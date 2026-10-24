México

Así describen los narcocorridos a “El Compa Mike 517″ detenido en Jalisco: “Cuatro letras lo definen, radica con los güeros”

El hombre de 36 años es requerido en EEUU por homicidios en California y tráfico de drogas en Illinois

El hombre de 36 años fue ligado al Cártel de Sinaloa y era buscado por los U.S. Masrshals por diversos delitos
El hombre de 36 años fue ligado al Cártel de Sinaloa y era buscado por los U.S. Masrshals por diversos delitos
Guardar

La Secretaría de Seguridad de Jalisco detuvo este viernes en Zapopan a Miguel C., identificado como “Compa Mike 157”, ciudadano estadounidense requerido en California por acusaciones de homicidio y delitos contra la salud relacionados con narcotráfico. Su apodo también aparece en narcocorridos que lo retratan como un hombre con operaciones entre México y Estados Unidos, vehículos de lujo, armas y vínculos con grupos armados.

La orden de aprehensión contra el hombre de 36 años fue emitida en junio pasado en San Diego, California. Las autoridades de Jalisco lo localizaron tras intercambiar información con corporaciones estadounidenses, analizar datos de la Policía Cibernética y vigilar con drones los sitios que frecuentaba en territorio jalisciense. Fue relacionado con el Cártel de Sinaloa mientras que en las canciones presuntamente pertenecería al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

PUBLICIDAD

El detenido fue ubicado en el cruce de la avenida Central Guillermo González Camarena y la calle Urbano San Román Gómez, en la colonia Residencial Poniente, dentro del municipio de Zapopan. Elementos estatales lo interceptaron en ese punto y corroboraron su identidad, además de los mandamientos judiciales pendientes en Estados Unidos.

La dependencia estatal no informó si durante la intervención aseguraron armas, drogas, dinero u otros objetos. Tampoco dio detalles sobre los hechos concretos por los que la justicia de California buscaba al ciudadano estadounidense.

(X @entreveredas)
(X @entreveredas)

Las canciones retrataron a “Compa Mike” como operador entre Arizona y México

El nombre de “Compa Mike” apareció en canciones interpretadas por Larry Hernández, Grupo Otro Nivel y Grupo La Terapia. Las letras representan a un personaje asociado con autos costosos, joyas, armas, protección armada y negocios que se desarrollaban entre Arizona, California y México.

PUBLICIDAD

En el tema “El Compa Mike”, Larry Hernández cantó que al personaje lo “definen cuatro letras” y que era reconocido pese a ser “muy discreto”. La canción mencionó que llevaba automóviles de lujo, joyas brillantes, una casa en Arizona, encargos en su mente y una pistola en el cuadril.

La composición también describió al personaje como un hombre de pocas palabras, comprometido con sus deberes y dispuesto a responder ante amenazas. “No me importa si son cien / No voy a sacarles cuentas / Apuntaré los que vengan / Para abultar más la cuenta”, decía una de las estrofas.

Otro fragmento situó al personaje en el sur de Phoenix y sostuvo que contaba con respaldo para enfrentar a sus adversarios. La letra también aludió a su disposición para proteger a sus padres y amigos, aun cuando tuviera personas que lo cuidaran.

Miguel tiene cargos por asesinato en California y tráfico dee drogas en Illinois Foto: X
Miguel tiene cargos por asesinato en California y tráfico dee drogas en Illinois Foto: X

“Huevos con Chorizo” aludió a carros, dinero y respaldo armado

El apodo “Compa Mike 517” fue relacionado con el narcocorrido “Huevos con Chorizo”, interpretado por Grupo Otro Nivel. En esa canción, la voz narradora habló de manejar un buen automóvil, tener dinero y mantener diferencias con quienes intentaban equipararse con él.

La letra incluyó referencias al beisbol, con menciones a los Dodgers, los Yankees y los Tomateros. “Mis jonrones me dan pa’ mis parties” y “Ellos pichan y yo les bateo”, decía el tema para describir el dinero y las confrontaciones con adversarios.

La canción también presentó al personaje como alguien protegido por personas en distintos lugares. “Por dos lados brincan a apoyarme / Por si quieren volver a jalarme”, cantó el grupo, antes de mencionar que “los morenos están a la orden” y que recibía información de “la manzana”.

El tema se refirió a su madre y sus dos hijos, así como a una supuesta negativa a tratar con policías: “Con los cerdos jamás hago trato / Los chiqueros están retacados”. La voz de la canción aseguró que mandaba en su casa y en el trabajo, mientras recorría autopistas.

La composición describió también un vínculo con un compadre llamado Armando y mencionó “palomeras”, un término que puede aludir a sitios rurales o viviendas precarias. El cierre de la canción señaló que quienes tenían hambre podían recibir comida y remató con la frase que dio nombre al tema: “Me sobran dos huevos con chorizo”.

Siluetas de rifles, pistolas, cargadores y balas sobre una superficie cubierta con billetes de pesos mexicanos de 50, 100, 200 y 500.
Siluetas de fusiles, pistolas y municiones se superponen a un fondo de billetes de pesos mexicanos de diversas denominaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Terapia situó al personaje en California “con los güeros”

La canción “El Compa Mike”, interpretada por La Terapia, describió a un hombre vestido de negro, con tenis, botas o sombrero, según la ocasión. La letra señaló que evitaba llamar la atención y que no se relacionaba con desconocidos.

El tema sostuvo que su familia era su prioridad y lanzó una advertencia contra quien intentara lastimarla. También relató viajes a su pueblo, reuniones con primos, música en vivo, bebidas y fiestas, mientras el personaje escuchaba la canción “Cuánto me gusta este rancho”.

La estrofa que ubicó al personaje en Estados Unidos señaló: “Y se va hasta California mi compa Mike / Radica por allá con los güeros / A trabajo macizo le entra / También a la fiesta, por supuesto”. La misma canción afirmó que le gustaba “la vida buena” y anticipó celebraciones en su pueblo.

La letra cerró con referencias a botellas de Bucanas, música en vivo y una petición para que tocaran nuevamente “Cuánto me gusta este rancho”. También incluyó una frase sobre el apellido del personaje, aunque no precisó si se refería a Casillas ni aportó elementos para vincularlo formalmente con una organización criminal.

Montañas con caminos, mapa con flechas, avioneta, casa rural, cuatro hombres, dos agricultores, tres militares, vehículo blindado, helicóptero, camión, cajas, manos estrechándose, puerta con bandera.
Una ilustración representa la producción de drogas, las rutas de transporte, las alianzas entre criminales y la presencia militar en el Triángulo Dorado de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El detenido fue llevado al INM tras el operativo en Zapopan

La localización de Casillas comenzó con el intercambio de información con el Servicio de Marshals de Estados Unidos, una agencia federal que participa en la búsqueda de personas requeridas por la justicia de ese país. Con esos datos, la Policía Cibernética identificó los lugares a los que presuntamente acudía en Zapopan.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco desplegó elementos por tierra y aire, con apoyo de su unidad de drones. Tras interceptarlo en la colonia Residencial Poniente, los agentes confirmaron que el hombre era requerido por autoridades estadounidenses.

Después de la captura, el hombre fue trasladado al Instituto Nacional de Migración para continuar el procedimiento ante autoridades de Estados Unidos. La dependencia no precisó si sería entregado mediante deportación, expulsión o extradición.

Con esta detención, Jalisco acumuló 20 objetivos prioritarios requeridos por autoridades estadounidenses que fueron capturados en la entidad, según la Secretaría de Seguridad estatal. Entre los casos mencionados por la corporación estuvo el de “El Nenuco”, señalado por homicidio y presuntos vínculos operativos con el Cártel de Sinaloa.

Temas Relacionados

mexico-noticiasCártel de SinaloaCJNGCártel Jalisco Nueva GeneraciónnarcocorridosNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridadArizonaCaliforniaIllinoisUS Masrshals

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alerta Secretaría de Mujeres por vacantes falsas difundidas en redes sociales: ofrecían trabajo de medio tiempo desde casa

La dependencia alertó a la población en un contexto en el que las ofertas de trabajo falsas han sido utilizadas por el crimen organizado para reclutar a jóvenes

Alerta Secretaría de Mujeres por vacantes falsas difundidas en redes sociales: ofrecían trabajo de medio tiempo desde casa

Ramón Ayala Jr. se entrega a la policía de Texas tras acusación de presunto abuso sexual

El Hijo del “Rey del Acordeón” comparece ante autoridades del condado de Hidalgo, luego que el abogado Tony Buzbee informó sobre un proceso penal promovido por uno de sus cliente

Ramón Ayala Jr. se entrega a la policía de Texas tras acusación de presunto abuso sexual

La oscuridad llega a la CDMX con la Noche de Vampiros Mexas: karaoke, concurso de disfraces y conversatorios gratis

El espacio autogestivo fundado por egresadas de la UNAM activa su cineclub de los martes con una sesión temática dedicada al vampiro; el concurso de disfraces incluye premio al mejor outfit

La oscuridad llega a la CDMX con la Noche de Vampiros Mexas: karaoke, concurso de disfraces y conversatorios gratis

Dr. Atl llega al MUNAL con una exposición sobre la energía de la materia

Te decimos todos los detalles para que no te pierdas esta experiencia

Dr. Atl llega al MUNAL con una exposición sobre la energía de la materia

Hallan a mujer semidesnuda e inconsciente en cine de Puebla

La joven, presuntamente trabajadora del inmueble, fue encontrada en la mañana de este viernes por un trabajador de limpieza quien alertó a las autoridades para su auxilio

Hallan a mujer semidesnuda e inconsciente en cine de Puebla
MÁS NOTICIAS

NARCO

El muro de Trump va más allá del acero: inteligencia artificial vigila comunidades fronterizas

El muro de Trump va más allá del acero: inteligencia artificial vigila comunidades fronterizas

Cae en Jalisco “Compa Mike”, buscado por homicidio y delitos contra la salud en California

EN VIVO| Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 24 de octubre: reunión de Kate del Castillo con El Chapo frenó colaboración con la CIA para detener al líder del CDS

La CIA participó en los operativos de captura de “El Chapo” Guzmán: reunión de Kate del Castillo con líder del CDS frenó colaboración

Gobiernos de MC en Tabasco investigados por presuntos vínculos con la delincuencia organizada

ENTRETENIMIENTO

Ramón Ayala Jr. se entrega a la policía de Texas tras acusación de presunto abuso sexual

Ramón Ayala Jr. se entrega a la policía de Texas tras acusación de presunto abuso sexual

La oscuridad llega a la CDMX con la Noche de Vampiros Mexas: karaoke, concurso de disfraces y conversatorios gratis

Dr. Atl llega al MUNAL con una exposición sobre la energía de la materia

Ofrenda Monumental del Zócalo buscará romper récord Guinness: cuándo estará disponible y más actividades gratis el Día de Muertos 2026

“Es el precio del bypass”: Gomita acepta que vive a base de caldo de pollo y revive su propio meme

DEPORTES

Periodista regiomontano solicita el registro de la marca ‘Libres y Lokos’ ante el IMPI y desata la furia de la afición de Tigres

Periodista regiomontano solicita el registro de la marca ‘Libres y Lokos’ ante el IMPI y desata la furia de la afición de Tigres

El inesperado encuentro entre Alana Flores y el futbolista inglés Anthony Gordon en Barcelona previo al derby de España

JoJo Romero y los Milwaukee Brewers se ponen al frente en la Serie Mundial 2026: a qué hora y dónde ver en México el Juego 2

FMF abre investigación formal contra futbolistas del Tepatitlán FC por apuestas deportivas

Skadi derriba a la ‘Diosa Griega’ Megan Bayne y conquista el Grand Prix Internacional de Amazonas 2026 del CMLL