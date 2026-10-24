Mórbido Film Fest 2026: sedes, fechas y las películas mexicanas que llegan a la Selección Oficial

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Mórbido Film Fest 2026 reúne cine de terror, fantasía y ciencia ficción con una programación de 40 películas, 81 cortometrajes y producciones de 20 países. El encuentro mantiene su apuesta por el cine de género y coloca al cine mexicano entre los ejes de una edición que dialoga con el Día de Muertos.

La Selección Oficial incluye títulos que circulan por festivales como Cannes, Berlín, Rotterdam, Locarno, Toronto y SXSW. También incorpora cuatro películas ganadoras de la más reciente edición del Festival de Sitges: Ghost in the Cell, Gummy, Dernsie y Familia teme enfrentar una nueva noche de terror.

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El festival suma 11 títulos mexicanos dentro de su competencia y actividades especiales. La programación también contempla tres documentales y tres clásicos que regresan a la pantalla de cine.

Mórbido Film Fest 2026 pone a Mictlantecuhtli en el centro de su imagen

El cartel oficial de Mórbido Film Fest retoma la figura de Mictlantecuhtli, dios mexica de la muerte y señor del Mictlán. La imagen acompaña una edición que se realiza en el marco de las celebraciones por Día de Muertos y que vuelve a colocar a la muerte como parte de la tradición cultural mexicana.

La obra es del artista mexicano Marcos Castro, egresado de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado “La Esmeralda”. Su trayectoria incluye exposiciones individuales en Miami y Ciudad de México, además de participaciones en muestras colectivas en Róterdam y el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México.

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En esta representación visual, exploramos el Mictlán, el inframundo de la mitología mexica, con sus paisajes, dioses y simbolismo cultural. Una vista única al reino de los muertos. - (Imagen ilustrativa Infobae)

Castro forma parte del Sistema Nacional de Creadores de Arte y ha recibido en dos ocasiones una beca del FONCA. Su propuesta para el festival toma como punto de partida a Mictlantecuhtli y el vínculo cotidiano que México sostiene con la muerte, presente en rituales, altares, fiestas y expresiones artísticas.

La figura del dios también aparece en Sacrificios, película de Mauricio Chernovetzky que forma parte de la Selección Oficial. La cinta tendrá su premier nacional en el Auditorio Jaime Torres Bodet del Museo Nacional de Antropología, una de las sedes que se incorpora a las actividades de esta edición.

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La programación reúne estrenos mexicanos y películas de Takashi Miike y Ken Russell

La inauguración será con Hablando con extraños, de Adrián García Bogliano, en la Cineteca Chapultepec. La película encabeza la presencia nacional en una programación donde Mórbido mantiene el foco en autores mexicanos vinculados al terror, lo fantástico y las historias de tensión.

Entre los largometrajes mexicanos aparecen El Diablo Sabe tu nombre, Sacrificios, El Infinito y Roto. Estas dos últimas producciones se presentan como trabajos en proceso. La selección nacional también incluye Quince, Grandes Hits, Mi amigo el Sol, Un disfraz para Nicolás, Un reino para todos nosotros y Roy del Espacio.

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Una pareja camina con palomitas y bebidas por el pasillo de un cine mientras observa los carteles de películas en la pared. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El festival presentará Failure! en colaboración con la Universidad Iberoamericana. La función estará acompañada por un conversatorio con el director Alex Kahuam, conocido por The Remedy. La actividad amplía el programa de encuentros entre cineastas y público dentro de las sedes universitarias.

En alianza con el Goethe-Institut Mexiko, Mórbido proyectará Das Experiment (2001), de Oliver Hirschbiegel, como parte de la celebración por los 25 años de la película. El filme alemán vuelve a las salas en una edición que mezcla obras contemporáneas con títulos de otros periodos.

La sección Mórbido Classics incluirá la restauración en 4K y sin cortes de The Devils (1971), de Ken Russell. La película llega como una oportunidad para revisar en pantalla grande una obra marcada por la censura y por su retrato de la religión, el deseo y el poder.

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La sección Global programará Bad Lieutenant: Tokyo, de Takashi Miike. El estreno forma parte de una selección internacional que reúne películas de distintas regiones y confirma la presencia de autores asociados con el cine extremo, el horror y la transgresión de géneros.

Mórbido llevará funciones a 14 sedes de Ciudad de México y Morelos

Mórbido Film Fest tendrá actividades en 14 sedes, entre ellas Cinépolis Diana, Cinemanía, Centro de Cultura Digital, Casa del Lago UNAM, Cineteca Chapultepec, Cine Tonalá, Museo Nacional de Antropología, Goethe-Institut Mexiko y Universidad Iberoamericana.

El festival también llegará a Casa del Lago UNAM con actividades dirigidas a las infancias. El programa contempla proyecciones y un cuentacuentos durante el fin de semana del 7 y 8 de noviembre.

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Una multitud asiste a la proyección de una película de María Félix durante el ciclo de cine gratuito en el Centro Cultural de San Marcos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La alianza con la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos y el Festival Miquixtli permitirá que Mórbido tenga funciones en el Foro del Lago del Jardín Borda y en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano. La programación también prevé recorridos de la Carreta Cine Móvil por tres municipios del estado.

Las funciones itinerantes en Morelos se realizarán del 29 al 31 de octubre y el 1 de noviembre. Con esa ruta, el festival extiende sus proyecciones fuera de las salas tradicionales y conecta su programación con las fechas de Día de Muertos.

La edición de 2026 reúne 121 producciones audiovisuales entre largometrajes y cortometrajes. Los 81 trabajos breves fueron elegidos de entre 344 obras inscritas en convocatoria, procedentes de 20 países.

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