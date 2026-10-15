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El gobierno de Groenlandia desmiente que exista una explotación masiva de petróleo, gas y minerales

Las autoridades locales señalaron que compañías estadounidenses desarrollan iniciativas de menor escala y advirtieron que pasarán años antes de que los proyectos puedan entrar en funcionamiento, según el viceministro Jørgen Hammeken-Holm

El Gobierno de Groenlandia desmintió el inicio inminente de una explotación masiva de recursos en la isla. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
El Gobierno de Groenlandia desmintió el inicio inminente de una explotación masiva de recursos en la isla. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
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El Gobierno de Groenlandia salió al cruce de las afirmaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había proclamado el inicio inminente de una explotación “masiva” de petróleo, gas y minerales en la isla ártica. Según las autoridades locales, esa actividad se encuentra en una etapa mucho más incipiente de lo que el mandatario estadounidense sugirió.

Trump había publicado en su red Truth Social que “una exploración masiva de petróleo, gas y minerales está lista para comenzar” en el territorio, al que calificó como “nuestra nueva y hermosa Groenlandia”. El mandatario sostuvo además que, según cree, la cantidad de petróleo de fácil acceso en la isla superaría a la de casi cualquier otra región del mundo, pese a que la extracción de recursos allí ha sido considerada históricamente compleja.

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Jørgen Hammeken-Holm, viceministro de Minería de Groenlandia, reconoció ante la cadena CNN que existe actividad por parte de empresas estadounidenses en el territorio. Sin embargo, matizó de inmediato el alcance real de esas operaciones.

“Estamos muy lejos de una exploración ‘masiva’”, afirmó Hammeken-Holm a la cadena. El funcionario detalló que hay en marcha varios proyectos de exploración de menor escala, pero advirtió que podrían pasar “años” antes de que esas iniciativas lleguen a ser operativas.

Dinamarca rechaza cualquier derecho preferencial para Washington

El Gobierno danés respondió por escrito a la televisión pública TV2 para precisar los alcances reales del acuerdo tripartito firmado en septiembre entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia. El ministerio sostuvo que Washington no cuenta con ninguna ventaja legal frente a otros países para acceder a los recursos naturales de la isla.

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El viceministro Jørgen Hammeken-Holm advirtió que los proyectos exploratorios tardarán años en ser operativos. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
El viceministro Jørgen Hammeken-Holm advirtió que los proyectos exploratorios tardarán años en ser operativos. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

“Si Estados Unidos quiere explorar el subsuelo groenlandés en busca de petróleo, gas y minerales, tendrá que hacerlo dentro del marco de la legislación groenlandesa pertinente”, señaló el Gobierno danés en su respuesta a la cadena. El ministerio agregó que el pacto “no otorga a los inversores estadounidenses derechos especiales sobre las materias primas de Groenlandia”.

En ese sentido, la respuesta precisó que los inversores estadounidenses “no tienen derechos preferenciales sobre los inversores de otros países de la OTAN, países de la UE y socios de la OTAN”. La aclaración busca desactivar la lectura que Trump había dado al acuerdo, según la cual este le permitiría a Washington un acceso privilegiado a los yacimientos groenlandeses.

Según el texto publicado por la Casa Blanca, el petróleo y el gas no figuran de manera explícita en el acuerdo firmado en septiembre, aunque el documento sí hace referencia a la cooperación en materia de minerales y a la cooperación económica en términos generales.

El acuerdo de septiembre y el contexto electoral en Estados Unidos

El acuerdo trilateral mantiene la soberanía danesa sobre Groenlandia y reconoce el derecho de su población a la autodeterminación. (REUTERS/Stoyan Nenov)
El acuerdo trilateral mantiene la soberanía danesa sobre Groenlandia y reconoce el derecho de su población a la autodeterminación. (REUTERS/Stoyan Nenov)

El pacto trilateral firmado en septiembre entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia puso fin a una disputa que el propio Trump había desatado meses atrás con amenazas de anexión del territorio ártico. El acuerdo moderniza y complementa un pacto de defensa entre Dinamarca y Estados Unidos vigente desde 1951, y refuerza la asociación de seguridad entre las partes.

Trump aseguró, tras la firma, que el entendimiento le permitirá a Washington asumir de forma permanente el control de la seguridad y de otras necesidades estratégicas de la isla. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, había descrito el acuerdo como un punto de inflexión en la relación entre ambos países.

El texto mantiene formalmente la soberanía danesa sobre Groenlandia y reconoce el derecho de su población a la autodeterminación, al tiempo que contempla un refuerzo de la presencia militar estadounidense en el territorio ártico, tras meses de tensión derivados de las exigencias de Trump, que había llegado a amenazar con hacerse con la isla por la fuerza invocando motivos de seguridad nacional.

Las declaraciones de Trump sobre la explotación de recursos en Groenlandia se producen además en un contexto de presión interna para su gobierno. De cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre, los republicanos enfrentan un fuerte desgaste por el aumento de los precios de los combustibles, una suba vinculada a la guerra de Trump contra Irán.

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