Zelensky propuso entablar nuevas conversaciones con Estados Unidos para poner fin a la guerra con Rusia

El presidente Volodimir Zelensky rinde homenaje a las víctimas de un ataque ruso contra la ciudad de Pryluky y conversa con los afectados por el ataque, el 8 de octubre de 2026 (Europa Press)

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El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenksy, propuso nuevas reuniones en los próximos días con los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, en un intento por reactivar las negociaciones con Rusia bajo mediación de Washington. El mandatario informó que su equipo trasladó a Estados Unidos propuestas para futuros encuentros y contactos entre las partes.

“Nuestro equipo ha enviado a la parte estadounidense las propuestas pertinentes sobre posibles reuniones y conversaciones futuras. En los próximos días, estamos listos para reunirnos y, a través de mi equipo, transmití esta propuesta a Steve Witkoff y Jared Kushner”, afirmó el jefe de Estado ucraniano.

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La iniciativa se produjo después de las conversaciones de la semana pasada en Estados Unidos. Durante esos contactos, Witkoff y Kushner comunicaron a una delegación ucraniana que un acuerdo para permitir las exportaciones rusas de diésel buscaba facilitar el regreso de Moscú a la mesa de negociaciones.

Zelensky también expresó el respaldo de Ucrania a la tregua energética planteada por el presidente estadounidense, Donald Trump, bajo la condición de que Rusia respete el acuerdo.

(De derecha a izquierda) El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, llegan a una conferencia de prensa conjunta en Kiev, Ucrania, el 6 de septiembre de 2026 (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Tras las declaraciones del inquilino de la Casa Blanca del fin de semana pasado sobre la celebración de elecciones en Ucrania, afirmó que el país solo convocará comicios si el Kremlin acepta un alto el fuego total de 60 días. “Con todo respeto al presidente Trump, corresponde a nuestra sociedad, a nuestro pueblo, elegir a tal o cual dirigente”, declaró Zelensky tras los reclamos de Trump para un cambio de liderazgo en Kiev.

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El mandatario sostuvo que la guerra impide realizar comicios seguros y ajustados a la legislación nacional. No obstante, aseguró que una suspensión integral de las hostilidades permitiría organizar la votación y aceptar “cualquier elección de nuestro pueblo”. “Díganle a Putin que nos dé dos meses, 60 días de alto el fuego total, y organizaremos elecciones”, señaló.

Las declaraciones respondieron a los cuestionamientos de Trump, quien el sábado atribuyó la falta de un acuerdo con Moscú para finalizar la guerra a la posición de Kiev, tras una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladimir Putin. “A Rusia le gustaría llegar a un acuerdo, pero, por la razón que sea, Zelensky no quiere llegar a un acuerdo”, subrayó el presidente estadounidense.

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Trump pidió además que Ucrania elija a un nuevo presidente dispuesto a negociar el fin de la guerra. “Es hora de que Ucrania tenga un nuevo presidente”, afirmó, antes de advertir que Zelensky “más le vale que pare de una vez” los ataques contra la infraestructura estratégica rusa.

Zelenski planteó que Ucrania dejará de atacar instalaciones petroleras rusas si Moscú interrumpe sus ofensivas contra la infraestructura energética ucraniana. “Ucrania estará dispuesta a dejar de atacar las refinerías de petróleo rusas si Rusia deja de atacar nuestra infraestructura energética”, escribió el presidente ucraniano en sus redes sociales. El jefe de Estado remarcó que todo entendimiento debe incluir obligaciones para ambas partes. “Cualquier medida de distensión debe ser recíproca y estar respaldada por garantías reales”, indicó.

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Una foto de archivo facilitada por el Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania muestra al presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky (izquierda), y al presidente de EE. UU., Donald J. Trump (derecha), conversando al margen de la cumbre del G7 en Evian-les-Bains, Francia, el 16 de junio de 2026 (EFE)

Trump aseguró que autorizó a Kiev a actuar militarmente contra Rusia, aunque excluyó de esa autorización a las refinerías. “Le dije que hiciera lo que quisiera contra Rusia, pero que no atacara las refinerías”, afirmó.

El presidente estadounidense relacionó los ataques ucranianos contra instalaciones petroleras rusas con una escasez global de diésel. “Le dijimos: ‘Haz lo que quieras con Rusia, pero no ataques el gasóleo, porque hay un gran problema, una gran escasez’. ¿Y qué hace él? Va y ataca el gasóleo”, cuestionó.

En paralelo a las discusiones, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania afirmó que Rusia acumula más de 1.552.840 bajas militares desde el inicio de la invasión a gran escala, el 24 de febrero de 2022. Según el parte difundido por Kiev, las tropas rusas registraron 1.930 bajas en las últimas 24 horas. Las autoridades ucranianas no detallaron cuántos casos correspondían a muertos, heridos, desaparecidos o capturados.

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El balance militar ucraniano atribuyó a Rusia la pérdida o destrucción de 12.408 tanques, 25.521 vehículos blindados de combate y 51.039 sistemas de artillería. El informe también incluyó 2.205 sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes, 1.701 sistemas de defensa aérea, 443 aeronaves y 356 helicópteros. Kiev contabilizó además 2.924 vehículos terrestres no tripulados, 35 barcos, dos submarinos y 161.503 vehículos y depósitos de combustible fuera de servicio.

(Con información de Reuters)