo aproximadamente cada 300 metros.

El tercer puesto fue para Viena, séptima en la clasificación general, donde el 90,3% de los encuestados aprobó la red. El abono anual costó 365 euros durante 13 años, equivalente a un euro por día, hasta que su precio subió a 467 euros en enero de 2026. La ciudad alcanzó un récord de 1,34 millones de titulares de pases anuales y su red transportó 903 millones de pasajeros durante el último año.

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Lothian Buses y Edinburgh Trams integran la red de transporte público de Edimburgo (Captura/YouTube)

Las ciudades que se destacan por la gratuidad e integración de sus redes

La cuarta ciudad europea del ranking fue Tallin, con el 85,3% de evaluaciones positivas y el octavo lugar global. La capital de Estonia ofrece viajes sin costo a sus residentes registrados desde 2013. Los turistas deben pagar el servicio, aunque la Tallinn Card incluye transporte ilimitado y acceso a atracciones de la ciudad.

En Helsinki, novena a nivel mundial y quinta en Europa, el 83,6% de los vecinos se mostró conforme con la movilidad urbana. Un boleto de la autoridad regional HSL habilita el uso de tranvías, colectivos, metro, trenes de cercanías y el ferry hacia Suomenlinna, la fortaleza marítima ubicada frente a la costa. La línea de tren ligero 15, conocida como Jokeri, comenzó a operar en octubre de 2023, unos diez meses antes del plazo previsto.

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Varsovia, Estocolmo, Hamburgo, Ámsterdam y Oslo completaron la representación europea entre las 20 ciudades mejor valoradas. En conjunto, las diez urbes ocuparon la mitad de los puestos de la clasificación global. El indicador no evalúa la frecuencia, la extensión ni las tarifas con parámetros técnicos, sino la percepción declarada por los usuarios locales.

Por ese criterio, las ciudades mejor ubicadas combinan modelos diferentes: tarifas integradas, servicios gratuitos para determinados usuarios, ampliaciones recientes de infraestructura y conexiones entre distintos medios de transporte.

Tallin, Helsinki y Varsovia quedaron cuarta, quinta y sexta entre las ciudades europeas de la clasificación (Composición fotográfica)

Las diez ciudades europeas del ranking y su posición en el mundo

Edimburgo, Reino Unido — 92,4 % de aprobación; cuarta del mundo. Zúrich, Suiza — 90,7%; sexta del mundo. Viena, Austria — 90,3%; séptima del mundo. Tallin, Estonia — 85,3%; octava del mundo. Helsinki, Finlandia — 83,6%; novena del mundo. Varsovia, Polonia — 81,9%; duodécima del mundo. Estocolmo, Suecia — 80,3%; decimocuarta del mundo. Hamburgo, Alemania — 77%; decimoséptima del mundo. Ámsterdam, Países Bajos — 76,9%; decimoctava del mundo. Oslo, Noruega — 75,9%; vigésima del mundo.