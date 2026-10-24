Yina Calderón deslumbró con cuervos y un sombrero puntiagudo en los premios Billboard en Miami

La empresaria llevó capas que simulaban plumas y figuras de aves que, según explicó, representaban a sus compañeros de reality - crédito @yinacalderontv/ Instagram

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Yina Calderón deslumbró con un vestido negro de gran volumen, un sombrero puntiagudo y figuras de cuervos durante su paso por la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina 2026, celebrados el 22 de octubre en el James L. Knight Center de Miami.

La creadora de contenido explicó que los elementos que incorporó a su vestuario representaban a algunos de sus compañeros en el reality Juego de Villanos.

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La colombiana llegó a la ceremonia con una propuesta de color negro compuesta por varias capas y pliegues que evocaban plumas. El diseño incluyó una falda amplia, una estructura superior de gran volumen y piezas que cubrían parte de sus brazos.

El complemento que definió el look fue un sombrero puntiagudo, que Calderón combinó con figuras de cuervos situadas en distintas zonas de la prenda. Las aves aparecieron en el tocado, los brazos y la parte superior del vestido, por lo que se convirtieron en uno de los detalles más observados durante su recorrido por la alfombra azul.

El vestuario incluyó un sombrero puntiagudo y cuervos que representaban a sus compañeros de reality - crédito @yinacalderonoficial/ Instagram

La propuesta de la empresaria se alejó de los vestidos de gala tradicionales que suelen verse en este tipo de ceremonias. El volumen de la falda, las capas de la pieza y los accesorios con forma de aves dieron forma a una apariencia asociada con su participación actual en televisión.

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Los cuervos del vestido representaban a sus compañeros de reality

Durante una entrevista para Telemundo en la llegada al evento, Yina Calderón explicó el significado de los cuervos que llevaba en el atuendo. La creadora de contenido señaló que las aves representaban a algunos de los participantes de Juego de Villanos, producción de Telemundo en la que integra el elenco.

El reality reúne a 18 figuras de distintos países en una competencia de convivencia, desafíos y estrategias. Los participantes deben evitar las eliminaciones que deciden sus propios compañeros para avanzar en el programa y aspirar al título de “Emperador Villano”.

El ganador del formato recibirá un premio de USD 200.000. La dinámica del programa contempla alianzas, votaciones y enfrentamientos entre los concursantes, elementos que forman parte de la propuesta televisiva de Telemundo.

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Yina Calderón explicó ante las cámaras que los cuervos de su look representaban a algunos de sus compañeros de reality - crédito @yinacalderontv/ Instagram

Calderón comparte competencia con figuras como Alicia Machado, Sergio Mayer, Aleska Génesis, Salvador Zerboni, Alex Caniggia y Lis Vega. Su atuendo en los Billboard hizo alusión a ese entorno de rivalidades y estrategias que atraviesa la convivencia dentro del reality.

Yina Calderón tuvo un cruce con Mike Bahía durante la ceremonia

Además de su look, Yina Calderón protagonizó un encuentro con Mike Bahía durante los espacios de entrevistas y grabaciones de los Premios Billboard de la Música Latina. La empresaria se acercó al cantante mientras él participaba en otro contenido y se refirió a Greeicy Rendón, pareja del músico.

“Estamos con el hombre que tiene la esposa más bella de todo el país, la más buena, la chocolatina”, expresó Calderón ante la cámara. Luego añadió una frase sobre Bahía que provocó reacciones entre usuarios de distintas plataformas: “Yo no sé qué le vio ella a él, pero bueno”.

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El cantante escuchó el comentario y respondió sin confrontar a la creadora de contenido. “La más hermosa y lo que no se le ve”, afirmó Bahía, en una referencia a Greeicy y a la relación que ambos mantienen.

El intercambio quedó registrado en un video que luego circuló en cuentas dedicadas al entretenimiento colombiano. Algunos usuarios cuestionaron que Calderón hiciera comentarios sobre el físico del artista, mientras que otros resaltaron que Bahía mantuvo un tono distendido durante el momento.

La creadora de contenido se acercó al cantante durante los Premios Billboard en Miami y lanzó un comentario que provocó reacciones en redes sociales - crédito @yinacalderontv/ Instagram

Horas después de la ceremonia, el cantante compartió en sus historias de Instagram una fotografía de su paso por la alfombra de los Billboard. Acompañó la publicación con “Bonita Bonita”, una de sus canciones.

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Algunos seguidores interpretaron esa elección musical como una referencia a Greeicy, aunque Bahía no relacionó de forma explícita la historia con el comentario que Calderón hizo durante el encuentro. Tampoco publicó un mensaje adicional sobre el episodio.