Cajeros y transporte público: los lugares donde los mexicanos se sienten más inseguros según el Inegi

Los cajeros automáticos en la vía pública son los espacios donde más mexicanos manifiestan sentirse inseguros, según el Inegi. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La percepción de inseguridad en México disminuyó a 58.1% durante el tercer trimestre de 2026; sin embargo, los cajeros automáticos ubicados en la vía pública, las calles y el transporte público se mantienen como los espacios donde la población se siente más vulnerable, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), publicados este viernes, muestran que el indicador registró su nivel más bajo en los últimos años. Pese a esta reducción, las diferencias entre hombres y mujeres persisten: casi dos de cada tres mujeres dijeron sentirse inseguras en su ciudad.

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Durante su conferencia matutina del pasado viernes en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó los resultados del estudio y afirmó que “la gente se siente más segura”, al señalar que se trata de una encuesta que se realiza bajo la misma metodología desde hace 13 años.

No obstante, reconoció que la percepción de inseguridad continúa siendo mayor entre las mujeres. “En mujeres la percepción de inseguridad es mayor. Y ahí pues todavía tenemos que seguir trabajando todos los días”, declaró.

Cajeros, calles y transporte público, los espacios de mayor temor

La ENSU identificó los lugares donde la población considera que está más expuesta a situaciones de riesgo. Los cajeros automáticos localizados en la vía pública ocuparon el primer lugar, con 68.7% de las menciones.

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El transporte público ocupa el tercer lugar entre los sitios con mayor percepción de inseguridad, con 61.1% de las menciones. FOTO: MARIO JASSO /CUARTOSCURO.COM

En segundo sitio se ubicó la calle, con 61.8%, seguida del transporte público, con 61.1%. Las carreteras también figuraron entre los espacios donde los mexicanos manifestaron sentirse vulnerables, con 55.3%.

Estos resultados reflejan que, aunque la percepción general de inseguridad ha disminuido, los espacios de uso cotidiano continúan generando preocupación entre los habitantes de las ciudades.

Los cajeros instalados en la vía pública, por ejemplo, implican para sus usuarios permanecer en un punto fijo mientras realizan operaciones financieras. En tanto, las calles y el transporte público forman parte de los desplazamientos diarios de millones de personas.

Las cifras corresponden a la percepción de inseguridad reportada por los encuestados y no representan, por sí mismas, una medición de los delitos cometidos en cada uno de esos lugares.

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La percepción de inseguridad cae a su nivel más bajo en años

De acuerdo con el Inegi, el porcentaje nacional de población que manifestó sentirse insegura en su ciudad pasó de 59.8% en junio de 2026 a 58.1% en septiembre del mismo año. La disminución fue estadísticamente significativa.

Percepción de inseguridad en México ENSU, tercer trimestre de 2026 · Fuente: Inegi Espacios de temor Evolución por sexo Ciudades Porcentaje de población que se siente insegura en cada espacio Cajeros automáticos en vía pública 68.7% Calle 61.8% Transporte público 61.1% Carreteras 55.3% Percepción de inseguridad, septiembre 2025 vs. septiembre 2026 100% 50% 0% sep 2025 sep 2026 ● Mujeres: 68.2% → 64.2% ● Hombres: 56.7% → 50.6% La brecha entre mujeres y hombres se mantiene en 13.6 puntos porcentuales Cambio en la percepción de inseguridad, junio a septiembre de 2026 San Francisco de Campeche 65.9% → 49.6% ↓ Tlalnepantla de Baz 73.1% → 59.3% ↓ Ciudad Obregón 82.4% → 69.8% ↓ Hermosillo 43.2% → 53.2% ↑ Ciudad Victoria 47.5% → 56.5% ↑ Lázaro Cárdenas 33% → 42.3% ↑

La reducción también fue más pronunciada frente a septiembre de 2025, cuando el indicador se ubicó en 63%. Incluso, el dato más reciente quedó por debajo del 59.1% registrado en diciembre de 2023.

Por sexo, la percepción de inseguridad entre las mujeres descendió de 68.2% en septiembre de 2025 a 64.2% en el mismo mes de 2026. Entre los hombres, el indicador pasó de 56.7% a 50.6% durante el mismo periodo.

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Así, pese a la mejoría registrada en ambos grupos, la diferencia entre mujeres y hombres se mantuvo en 13.6 puntos porcentuales, lo que evidencia que la sensación de inseguridad no afecta de la misma manera a toda la población.

Campeche, Tlalnepantla y Ciudad Obregón registran las mayores reducciones

El comportamiento del indicador también presentó diferencias entre las ciudades evaluadas por el Inegi. Entre junio y septiembre de 2026, San Francisco de Campeche registró una de las mayores disminuciones, al pasar de 65.9% a 49.6%.

En Tlalnepantla de Baz, Estado de México, el porcentaje bajó de 73.1% a 59.3%, mientras que en Ciudad Obregón, Sonora, descendió de 82.4% a 69.8%.

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Las carreteras también destacan como uno de los lugares donde la gente se siente insegura.

En contraste, otras localidades registraron incrementos en la percepción de inseguridad. Hermosillo, Sonora, pasó de 43.2% a 53.2%; Lázaro Cárdenas, Michoacán, subió de 33% a 42.3%, y Ciudad Victoria, Tamaulipas, aumentó de 47.5% a 56.5%.

Ante los resultados, Sheinbaum felicitó al gabinete de seguridad, a las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, Defensa Nacional y Marina, así como a la Guardia Nacional y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

La mandataria también atribuyó parte de los avances al programa de atención a las causas de la violencia y sostuvo que el gobierno debe continuar trabajando para reducir los delitos y mejorar la percepción de seguridad en las ciudades.

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“Es cuestión de seguir trabajando todos los días para seguir avanzando en la disminución de los índices delictivos y con ello la inseguridad que la gente siente en las calles de sus ciudades”, concluyó.