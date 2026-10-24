Zelensky agradeció a EEUU que Starlink vuelva a funcionar sin restricciones: “Es importante para defender a Ucrania de los drones iraníes”

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky

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El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, agradeció este sábado a Estados Unidos que el servicio militar de Starlink utilizado por las fuerzas armadas de su país vuelva a operar sin restricciones, tras una semana marcada por las discusiones sobre el origen de las limitaciones y las crecientes tensiones entre Kiev y Washington.

“Lo más importante hoy es que el funcionamiento de Starlink y Starshield se ha restablecido a las velocidades que teníamos antes de las restricciones. Las velocidades están ahora donde tienen que estar”, dijo Zelensky en un discurso dirigido a los ciudadanos.

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“El restablecimiento empezó durante la noche y esta mañana las velocidades ya eran suficientes. Esto importa para la logística del frente y para defender a Ucrania de los ‘shahed’ de motor a reacción”, afirmó, en referencia a los drones rusos cuya velocidad dificulta la capacidad de intercepción ucraniana.

Zelensky destacó que la comunicación continúa para “restablecer también otros niveles de cooperación con EEUU” y señaló como prioridad la reanudación del suministro de interceptores destinados a contrarrestar los misiles balísticos rusos.

Soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania instalan el sistema de internet satelital Starlink (REUTERS/Inna Varenytsia/Archivo)

Además, confirmó que los contactos con los enviados del presidente estadounidense Donald Trump se retomarán la semana próxima en Europa, y ratificó la existencia de un acuerdo para desbloquear el acceso de ayuda humanitaria a la ciudad de Oleshki, tal como había anunciado el viernes la oficina de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.

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“Hemos estado negociando esto durante algún tiempo y a varios niveles. Ucrania cumplirá con su parte”, dijo Zelensky sobre la ciudad ocupada por Rusia en la región sureña de Kherson, donde está previsto que se declare un alto el fuego localizado a partir del próximo 29 de octubre.

El Ministerio de Defensa ucraniano ya había confirmado este sábado que el servicio militar de Starlink funcionaba nuevamente sin restricciones y de manera estable, luego de que Trump adelantara el jueves que el consejero delegado de SpaceX, el magnate Elon Musk, había restablecido las funciones completas.

En las semanas previas, las acusaciones cruzadas entre Washington y Kiev habían escalado: Ucrania denunció que, sin previo aviso, la tecnología Starlink había dejado de operar a partir de ciertas velocidades, que Estados Unidos había dejado de alertar antes de algunos ataques rusos con misiles balísticos y que se estaban retrasando envíos de armamento ya pactados.

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No obstante, una propuesta transmitida por Zelensky a Moscú a través de Washington para retomar las conversaciones de paz —congeladas desde el pasado febrero— parece haber encauzado parcialmente las relaciones con la administración Trump.