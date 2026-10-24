Así describen los narcocorridos a “El Compa Mike 517″ detenido en Jalisco: “Cuatro letras lo definen, radica con los güeros”

El hombre de 36 años fue ligado al Cártel de Sinaloa y era buscado por los U.S. Masrshals por diversos delitos

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La Secretaría de Seguridad de Jalisco detuvo este viernes en Zapopan a Miguel C., identificado como “Compa Mike 157”, ciudadano estadounidense requerido en California por acusaciones de homicidio y delitos contra la salud relacionados con narcotráfico. Su apodo también aparece en narcocorridos que lo retratan como un hombre con operaciones entre México y Estados Unidos, vehículos de lujo, armas y vínculos con grupos armados.

La orden de aprehensión contra el hombre de 36 años fue emitida en junio pasado en San Diego, California. Las autoridades de Jalisco lo localizaron tras intercambiar información con corporaciones estadounidenses, analizar datos de la Policía Cibernética y vigilar con drones los sitios que frecuentaba en territorio jalisciense. Fue relacionado con el Cártel de Sinaloa mientras que en las canciones presuntamente pertenecería al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

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El detenido fue ubicado en el cruce de la avenida Central Guillermo González Camarena y la calle Urbano San Román Gómez, en la colonia Residencial Poniente, dentro del municipio de Zapopan. Elementos estatales lo interceptaron en ese punto y corroboraron su identidad, además de los mandamientos judiciales pendientes en Estados Unidos.

La dependencia estatal no informó si durante la intervención aseguraron armas, drogas, dinero u otros objetos. Tampoco dio detalles sobre los hechos concretos por los que la justicia de California buscaba al ciudadano estadounidense.

(X @entreveredas)

Las canciones retrataron a “Compa Mike” como operador entre Arizona y México

El nombre de “Compa Mike” apareció en canciones interpretadas por Larry Hernández, Grupo Otro Nivel y Grupo La Terapia. Las letras representan a un personaje asociado con autos costosos, joyas, armas, protección armada y negocios que se desarrollaban entre Arizona, California y México.

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En el tema “El Compa Mike”, Larry Hernández cantó que al personaje lo “definen cuatro letras” y que era reconocido pese a ser “muy discreto”. La canción mencionó que llevaba automóviles de lujo, joyas brillantes, una casa en Arizona, encargos en su mente y una pistola en el cuadril.

La composición también describió al personaje como un hombre de pocas palabras, comprometido con sus deberes y dispuesto a responder ante amenazas. “No me importa si son cien / No voy a sacarles cuentas / Apuntaré los que vengan / Para abultar más la cuenta”, decía una de las estrofas.

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Otro fragmento situó al personaje en el sur de Phoenix y sostuvo que contaba con respaldo para enfrentar a sus adversarios. La letra también aludió a su disposición para proteger a sus padres y amigos, aun cuando tuviera personas que lo cuidaran.

Miguel tiene cargos por asesinato en California y tráfico dee drogas en Illinois Foto: X

“Huevos con Chorizo” aludió a carros, dinero y respaldo armado

El apodo “Compa Mike 517” fue relacionado con el narcocorrido “Huevos con Chorizo”, interpretado por Grupo Otro Nivel. En esa canción, la voz narradora habló de manejar un buen automóvil, tener dinero y mantener diferencias con quienes intentaban equipararse con él.

La letra incluyó referencias al beisbol, con menciones a los Dodgers, los Yankees y los Tomateros. “Mis jonrones me dan pa’ mis parties” y “Ellos pichan y yo les bateo”, decía el tema para describir el dinero y las confrontaciones con adversarios.

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La canción también presentó al personaje como alguien protegido por personas en distintos lugares. “Por dos lados brincan a apoyarme / Por si quieren volver a jalarme”, cantó el grupo, antes de mencionar que “los morenos están a la orden” y que recibía información de “la manzana”.

El tema se refirió a su madre y sus dos hijos, así como a una supuesta negativa a tratar con policías: “Con los cerdos jamás hago trato / Los chiqueros están retacados”. La voz de la canción aseguró que mandaba en su casa y en el trabajo, mientras recorría autopistas.

La composición describió también un vínculo con un compadre llamado Armando y mencionó “palomeras”, un término que puede aludir a sitios rurales o viviendas precarias. El cierre de la canción señaló que quienes tenían hambre podían recibir comida y remató con la frase que dio nombre al tema: “Me sobran dos huevos con chorizo”.

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Siluetas de fusiles, pistolas y municiones se superponen a un fondo de billetes de pesos mexicanos de diversas denominaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Terapia situó al personaje en California “con los güeros”

La canción “El Compa Mike”, interpretada por La Terapia, describió a un hombre vestido de negro, con tenis, botas o sombrero, según la ocasión. La letra señaló que evitaba llamar la atención y que no se relacionaba con desconocidos.

El tema sostuvo que su familia era su prioridad y lanzó una advertencia contra quien intentara lastimarla. También relató viajes a su pueblo, reuniones con primos, música en vivo, bebidas y fiestas, mientras el personaje escuchaba la canción “Cuánto me gusta este rancho”.

La estrofa que ubicó al personaje en Estados Unidos señaló: “Y se va hasta California mi compa Mike / Radica por allá con los güeros / A trabajo macizo le entra / También a la fiesta, por supuesto”. La misma canción afirmó que le gustaba “la vida buena” y anticipó celebraciones en su pueblo.

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La letra cerró con referencias a botellas de Bucanas, música en vivo y una petición para que tocaran nuevamente “Cuánto me gusta este rancho”. También incluyó una frase sobre el apellido del personaje, aunque no precisó si se refería a Casillas ni aportó elementos para vincularlo formalmente con una organización criminal.

Una ilustración representa la producción de drogas, las rutas de transporte, las alianzas entre criminales y la presencia militar en el Triángulo Dorado de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El detenido fue llevado al INM tras el operativo en Zapopan

La localización de Casillas comenzó con el intercambio de información con el Servicio de Marshals de Estados Unidos, una agencia federal que participa en la búsqueda de personas requeridas por la justicia de ese país. Con esos datos, la Policía Cibernética identificó los lugares a los que presuntamente acudía en Zapopan.

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La Secretaría de Seguridad de Jalisco desplegó elementos por tierra y aire, con apoyo de su unidad de drones. Tras interceptarlo en la colonia Residencial Poniente, los agentes confirmaron que el hombre era requerido por autoridades estadounidenses.

Después de la captura, el hombre fue trasladado al Instituto Nacional de Migración para continuar el procedimiento ante autoridades de Estados Unidos. La dependencia no precisó si sería entregado mediante deportación, expulsión o extradición.

Con esta detención, Jalisco acumuló 20 objetivos prioritarios requeridos por autoridades estadounidenses que fueron capturados en la entidad, según la Secretaría de Seguridad estatal. Entre los casos mencionados por la corporación estuvo el de “El Nenuco”, señalado por homicidio y presuntos vínculos operativos con el Cártel de Sinaloa.

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