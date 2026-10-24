Colombia

La Gobernación de Antioquia construirá una vivienda para los padres de los cuatrillizos nacidos en Medellín

La Empresa de Vivienda de Antioquia (Viva) y la Alcaldía de Caucasia ejecutarán el proyecto en un terreno ya disponible, cercano a la residencia anterior de la pareja, que pagaba $700.000 mensuales por arriendo antes del parto

Un equipo de la empresa departamental visitará el predio la próxima semana para evaluar sus condiciones y adelantar trámites previos a la obra destinada a Tapia y Zapa, originarios del Bajo Cauca - crédito @AndresJRendonC/X

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La Gobernación de Antioquia anunció que la Empresa de Vivienda de Antioquia (Viva) y la Alcaldía de Caucasia construirán una vivienda para Kettis María Tapia y Jonatan Zapa, padres de los cuatrillizos Mariano, Maximiliano, Emiliano y Thiago, con el fin de que la familia tenga un hogar propio tras el nacimiento de los cuatro niños en Medellín.

Antes del parto, la pareja pagaba $700.000 mensuales de arriendo en Caucasia. La futura casa buscará ofrecer espacios amplios para la crianza de los recién nacidos y responder a las nuevas necesidades del hogar.

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Los bebés nacieron el miércoles 21 de octubre, a las 34 semanas de gestación, en la clínica del Prado de Medellín. Los cuatro permanecen bajo seguimiento médico especializado, mientras su madre se recupera de la cesárea.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón Cardona, visitó a Tapia y Zapa en el centro asistencial y les comunicó que la administración departamental trabajará con la alcaldía del municipio para entregarles la vivienda.

La Empresa de Vivienda de Antioquia revisará el terreno asignado para avanzar en los diseños del inmueble, según confirmó el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón - crédito Gobernación de Antioquia
La Empresa de Vivienda de Antioquia revisará el terreno asignado para avanzar en los diseños del inmueble, según confirmó el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón - crédito Gobernación de Antioquia

La familia es oriunda de Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño. Rendón señaló que el alcalde consiguió un lote cercano al lugar donde residía la pareja y que Viva, la Empresa de Vivienda de Antioquia, aplicará el mecanismo de construcción en lote propio.

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Nos juntamos con el alcalde, que consiguió un lotecito ahí, cerquita de donde ustedes están, y, a través del mecanismo de construcción en lote propio de Viva, que es una empresa de vivienda de la Gobernación, vamos a dar la casita para ustedes”, expresó el mandatario durante la visita.

El terreno ya está disponible para el proyecto. La próxima semana, un equipo de Viva se trasladará al predio para revisar sus condiciones, avanzar con los diseños y comenzar los procedimientos previos a la obra.

Rendón también publicó un mensaje en su cuenta de X, donde afirmó: “Con VIVA y la Alcaldía de Caucasia les construiremos y entregaremos una vivienda digna, para que estos cuatro pequeños crezcan rodeados de amor y tengan un hogar propio”.

Cuatro bebés nacidos de un mismo óvulo fecundado

El procedimiento de parto duró alrededor de 20 minutos y concluyó sin complicaciones médicas - crédito @custrillizoscaucasia/TikTok
El procedimiento de parto duró alrededor de 20 minutos y concluyó sin complicaciones médicas - crédito @custrillizoscaucasia/TikTok

Mariano, Maximiliano, Emiliano y Thiago son cuatrillizos monocigóticos: comenzaron su desarrollo a partir de un único óvulo fecundado por un espermatozoide. El fenómeno ocurre cuando un solo cigoto se divide hasta formar cuatro embriones y es considerado extremadamente raro.

Los niños son los primeros cuatrillizos varones genéticamente idénticos registrados en Colombia. Su madre había viajado desde el Bajo Cauca a Medellín el 4 de octubre, cuando tenía cerca de 30 semanas de embarazo, para que un equipo especializado definiera las condiciones del parto.

Kettis María Tapia entró en trabajo de parto cerca del mediodía y los cuatro bebés nacieron alrededor de las 2:40 p. m., como lo confirmó el padre de los menores en varias entrevistas. El estado de salud de los recién nacidos era bueno.

Jonatan Zapa relató que la ecografía en el Hospital César Uribe Piedrahita de Caucasia reveló que esperaban cuatro hijos. “Estuvimos en la consulta de la ecografía, cuando la doctora empezó a contar: uno, dos, tres, cuatro, esperen, y yo: ¿va a haber un quinto o qué?”, contó al Sistema Informativo de Teleantioquia.

El padre supo del número de bebés durante una ecografía realizada en el Hospital César Uribe Piedrahita - crédito captura video/@AndresJRendonC/X
El padre supo del número de bebés durante una ecografía realizada en el Hospital César Uribe Piedrahita - crédito captura video/@AndresJRendonC/X

El padre aseguró que los recién nacidos no presentan diferencias entre sí: “Son totalmente idénticos, son igualitos, no encuentro diferencia. Mi esposa se encuentra muy estable, en recuperación, en habitación, gracias al Señor”.

Zapa trabaja de manera independiente en reparación y mantenimiento de electrodomésticos, mientras que Tapia es estilista profesional y asumirá el cuidado de los niños. El padre agradeció las muestras de apoyo y mencionó la necesidad de pañales, leche, coches gemelares y recursos para la futura educación de los cuatro hermanos.

La elección de los nombres también demandó conversaciones entre los padres. “Los cuatro nombres, eso fue bastante difícil. Fue una constante comunicación con la mamá, no nos poníamos de acuerdo, entonces le dejé la tarea a ella sola, de ahí salieron los nombres Mariano, Maximiliano, Emiliano y Thiago”, explicó Zapa.

La familia espera regresar a Caucasia cuando los especialistas determinen que la evolución de la madre y de los bebés permite el alta médica.

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