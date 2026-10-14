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La OTAN aseguró que cuenta con opciones de respuesta simétricas y asimétricas ante la guerra híbrida que ejecuta Rusia

Mark Rutte afirmó que la organización reaccionaría ante una concentración de fuerzas y sostuvo que cuenta con planes de defensa y despliegues desde Tallin hasta Washington, Ottawa y París

La OTAN aseguró que cuenta con opciones de respuesta simétricas y asimétricas ante los ataques híbridos rusos. (REUTERS/Ints Kalnins)
La OTAN aseguró que cuenta con opciones de respuesta simétricas y asimétricas ante los ataques híbridos rusos. (REUTERS/Ints Kalnins)
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El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, defendió la respuesta de la Alianza ante los ataques híbridos atribuidos a Rusia y aseguró que el organismo de seguridad cuenta con mecanismos para actuar, aunque advirtió que esas medidas no siempre serán públicas ni visibles.

Durante una rueda de prensa en Tallin junto al primer ministro de Estonia, Kristen Michal, el secretario general de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) sostuvo que las operaciones rusas en Europa reflejan “debilidad” y rechazó que la organización vaya a dejarse intimidar.

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La OTAN afirma que dispone de respuestas frente a los ataques híbridos atribuidos a Rusia, incluidos los incidentes con drones y los daños a infraestructuras críticas. Mark Rutte indicó que esas acciones pueden ser simétricas o asimétricas y que la Alianza no divulgará necesariamente cómo ni cuándo responde.

La respuesta de la OTAN a las operaciones híbridas

Rutte señaló que los aliados se han preparado para este tipo de amenazas. “Tenemos todas las opciones de respuesta que necesitamos. No siempre las verán, no siempre serán públicas y no siempre responderemos con la misma moneda”, afirmó.

La OTAN ratificó su carácter estrictamente defensivo y reiteró que no iniciará ofensivas contra otras naciones. (REUTERS/Ints Kalnins)
La OTAN ratificó su carácter estrictamente defensivo y reiteró que no iniciará ofensivas contra otras naciones. (REUTERS/Ints Kalnins)

El jefe de la Alianza fue consultado por el aumento de ataques híbridos atribuidos a Moscú en territorio europeo y por la falta de una reacción pública. La pregunta aludió al incremento de drones en el mar Negro, las agresiones contra buques y las incursiones de esas aeronaves en el espacio aéreo de países bálticos.

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Como antecedente, Rutte citó la operación Baltic Sentry o Centinela Báltico, lanzada en enero de 2025 para reforzar la vigilancia y la protección de infraestructuras submarinas críticas en el mar Báltico, después de incidentes por daños en cables de telecomunicaciones.

“Aquella fue una respuesta visible, pero no siempre será así”, dijo Rutte. Añadió que Rusia querría que los aliados hablaran continuamente de estos hechos y se dejaran intimidar, pero recalcó: “Responderemos donde sea necesario”.

Sin amenaza militar inminente contra territorio aliado

El secretario general descartó que exista una amenaza militar rusa inminente contra territorio de la OTAN, aunque sostuvo que la organización reaccionaría si detectara una concentración de fuerzas militares.

“No creemos que sea así y no vemos ninguna amenaza inminente contra el territorio de la OTAN. Y si detectáramos una concentración de fuerzas militares, reaccionaríamos”, afirmó.

Rutte respaldó las declaraciones del comandante supremo aliado en Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich, quien expuso en Varsovia su estrategia defensiva ante un eventual ataque enemigo.

El secretario general de la OTAN ofreció una conferencia de prensa en Tallin junto al primer ministro de Estonia, Kristen Michal. (EFE/EPA/TOMS KALNINS)
El secretario general de la OTAN ofreció una conferencia de prensa en Tallin junto al primer ministro de Estonia, Kristen Michal. (EFE/EPA/TOMS KALNINS)

Defenderemos cada centímetro del territorio aliado”, sostuvo Rutte, al afirmar que la Alianza dispone de planes militares y fuerzas desplegadas para garantizar la defensa, tanto cerca de París como de Tallin, Washington u Ottawa.

El secretario general añadió que, si Rusia atacara, la OTAN se defendería, aunque evitó detallar la eventual respuesta. También insistió en que la organización es defensiva y que “nunca” lanzará una ofensiva contra otro país.

El intercambio de inteligencia entre Estados Unidos y Ucrania

Rutte también respaldó la versión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la continuidad del intercambio de información de inteligencia con Ucrania, en medio de diferencias por los ataques ucranianos contra infraestructuras energéticas rusas.

Preguntado por posibles restricciones a esa cooperación, remitió a las declaraciones de Trump antes de abandonar la Casa Blanca para un acto de campaña. “El intercambio de información de Inteligencia no se ha interrumpido”, señaló al resumir la posición del mandatario.

Sus declaraciones se producen después de informaciones sobre presiones de la Administración Trump para que Ucrania suspenda los ataques contra instalaciones petroleras rusas, incluida la posibilidad de interrumpir el suministro de armamento estadounidense mediante el mecanismo PURL, por el que países europeos compran armas de Estados Unidos para la defensa militar ucraniana.

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