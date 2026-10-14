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Un ataque ruso contra una central de Kiev dejó un muerto y cerca de 20 heridos

El proyectil balístico impactó durante la noche del martes en la termoeléctrica número 4 y en un edificio residencial de Desnianski, donde los equipos de emergencia asistieron a las víctimas

El impacto en la infraestructura de Kiev ocurrió poco después del anuncio de una tregua energética por parte de Donald Trump (REUTERS/Vladyslav Sodel/File Photo)
El impacto en la infraestructura de Kiev ocurrió poco después del anuncio de una tregua energética por parte de Donald Trump (REUTERS/Vladyslav Sodel/File Photo)
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Al menos una persona murió y otras 17 sufrieron heridas tras el impacto de un misil balístico ruso contra una instalación energética de Kiev durante la noche del martes, informó el alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko. El proyectil impactó contra la central termoeléctrica número 4, una instalación clave para el suministro eléctrico de la ciudad, y también alcanzó un edificio residencial del distrito de Desnianski.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, denunció que las defensas del país detectaron el misil cuando ya se aproximaba a la capital y cuestionó la falta de una alerta previa de los aliados occidentales. Según el mandatario, Ucrania no recibió información anticipada sobre el lanzamiento antes de que el ataque llegara a Kiev.

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“Ataque ruso con misil balístico contra Kiev. Una vez más, ningún aviso previo por parte de nuestros aliados”, escribió Zelensky en Facebook. El presidente precisó que el blanco principal fue la central termoeléctrica número 4 y confirmó que la instalación sufrió daños por el impacto.

“Están destruyendo nuestra infraestructura y Ucrania ni siquiera recibe alertas tempranas sobre lanzamientos de misiles balísticos”, agregó el presidente ucraniano al referirse a la ofensiva.

Volodimir Zelensky denunció que los aliados occidentales no emitieron una alerta previa sobre el lanzamiento del misil (REUTERS/Yves Herman)
Volodimir Zelensky denunció que los aliados occidentales no emitieron una alerta previa sobre el lanzamiento del misil (REUTERS/Yves Herman)

Ucrania depende de los servicios de inteligencia militar de sus socios occidentales para detectar movimientos y ataques de las fuerzas rusas. Estados Unidos figura entre los principales países que aportan información a Kiev sobre amenazas aéreas y posibles objetivos militares, mientras Ucrania también utiliza esos datos para planificar operaciones contra posiciones rusas.

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La denuncia de Zelensky sobre la ausencia de una advertencia previa surge en medio de un nuevo aumento de las tensiones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el cual realizó declaraciones recientes sobre los ataques contra instalaciones energéticas y refinerías, y cuestionó las acciones ucranianas contra objetivos dentro de Rusia.

Además, el domingo, Donald Trump anunció de forma sorpresiva una “tregua energética” y aseguró que Rusia y Ucrania acordaron suspender los ataques contra centrales eléctricas y refinerías de petróleo.

El presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente estadounidense, Donald Trump (Sputnik/Gavriil Grigorov/REUTERS/Archivo)
El presidente ruso, Vladímir Putin, y el presidente estadounidense, Donald Trump (Sputnik/Gavriil Grigorov/REUTERS/Archivo)

“Creo que, de hecho, Putin quiere hacer un trato más que Zelensky”, declaró el pasado domingo ante los medios.

Sin embargo, el misil que impactó en la central de Kiev ocurrió después de ese anuncio y dejó víctimas tanto en la infraestructura energética como en el edificio residencial del distrito de Desnianski.

Las tensiones ocurren al mismo tiempo que la Unión Europea aprobó esta semana el mayor paquete de sanciones contra la industria militar de Rusia desde que comenzó la guerra en 2022. Las medidas afectaron a más de 1.500 personas y organizaciones vinculadas con ese sector. El Gobierno ucraniano recibió la decisión de forma favorable y sostuvo que era una acción necesaria para presionar a Rusia y buscar el final de la guerra.

(Con información de EFE)

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