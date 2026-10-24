El truco del arroz para eliminar la humedad y el mal olor en armarios y calzado

La propuesta ganó visibilidad después de que Paula Seiton, especialista en orden y limpieza, compartiera en sus redes sociales una serie de trucos caseros para perfumar espacios cerrados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El arroz crudo se convirtió en un aliado doméstico que va mucho más allá de la cocina. Distintas recomendaciones de limpieza y organización coinciden en que este grano, guardado dentro de un saquito de tela, puede absorber la humedad de armarios y calzado y dejar un aroma agradable si se combina con unas gotas de aceite esencial.

La propuesta ganó visibilidad después de que Paula Seiton, especialista en orden y limpieza, compartiera en sus redes sociales una serie de trucos caseros para perfumar espacios cerrados. La base detrás del método, sin embargo, tiene una explicación física concreta y es anterior a esa publicación.

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Por qué el arroz absorbe la humedad

El arroz es un material higroscópico, es decir, tiene la capacidad física de absorber el agua presente en el ambiente que lo rodea. Esa propiedad es la misma razón por la que se usa dentro de los saleros para evitar que la sal se apelmace, y también por la que muchas personas lo emplean como método de emergencia para intentar secar teléfonos celulares mojados.

Aplicado a la limpieza del hogar, el arroz colocado en un recipiente abierto o en una bolsita de tela dentro de un placar actúa como un desecante natural. Retira el exceso de agua del aire y dificulta la formación de moho y de los olores que esa humedad suele generar.

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A diferencia de un deshumidificador eléctrico, el arroz no elimina la humedad de forma total ni inmediata. Su eficacia depende de las condiciones ambientales del espacio donde se coloca y debe entenderse como un complemento, no como un sustituto de la ventilación.

Cómo preparar el saquito de arroz paso a paso

Deshumificador casero con sal y arroz - crédito Captura de Pantalla Redes Sociales

El procedimiento que propone Seiton para perfumar una habitación o un armario es sencillo y no requiere materiales costosos. Estos son los pasos:

1. Conseguir una bolsita de tela fina, transpirable y con cierre, o bien una media limpia que pueda anudarse.

2. Rellenarla con arroz crudo, sin cocinar y preferentemente no instantáneo.

3. Agregar unas gotas del aceite esencial elegido directamente sobre el arroz.

4. Cerrar bien la bolsita para evitar que los granos se dispersen.

5. Colgarla de una percha dentro del armario o ubicarla en un estante, sin que entre en contacto directo con las prendas.

“Si quieres que tu habitación huela fenomenal, puedes poner un saquito de arroz y añadirle gotitas de tu aceite esencial favorito”, explicó Seiton.

El mismo saquito puede colocarse dentro del calzado para absorber la humedad que se acumula tras un día de uso y así evitar malos olores, una práctica muy difundida de manera independiente a esta propuesta.

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El mismo método aplicado al calzado

El uso de arroz dentro de los zapatos es, de hecho, uno de los trucos caseros más extendidos antes de llegar a los armarios. El procedimiento habitual para esta aplicación incluye los siguientes pasos:

1. Colocar entre una y dos cucharadas de arroz dentro de cada zapato.

2. Usar una bolsita de tela fina o un trozo de papel para que los granos no se dispersen dentro del calzado.

3. Guardar el calzado en un espacio seco y ventilado.

4. Renovar el arroz cada dos o tres semanas, según el nivel de humedad ambiente.

5. Evitar el contacto directo del arroz con materiales delicados si no se usa una bolsita.

El arroz dentro de los zapatos absorbe el exceso de vapor que suele afectar materiales como el cuero, la gamuza o la lona, lo que ayuda a que el calzado no se deforme ni pierda firmeza con el paso del tiempo. También contribuye a frenar la proliferación de bacterias responsables del mal olor, que encuentran en la humedad acumulada un terreno propicio para desarrollarse.

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El arroz dentro de los zapatos reduce la humedad acumulada tras el uso diario y ayuda a prevenir hongos y malos olores. El grano actúa como desecante natural gracias a su capacidad higroscópica, la misma propiedad que permite usarlo en saleros o para intentar secar dispositivos electrónicos mojados.

Qué aceites esenciales elegir y cómo usarlos sin riesgos

hogar limpieza (Imagen Ilustrativa Infobae)

No cualquier aceite esencial es igual de recomendable para perfumar textiles. La lavanda es una de las opciones más elegidas para armarios, ropa de cama y bolsitas de tela con arroz o bicarbonato, porque su aroma es suave y tolera bien el contacto indirecto con las prendas.

Los aceites esenciales son extractos concentrados de plantas y no deberían aplicarse puros sobre cualquier superficie. La clave está en la dilución, la cantidad utilizada y el tipo de material sobre el que se aplican. Unas gotas pueden mejorar el aroma de un ambiente cerrado, pero una fórmula demasiado cargada puede dejar olor excesivo, manchar telas o resultar molesta para personas sensibles a las fragancias.

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Entre las recomendaciones de seguridad para este uso se incluyen:

No mezclar aceites esenciales con lavandina, amoníaco u otros limpiadores industriales.

Guardar los frascos cerrados, identificados y lejos del alcance de niños y mascotas.

No ingerirlos ni aplicarlos puros sobre la piel.

Extremar los cuidados en hogares con animales o niños pequeños, en particular con aceites como el eucalipto o el árbol de té.

Para quienes buscan opciones más allá de la lavanda, el cedro aparece recomendado como repelente natural de polillas dentro de los armarios, mientras que el romero se asocia con un aroma revitalizante, siempre que se usen en sachets con materiales porosos como arroz, sal gruesa o telas de fieltro.

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Otros trucos de Seiton para que el armario huela bien

Aromatizante natural para recámaras, una opción casera y ecológica para mantener el ambiente fresco y relajante. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El saquito de arroz no fue la única recomendación que compartió Seiton. La especialista detalló otras alternativas para mantener el aroma en armarios, calzado y textiles del hogar:

Pastilla de jabón perfumado: colgada de una percha dentro del armario o colocada directamente en el interior del calzado, permite aprovechar su fragancia sin preparar ninguna mezcla. Se recomienda evitar el contacto directo con las prendas para prevenir manchas.

Mezcla de sal gorda, clavo de olor y suavizante: los tres ingredientes se colocan juntos en un bol que se ubica en una esquina del armario. “Verás que siempre huele a ropa limpia”, aseguró Seiton sobre este método.

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Perfumador textil en spray: se aplica sobre cortinas y otras telas del hogar para prolongar la sensación de frescura, siempre que se utilicen productos adecuados para cada tipo de material.

Cuándo renovar el arroz y qué cuidados tener

Como cualquier desecante natural, el arroz pierde su capacidad de absorción con el tiempo y necesita reemplazo periódico. Se recomienda sustituirlo cada dos o tres semanas, dependiendo del nivel de humedad del ambiente, y prestar atención a señales de saturación como un aspecto inchado o la presencia visible de humedad en los granos.

Entre los recaudos adicionales a tener en cuenta se encuentran:

Elegir un recipiente firme que no se vuelque fácilmente al abrir el armario o mover las prendas.

Evitar que el arroz entre en contacto directo con la ropa, para prevenir manchas o residuos.

Reforzar la ventilación del espacio si la humedad persiste pese al uso del arroz.

Mantener este cuidado evita que el arroz se convierta, con el paso de las semanas, en un foco de hongos o insectos en lugar de una solución para prevenirlos.

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