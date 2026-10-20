Sobrevivió a un tsunami, perdió a su primer compañero y se volvió leyenda: la historia de Wisdom, el ave más longeva del mundo

El ornitólogo Chandler Robbins identificó al ejemplar en 1956 mediante la colocación del anillo metálico con la marca Z333.

Guardar

A sus 75 años, Wisdom volvió a Midway en noviembre de 2025, después de casi 7 décadas de regresar a la misma colonia para reproducirse. La hembra de albatros de Laysan, considerada el ave silvestre anillada más longeva conocida, apareció una vez más en el atolón del Pacífico.

La especie, cuyo nombre científico es Phoebastria immutabilis y que en hawaiano recibe el nombre de mōlī, volvió a llamar la atención por su vida excepcional, transcurrida entre largas travesías oceánicas.

PUBLICIDAD

El atolón de Midway, en el Pacífico norte, es el escenario de esa historia. Sus islas bajas, rodeadas por aguas oceánicas y arrecifes de coral, reciben cada año a millones de aves marinas que regresan para reproducirse.

El Monumento Nacional Marino Papahānaumokuākea abarca alrededor de 1.508.870 kilómetros cuadrados del océano Pacífico para proteger especies marinas y aves (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con Earth.com, en Sand Island, una de las islas del refugio nacional de vida silvestre, los albatros ocupan amplios sectores del terreno y convierten la temporada de nidificación en uno de los acontecimientos naturales más importantes de la zona.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), el Monumento Nacional Marino Papahānaumokuākea abarca alrededor de 1.508.870 kilómetros cuadrados del océano Pacífico y protege un ecosistema que alberga aves, peces, corales, tortugas marinas y mamíferos. En ese territorio se encuentra Midway, un refugio decisivo para la reproducción de distintas especies.

PUBLICIDAD

El anillo Z333 permitió seguir a Wisdom durante décadas

La historia comenzó en 1956, cuando el ornitólogo Chandler Robbins la encontró incubando un huevo y le colocó un anillo metálico con el código Z333. La observación permitió establecer que ya era adulta y que tenía, como mínimo, 5 años, dado que los albatros de Laysan no comienzan a reproducirse antes de alcanzar la madurez. Su edad actual es, por lo tanto, una estimación mínima: podría haber vivido incluso más tiempo.

La hembra de albatros de Laysan llamada Wisdom retornó al atolón de Midway en noviembre de 2025 con una edad calculada de al menos 75 años.

El anillo permite reconocerla sin necesidad de capturarla nuevamente y forma parte de un sistema científico que registra los desplazamientos y los retornos de las aves. El Laboratorio de Anillamiento de Aves del Servicio Geológico de Estados Unidos administra este programa desde 1920, con la colaboración de investigadores, trabajadores de refugios y voluntarios que documentan la presencia de ejemplares identificados a lo largo de los años.

PUBLICIDAD

Robbins volvió a localizar a Wisdom en 2001, cuando tenía al menos 50 años. Desde entonces, sus apariciones en Sand Island permitieron seguir sus regresos a la colonia. El registro de una sola ave entre miles de ejemplares puede parecer una tarea menor, pero cada observación suma información sobre su longevidad, sus hábitos reproductivos y su capacidad para volver al mismo territorio.

Jon Plissner, biólogo supervisor de vida silvestre del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos, explicó a comienzos de 2025 la dimensión de ese registro. “De las más de 250.000 aves anilladas desde que Chandler Robbins anillara a Wisdom en 1956, la siguiente ave más longeva de la que tenemos constancia actualmente tiene tan solo 52 años”, afirmó, según National Public Radio.

PUBLICIDAD

Midway concentra una de las mayores colonias de albatros del mundo

El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos registró que la segunda ave más longeva del programa tiene 52 años.

La importancia de Midway también se refleja en los números de cada temporada: durante el ciclo reproductivo 2025-2026, los trabajadores del refugio contabilizaron 589.623 nidos de albatros de Laysan, la cuarta cifra más alta documentada en el lugar. En ese mismo período, los trabajadores confirmaron que Wisdom había regresado a la isla, pero no había realizado una nueva puesta.

Esta especie pasa gran parte de su vida sobre mar abierto y aprovecha las corrientes de aire para recorrer largas distancias con un gasto de energía relativamente bajo. Vuelven a tierra principalmente para reproducirse y, en condiciones normales, cada pareja cría un único huevo por período reproductivo. Ambos progenitores participan en la incubación y en el cuidado del polluelo, mientras se alternan para salir al mar en busca de alimento.

PUBLICIDAD

En el caso de Wisdom, los investigadores calculan que pudo haber puesto entre 50 y 60 huevos a lo largo de su vida y que hasta 30 de sus crías habrían alcanzado la etapa en la que desarrollan las plumas necesarias para abandonar el nido. Para un ave que produce un solo huevo por temporada, esa descendencia representa una contribución considerable a la continuidad de la especie.

Friends of Midway Atoll, una organización dedicada a la conservación de la isla, destacó que “para un ave marina que pone solo un huevo al año, esta es una contribución extraordinaria para las futuras generaciones de mōlī”. La cifra permite dimensionar la cantidad de ciclos de nidificación que atravesó la hembra y su aporte a la colonia.

PUBLICIDAD

Una descendencia que ya se reproduce

Los equipos del refugio contabilizaron 589.623 nidos de albatros de Laysan en el territorio durante la temporada reproductiva 2025-2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años, Wisdom compartió el nido con Akeakamai, un macho que dejó de regresar al área protegida y que no había sido visto durante más de una temporada hacia finales de 2022.

Mientras que en 2024, la hembra fue observada con un nuevo compañero, identificado por el anillo EX25. La pareja logró reproducirse y, el 30 de enero de 2025, nació un polluelo. El 6 de febrero regresó del océano y se hizo cargo de la cría mientras el macho salía a buscar alimento.

El intercambio de tareas forma parte de la estrategia reproductiva de los albatros, cuyos viajes para alimentarse pueden prolongarse durante varios días. Sin embargo, el polluelo no consiguió abandonar el nido por sus propios medios y no llegó a completar el proceso de crecimiento hasta el vuelo.

PUBLICIDAD

Los biólogos calcularon que la ave produjo entre 50 y 60 huevos a lo largo de sus décadas de vida reproductiva (Imagen Ilustrativa Infobae)

En otra zona de la isla, uno de sus hijos, identificado con el anillo N333 y nacido entre 2010 y 2011, incubaba su propio huevo, según el Acuerdo sobre la Conservación de Albatros y Petreles (ACAP). El dato permitió reconocer que la descendencia de Wisdom ya había alcanzado la etapa reproductiva y que una nueva generación comenzaba a integrarse a la colonia.

El regreso de la hembra en noviembre de 2025 despertó expectativas de una nueva puesta. Wisdom llegó antes que en algunos períodos anteriores y EX25 apareció pocos días después. A pesar de eso, el huevo no llegó. En enero de 2026, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos confirmó que ella no se había reproducido durante ese ciclo, aunque continuaba visitando Midway.

PUBLICIDAD

La ausencia de una puesta no borra las décadas de actividad reproductiva ni permite, por sí sola, establecer qué ocurrirá en la temporada siguiente. En una especie longeva, el seguimiento de cada individuo requiere paciencia y observaciones continuas, y los investigadores deben esperar nuevos registros para saber si volverá a reproducirse.

Los desafíos del océano y la contaminación

El hijo de Wisdom con la marca N333 comenzó a incubar su propio huevo en Sand Island para dar continuidad a la descendencia de la colonia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante su vida adulta, Wisdom pudo haber recorrido unos 80.000 kilómetros por año. En 2011, el Departamento del Interior de Estados Unidos estimó que, desde su anillamiento en 1956, había acumulado entre 3,2 y 4,8 millones de kilómetros de vuelo. En ese tiempo, sobrevivió al tsunami que alcanzó Midway en 2011 y a otras amenazas del océano, como las redes de pesca y los residuos plásticos.

La contaminación también afecta a las nuevas generaciones. Un estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences encontró que los polluelos de pardela que ingieren más plástico tienen menos probabilidades de regresar a su colonia para reproducirse. A esto se suma el calentamiento de los océanos, que puede alterar la disponibilidad de alimento y agravar los desafíos que enfrentan las aves marinas.

A fines del otoño comenzará un nuevo ciclo de nidificación en el refugio, cuando los biólogos volverán a buscar el anillo rojo Z333 entre los ejemplares que regresen a Sand Island.

Tras décadas bajo seguimiento científico, Wisdom mantiene abierta su historia: cada nueva aparición confirma que sigue viva y renueva la expectativa de que extienda su récord, aunque la ausencia de una puesta durante la última temporada recuerda que incluso los ejemplares más longevos atraviesan ciclos reproductivos diferentes.