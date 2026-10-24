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Las fuerzas saudíes afirmaron haber interceptado dos misiles disparados por los rebeldes hutíes de Yemen

El suceso se produjo poco después de que la agencia de defensa civil de Riad emitiera advertencias sobre un “peligro potencial” en cuatro regiones occidentales

La coalición liderara por Arabia Saudí intercepta tres misiles balísticos hutíes contra Riad y Jamis Mushait
La coalición liderara por Arabia Saudí intercepta tres misiles balísticos hutíes contra Riad y Jamis Mushait
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La coalición liderada por Arabia Saudita que combate en Yemen anunció el sábado que interceptó dos misiles lanzados por los hutíes hacia Taif y Yanbu, en el oeste del reino.

El suceso se produjo poco después de que la agencia de defensa civil de Riad emitiera advertencias sobre un “peligro potencial” en cuatro regiones occidentales, incluidas Taif, Yanbu y La Meca —donde se encuentra el lugar más sagrado del islam—.

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Las alertas fueron retiradas minutos más tarde.

La agencia instó a los residentes a “dirigirse al lugar seguro más cercano”. Asimismo, reiteró una advertencia legal contra la difusión de imágenes o información relacionadas con las operaciones para “interceptar misiles y drones”.

En las últimas semanas, el reino del Golfo ha sido objeto de ataques recurrentes por parte de los hutíes —respaldados por Irán—, en el marco de la reactivación de la guerra civil en Yemen.

El grupo, que combate contra el gobierno reconocido internacionalmente —apoyado por Arabia Saudita—, ha atacado tanto la infraestructura petrolera del reino como sus aeropuertos.

Yanbu es un importante centro de exportación de petróleo en la costa del mar Rojo, lo que ha permitido a Riad eludir el bloqueo impuesto por Irán en el estrecho de Ormuz para gran parte de sus exportaciones de crudo.

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Un hombre mira su celular en un refugio junto a la costa mientras se ven barcos mercantes fondeados, en el estrecho de Ormuz, cerca de Bandar Abbas, Irán, el lunes 6 de octubre de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP)
Un hombre mira su celular en un refugio junto a la costa mientras se ven barcos mercantes fondeados, en el estrecho de Ormuz, cerca de Bandar Abbas, Irán, el lunes 6 de octubre de 2026. (Amirhosein Khorgooi/ISNA via AP)

A principios de este mes, un ataque contra el aeropuerto de Riad dejó un saldo de 13 muertos y decenas de heridos.

Riad encabeza una coalición militar que intervino por primera vez en 2015 en el conflicto, el cual ha devastado Yemen y provocado una de las peores crisis humanitarias del mundo.

La guerra se había mantenido en suspenso desde un alto el fuego en 2022, pero estalló de nuevo en julio, en un contexto en el que el conflicto más amplio en Oriente Medio ha desestabilizado la región.

El portavoz militar de la alianza, Turki al Maliki, dijo en su cuenta de X que las defensas aéreas interceptaron y destruyeron misiles balísticos “lanzados por la milicia terrorista hutí” contra Riad, Taif y Yanbu, a orillas del mar Rojo y donde se encuentra un importante puerto de exportación e instalaciones de la petrolera estatal Aramco.

Hasta el momento, la coalición -que interviene en el Yemen contra los insurgentes y en favor del Gobierno yemení internacionalmente reconocido- no ha informado sobre las consecuencias de los derribos, ya que en las últimas semanas varias personas han muerto o resultado heridas por los restos de proyectiles interceptados.

Por otra parte, la Defensa Civil de Arabia Saudí emitió alertas antiaéreas en las provincias de Taif, Yeda y Yanbu, además de La Meca, donde se encuentra la ciudad más sagrada del islam, si bien levantó las advertencias poco después de publicarlas en sus redes sociales.

La coalición liderada por Arabia Saudí asegura haber derribado un misil hutí que se dirigía a Riad
La coalición liderada por Arabia Saudí asegura haber derribado un misil hutí que se dirigía a Riad

La coalición ha acusado en varias ocasiones a los hutíes de apuntar contra las ciudades sagradas de La Meca y Medina, algo que los propios insurgentes han desmentido e, incluso, afirman que todo el espacio aéreo de la monarquía árabe está amenazado por sus ataques a excepción del de esas dos urbes.

Los insurgentes todavía no han reivindicado ninguna de estas acciones, si bien acostumbran a anunciar operaciones contra el reino árabe horas después de haberlas efectuado.

En las últimas semanas, los rebeldes aliados de Irán han lanzado cientos de ataques contra instalaciones energéticas y civiles de Arabia Saudí -como el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, donde han muerto y resultado heridas decenas de personas en octubre-, al tiempo que la coalición realiza bombardeos constantes en el Yemen.

(Con información de AFP y EFE)

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