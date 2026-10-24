Capturaron a tres presuntos integrantes de las disidencias de las Farc al mando de alias Jhon Fiera y aprehendieron a una menor en el sur de Bolívar

Operativo militar en el sur de Bolívar deja capturados e incautación de material bélico a disidencias de las Farc - crédito Policía Nacional/Dijín

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La Policía Nacional informó que tres presuntos integrantes de una estructura disidente de las Farc fueron capturados y una menor de edad fue aprehendida durante una operación en zona rural de Santa Rosa del Sur, Bolívar. Las autoridades también reportaron la captura de David José Rosales Castiblanco, conocido como alias Brayan Veneco, que recibió atención médica tras resultar herido en el operativo.

Según la institución, la acción estuvo dirigida contra una red vinculada a la Estructura 4 del Bloque Magdalena Medio “Gentil Duarte”, que las autoridades asocian con el Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc. El grupo sería comandado por Luis Antonio Montoya Muriel, alias Jhon Fiera.

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La diligencia incluyó un allanamiento en la vereda San Isidro. De acuerdo con la versión oficial, los uniformados de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) ingresaron al inmueble con apoyo del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Fiscalía General de la Nación, cuando fueron atacados con disparos.

El inventario también incluyó 13 proveedores para fusil, seis uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares, cuatro morrales de campaña, cuatro chalecos tipo arnés, dos cascos blindados, cuatro brazaletes, una boina, dos banderas alusivas al extinto Frente 37 de las Farc-EP, esposas metálicas y un celular - crédito Policía Nacional/Dijín

La Policía señaló que respondió a la agresión y que, durante el intercambio de fuego, varios integrantes de la estructura armada resultaron heridos. En el lugar fueron detenidos alias Toni, alias Santiago y alias Stiven.

Un herido llegó a un hospital de Morales y fue capturado por orden judicial

Uno de los hombres heridos logró salir de la zona boscosa, según el reporte de inteligencia. Horas después, investigadores recibieron información sobre su ingreso al Hospital Local San Sebastián, en el municipio de Morales, Bolívar.

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Agentes del Grupo Investigativo de Delitos contra la Seguridad Pública y el Terrorismo (Grate) se trasladaron al centro asistencial junto con uniformados de la Policía de Morales. La institución indicó que confirmó la identidad del paciente mediante sus rasgos físicos, tatuajes y un análisis dactiloscópico.

El detenido fue identificado como David José Rosales Castiblanco, alias Brayan Veneco, de nacionalidad extranjera. La Policía afirmó que figura en el cartel de los más buscados de la Gobernación de Antioquia.

Por otra parte, durante el registro al inmueble allanado en Santa Rosa del Sur, los investigadores hallaron un importante acopio de material bélico y de intendencia con el que esta célula criminal pretendía ejecutar acciones terroristas - crédito Policía Nacional/Dijín

En el comunicado oficial también se menciona a alias Brayan Ross como uno de los mandos de la estructura. La información divulgada no precisó si se trata de la misma persona capturada en Morales.

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Incautaron un fusil, explosivos y más de 900 cartuchos

Durante el registro de la vivienda allanada, las autoridades incautaron un fusil, una pistola, 921 cartuchos de distintos calibres y tres artefactos explosivos improvisados.

El inventario también incluyó trece proveedores para fusil, seis uniformes de uso privativo de las Fuerzas Militares, cuatro morrales de campaña, cuatro chalecos tipo arnés, dos cascos blindados, cuatro brazaletes, una boina, dos banderas alusivas al extinto Frente 37 de las Farc-EP, esposas metálicas y un celular.

La Dijín indicó que el teléfono será sometido a un análisis forense. Las autoridades sostienen que el material estaba destinado a reforzar la capacidad armada de la célula y sus acciones de control territorial en la región.

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La investigación contra “Jhon Fiera” comenzó en 2023

El director de Investigación Criminal e Interpol, coronel Elver Vicente Alfonso Sanabria, afirmó que el resultado proviene de una investigación desarrollada entre 2023 y 2026 contra la red liderada por alias Jhon Fiera.

Operativo en Santa Rosa del Sur dejó tres capturados y una menor aprehendida - crédito Policía Nacional/Dijín

Según la Policía, este hombre coordinaría escuadras urbanas y rurales en Antioquia, Santander y el sur de Bolívar. La institución lo señala como enlace de Javier Alonso Veloza García, alias Jhon Mechas, al que se identificaba como cabecilla del Bloque Magdalena Medio “Gentil Duarte”.

Las autoridades atribuyen a esa red el homicidio de Marcos Fidel Jiménez Bohórquez, líder comunal asesinado el 22 de agosto de 2023 en la vereda Rancho Quemado, en Segovia, Antioquia. También la relacionan con amenazas y atentados contra firmantes del Acuerdo de Paz y sus familiares.

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Los tres capturados, la menor aprehendida y los elementos incautados quedaron a disposición de la Unidad Especial de Investigación (UEI) de la Fiscalía en Medellín. La Policía anticipó que la Fiscalía buscará imputarles los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.