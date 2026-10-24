Colombia

Capturan a dos policías señalados de exigir dinero por información sobre una extradición y procesos de narcotráfico a un ciudadano en Cali

El subintendente Carlos Hernando Figueroa y el patrullero Teodoro Ruiz Rojas enfrentan cargos por concusión, el delito que se configura cuando un servidor público abusa de su cargo para exigir o constreñir a alguien a entregar dinero o cualquier otra ventaja indebida

Dos agentes afrontan cargos por usar una investigación de narcotráfico para pedir dinero - crédito Fiscalía General de la Nación
Dos agentes afrontan cargos por usar una investigación de narcotráfico para pedir dinero - crédito Fiscalía General de la Nación
Guardar

Dos policías de Cali fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación tras exigir dinero a un ciudadano a cambio de revelarle información reservada sobre una investigación por narcotráfico que, según les dijeron, se adelantaba en su contra.

El subintendente Carlos Hernando Figueroa y el patrullero Teodoro Ruiz Rojas enfrentan cargos por concusión, el delito que se configura cuando un servidor público abusa de su cargo para exigir o constreñir a alguien a entregar dinero o cualquier otra ventaja indebida.

PUBLICIDAD

La imputación, realizada por la Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía, cubre los hechos ocurridos entre el 30 de agosto y el 8 de septiembre de 2026 en la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca. Ambos uniformados habrían utilizado su condición de agentes activos de la Policía Nacional para presionar a un hombre al que le aseguraron tener detalles sobre un proceso con fines de extradición que se seguía en su contra.

Según la Fiscalía, los dos policías ingresaron a un conjunto residencial en el sur de Cali con el pretexto de atender un caso de maltrato infantil. La diligencia, al parecer, no tenía ese propósito real: les habría servido para identificar a la persona que buscaban y obtener sus datos personales sin que el afectado lo advirtiera.

PUBLICIDAD

Dos policías de Cali fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación tras exigir dinero a un ciudadano a cambio de revelarle información reservada sobre una investigación por narcotráfico que, según les dijeron, se adelantaba en su contra - crédito Fiscalía General de la Nación
Dos policías de Cali fueron imputados por la Fiscalía General de la Nación tras exigir dinero a un ciudadano a cambio de revelarle información reservada sobre una investigación por narcotráfico que, según les dijeron, se adelantaba en su contra - crédito Fiscalía General de la Nación

Nueve días después del primer contacto, Figueroa y Ruiz Rojas regresaron al lugar. En esa segunda visita, los uniformados habrían abordado al hombre directamente para convencerlo de entregarles dinero a cambio de los supuestos detalles que decían manejar sobre los procesos de tráfico de estupefacientes y el procedimiento de captura con fines de extradición.

Tras una serie de actos investigativos que permitieron establecer la presunta conducta delictiva, ambos fueron capturados en la estación de policía El Caney, en Cali.

Un juez de control de garantías —magistratura encargada de velar por los derechos fundamentales durante la etapa de investigación— determinó que los dos uniformados seguirán vinculados formalmente al proceso.

Por la muerte de Donovan Balanta tres uniformados fueron capturados señalados de abuso de fuerza

créditos @LinaGarciaSi/X | red social Facebook
Familia de Donovan Balanta y su abogado defensor, realizaron plantón en el búnker de la Fiscalía protestan por presunto abuso policial en operativo - créditos @LinaGarciaSi/X | red social Facebook

Las investigaciones por la muerte de Donovan Balanta Paz avanzaron con la captura de tres policías, entre ellos un mayor, señalados por su presunta participación en el procedimiento que terminó con el fallecimiento del hombre de 32 años en el barrio Caracolí, al sur de Bogotá.

El hecho ocurrió el 20 de septiembre de 2026 y quedó registrado en videos grabados por habitantes del sector. Las imágenes muestran a varios uniformados golpeando a Balanta y utilizando un dispositivo taser antes de trasladarlo a una patrulla. La Policía informó que el joven perdió el conocimiento durante la intervención y fue llevado al Hospital Luis Carlos Galán Sarmiento, en Soacha, donde murió a las 7:30 de la noche.

La familia rechaza la versión de que Balanta participaba en una riña. Marlenys Paz, su madre, afirmó que él regresaba de recoger a su esposa cuando vio que los agentes intervenían a un amigo. Según su relato, el joven lanzó una botella al sentirse rodeado, corrió y luego fue reducido por los uniformados. “Me lo asesinaron, me destrozaron a mí y mi familia”, declaró.

El caso se presentó el domingo 20 de septiembre de 2026 y fueron los mismos habitantes y familiares del joven quienes documentaron el actuar de los uniformados con sus celulares - crédito Pasa en Bogotá / X
El caso se presentó el domingo 20 de septiembre de 2026 y fueron los mismos habitantes y familiares del joven quienes documentaron el actuar de los uniformados con sus celulares - crédito Pasa en Bogotá / X

Antes de las capturas, la Policía había separado de sus funciones a siete agentes mediante un proceso disciplinario amparado en la Ley 1952 de 2019. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, pidió esclarecer lo ocurrido y expresó su respaldo a las investigaciones.

La Defensoría del Pueblo también asumió el acompañamiento de los familiares. La defensora Iris Marín se reunió con ellos el 15 de octubre para recibir sus solicitudes de justicia y definir acciones de protección y reparación. La entidad pidió a la Fiscalía establecer si durante el operativo hubo discriminación racial o perfilamiento, además de determinar si la actuación policial respetó las normas sobre derechos humanos, trato digno y uso de la fuerza.

Temas Relacionados

Cárcel para dos policíasInvestigación por narcotráficoOfrecer dinero por informaciónProceso de ExtradiciónColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Karina García y Kris R reaparecieron juntos durante el concierto del cantante: respondieron a los rumores sobre el fin de su relación

La exparticipante de ‘La casa de los famosos Colombia’ asistió al show del cantante y compartió con él frente a miles de seguidores

Karina García y Kris R reaparecieron juntos durante el concierto del cantante: respondieron a los rumores sobre el fin de su relación

América vs. Cúcuta - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Los “Diablos Rojos” buscarán retornar al liderato del fútbol colombiano ante el cuadro “Motilón” que viene con confianza tras su triunfo ante Atlético Nacional

América vs. Cúcuta - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Gobierno De la Espriella anunció $2,7 billones para reforzar el sistema eléctrico ante el recrudecimiento de el fenómeno de El Niño

La iniciativa Energía Ya prevé sanear las finanzas de empresas del sector, activar centrales térmicas de respaldo y preservar las reservas hídricas ante la reducción de lluvias prevista hasta marzo de 2027

Gobierno De la Espriella anunció $2,7 billones para reforzar el sistema eléctrico ante el recrudecimiento de el fenómeno de El Niño

Barcelona vs. Real Madrid: hora y canal de televisión para ver en Colombia el clásico de España

El encuentro podría definir el rumbo de lo que será La Liga EA Sports para su definición en mayo de 2027

Barcelona vs. Real Madrid: hora y canal de televisión para ver en Colombia el clásico de España

Palmeiras vs. Santa Fe - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del juego de las “Leonas”

El cuadro bogotano buscará dar la sorpresa, ante una de las grandes candidatas a llevarse el título en Ecuador

Palmeiras vs. Santa Fe - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del juego de las “Leonas”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

Combates entre grupos armados tiene en riesgo a comunidades rurales en Nariño: Defensoría exige garantías

De la Espriella confirmó la captura en Bugalagrande de nueve presuntos miembros del frente 57 Yair Bermúdez e incautaron una granada adaptada para dron

Quién es “Ferley Ríos”, presunto implicado en el atentado contra el peaje de El Bordo, en Cauca: ofrecen millonaria recompensa por su captura

Disidencias de las Farc estarían patrullando zona de comunidades indígenas en el Cauca

Combate en Caquetá dejó un soldado muerto y dos capturados: el Ejército reveló detalles del caso

ENTRETENIMIENTO

Karina García y Kris R reaparecieron juntos durante el concierto del cantante: respondieron a los rumores sobre el fin de su relación

Karina García y Kris R reaparecieron juntos durante el concierto del cantante: respondieron a los rumores sobre el fin de su relación

Yina Calderón deslumbró con cuervos y un sombrero puntiagudo en los premios Billboard en Miami

Yina Calderón coincidió con Jessi Uribe, Manuel Turizo y Mike Bahía en los Billboard de la Música Latina 2026: esto les dijo

Hombres G en Colombia: setlist, hora del concierto, recomendaciones y lo que puede y no puede llevar al Movistar Arena

La actriz Martica Restrepo recordó cómo fue el primer desfile de Claudia Bahamón: “Le di su primer trabajo como modelo”

Deportes

Director deportivo del Bayern Múnich se refirió a cuando podría regresar Vincent Kompany, técnico de Luis Díaz: “Hablamos de semanas”

Director deportivo del Bayern Múnich se refirió a cuando podría regresar Vincent Kompany, técnico de Luis Díaz: “Hablamos de semanas”

América vs. Cúcuta - en vivo Liga BetPlay: minuto a minuto del partido en el Pascual Guerrero

Barcelona vs. Real Madrid: hora y canal de televisión para ver en Colombia el clásico de España

Palmeiras vs. Santa Fe - en vivo Copa Libertadores Femenina: siga el minuto a minuto del juego de las “Leonas”

Inicia la Liga El Dorado: el campeonato organizado por Carlos ‘La Roca’ Sánchez que capta las regiones a donde no ha llegado el fútbol profesional