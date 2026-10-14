Mundo

La inteligencia artificial se incorpora al monitoreo de fauna en un área indígena del norte de Australia

La investigación reunió a Warddeken Land Management, la Universidad Charles Darwin y CSIRO para incorporar tecnología al cuidado del territorio bajo control indígena

La inteligencia artificial se incorpora al monitoreo de fauna en un área indígena del norte de Australia
El tiempo de procesamiento de los registros fotográficos disminuyó de seis a dos meses mediante el uso del programa informático (Crédito: Cara Penton)
Guardar

En West Arnhem, en el norte de Australia, investigadores, guardabosques y propietarios incorporaron inteligencia artificial al monitoreo de la fauna silvestre. La investigación utilizó el sistema MegaDetector para analizar imágenes tomadas por cámaras trampa.

Esta iniciativa reunió a Warddeken Land Management, una organización indígena dedicada a la gestión y conservación del territorio, la Universidad Charles Darwin (CDU) y la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth (CSIRO).

PUBLICIDAD

La colaboración examinó cómo incorporar la herramienta informática al monitoreo comunitario liderado por pueblos indígenas, conocido por las siglas ICBM, dentro del programa de fauna Mayh, cuyo nombre significa animal.

El estudio fue publicado en Conservation Science and Practice y divulgado en Phys.org, su objetivo fue evaluar el uso de esta tecnología sin desplazar los conocimientos, las decisiones ni los empleos de quienes administran el territorio.

La IA redujo el tiempo de análisis

Mapa del norte de Australia con líneas verdes que delimitan el Parque Nacional Kakadu y el Área Protegida Indígena Warddeken
Un proyecto de monitoreo de vida silvestre en West Arnhem incorporó inteligencia artificial para analizar imágenes de cámaras trampa (Gentileza, estudio Reimaginar las aplicaciones de inteligencia artificial para el monitoreo comunitario de la vida silvestre liderado por indígenas: Perspectivas de los estudios de biodiversidad en el área protegida indígena de Warddeken en el norte de Australia, publicado en Conservation Science and Practice)

El programa Mayh se lleva a cabo en el Warddeken Land Management. El análisis busca determinar de qué manera las prácticas de gestión territorial inciden en la conservación de los animales, incluidos aquellos con importancia cultural. Para realizar ese seguimiento, los equipos utilizan cámaras trampa.

PUBLICIDAD

Los registros se obtuvieron con la participación de guardabosques hombres (bininj) y mujeres (daluk), además de los propietarios. Tras una consulta extensa sobre la aplicación de la tecnología y las medidas de seguridad, la herramienta recibió 1.572 horas de datos reunidos por los propios equipos locales.

El sistema identificó las imágenes que podían contener animales y redujo el volumen de material que necesitaba análisis de 925.088 a 172.290 fotografías. Ese cambio acortó el período de procesamiento de 6 meses a 2 y disminuyó el promedio de tiempo dedicado a esta tarea cada 2 semanas, de 52,6 horas a 41,8 horas.

El trabajo redujo en 81,4% la cantidad de fotografías que requerían revisión humana, sin excluir a las comunidades indígenas del control y la validación de los datos.

La revisión humana mantuvo el control

Un sapo de piel rugosa permanece en agua poco profunda rodeado de musgo verde, helechos y plantas.
El sistema MegaDetector redujo en un 81,4 por ciento el volumen de fotografías que requerían revisión humana durante el estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

La reducción del trabajo dedicado a clasificar fotografías permitió aumentar la participación en la gestión del territorio y concentrar más atención en la identificación de especies. También abrió espacio para otras actividades: documentación lingüística, elaboración de informes en formato de póster, boletines, videos y talleres.

La responsable de seguimiento ecológico de Warddeken Land Management e investigadora posdoctoral del Instituto del Norte de la CDU, Cara Penton, señaló que el proyecto priorizó las voces, los conocimientos y los puestos de trabajo de la población local.

“En cierto modo, esto aborda la cuestión fundamental de cómo se manifiesta la IA en el lugar de trabajo para que los empleos sean realmente más agradables, y no que estemos utilizando la IA para todo”, afirmó.

Penton remarcó que la tecnología no reemplazó el criterio de las personas en el proceso. Según explicó, la participación humana en la recolección, comprobación y procesamiento da solidez a la información que después se usa para decidir sobre el territorio.

Más habilidades para los guardabosques

Infografía con un mapa de cámaras, listas de especies animales por hábitat, fotografías de guardabosques y texto explicativo en inglés
La investigadora Cara Penton afirmó que la iniciativa priorizó los empleos locales y la preservación del conocimiento tradicional (Gentileza, estudio Reimaginar las aplicaciones de inteligencia artificial para el monitoreo comunitario de la vida silvestre liderado por indígenas: Perspectivas de los estudios de biodiversidad en el área protegida indígena de Warddeken en el norte de Australia, publicado en Conservation Science and Practice)

El estudio describe que los participantes mejoraron sus destrezas digitales durante la implementación. Esas capacidades les permitieron capacitar a otros integrantes de los equipos, preparar informes con los resultados del monitoreo y producir materiales dirigidos a compartir saberes con las generaciones más jóvenes.

La guardabosques daluk sénior de Warddeken Land Management y mujer bininj nawarddeken, Suzanna Nabulwad, sostuvo que el uso de las herramientas debe definirse de manera segura y cuidadosa.

Expresó que era importante hablar con las personas mayores para garantizar un uso adecuado de la tecnología en el territorio y, de ese modo, cuidar y proteger a los animales. Además, indicó que las cámaras y el análisis de las imágenes modificaron sus tareas cotidianas como guardabosques.

“Usar la tecnología, trabajar con cámaras y analizar las imágenes hace que el trabajo sea más interesante”, señaló y añadió que la formación de nuevos guardabosques resulta necesaria para que puedan incorporar estas actividades.

Temas Relacionados

AustraliaInteligencia artificialFauna silvestreNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quién era William Chapman, el actor que murió tras ingresar al recinto de un tigre en el zoológico de Yorkshire

Los equipos de emergencia lo declararon fallecido en el lugar el sábado, tras el ataque ocurrido cerca de Doncaster, donde había bajado desde una pasarela destinada a los visitantes del parque

Quién era William Chapman, el actor que murió tras ingresar al recinto de un tigre en el zoológico de Yorkshire

China amenazó a Taiwán por usar cañones de agua para expulsar a un pesquero de una zona restringida del mar Meridional

El régimen de Beijing exigió asumir responsabilidades tras el desalojo de un buque en aguas disputadas. El patrullero de Taipei empleó chorros durante dos minutos después de que la tripulación ignorara tres avisos

China amenazó a Taiwán por usar cañones de agua para expulsar a un pesquero de una zona restringida del mar Meridional

Confirmaron la identidad del joven que murió tras ser atacado por un tigre en un zoológico británico

El joven descendió desde una pasarela hacia la zona restringida del Yorkshire Wildlife Park, cerca de Doncaster, donde los agentes lo declararon fallecido tras recibir un aviso. IMÁGENES SENSIBLES

Confirmaron la identidad del joven que murió tras ser atacado por un tigre en un zoológico británico

“Quiero ayudar a las personas en los momentos difíciles”: la niña de 6 años que se convirtió en la DJ más joven del mundo

Illumi Maeda, quien planea actuar en festivales internacionales, afirmó que busca elevar el ánimo y brindar consuelo a quienes atraviesan situaciones adversas

“Quiero ayudar a las personas en los momentos difíciles”: la niña de 6 años que se convirtió en la DJ más joven del mundo

Quedó atrapado a 10 metros de profundidad tras un derrumbe y sobrevivió 26 horas en una cueva de Italia

Luca Olmetto fue localizado mediante un operativo de más de 100 rescatistas, que debieron retirar las rocas a mano por la estrechez de los pasajes y el riesgo de nuevos derrumbes. Su novia había logrado salir y dar aviso a los equipos de emergencia

Quedó atrapado a 10 metros de profundidad tras un derrumbe y sobrevivió 26 horas en una cueva de Italia
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Roma - Real Madrid, en directo: previa y última hora del partido de Champions de la fase liguera

Roma - Real Madrid, en directo: previa y última hora del partido de Champions de la fase liguera

Cynthia Rodríguez rompe en llanto por la salida de Carlos Rivera de ¿Quién es la Máscara?

EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 14 de octubre: continúan movilizaciones de médicos del IMSS

Elecciones generales de 2026 en directo y última hora sobre las coaliciones y encuestas para el 29-N: Podemos se abre a pactar con Frente Amplio sin renunciar al liderazgo de Irene Montero

Dispensa electoral 2026: cuánto cuesta el trámite, dónde pagarlo y qué causales están exoneradas

DEPORTES

“¡Doctor, un asalto más que es el campeón!”: los inolvidables diálogos en el rincón del Roña Castro en la “pelea del año” que ganó en 1994

“¡Doctor, un asalto más que es el campeón!”: los inolvidables diálogos en el rincón del Roña Castro en la “pelea del año” que ganó en 1994

El Inter Miami de Lionel Messi recibe a New York City FC por la MLS: hora, TV y posibles formaciones

El jugador de la NFL Tyreek Hill fue declarado culpable por violencia doméstica y deberá pagarle USD 500.000 a su esposa

River Plate visitará a Sarmiento en busca de un triunfo que lo sitúe en zona de clasificación a los playoffs del Clausura: hora, TV y formaciones

De qué murió Jorge Locomotora Castro: el resultado preliminar de la autopsia y lo que se sabe hasta el momento

ENTRETENIMIENTO

“No se conviertan en actores”: Drake Bell arremetió contra SAG-AFTRA por negarle el seguro médico

“No se conviertan en actores”: Drake Bell arremetió contra SAG-AFTRA por negarle el seguro médico

Tom Hiddleston habló sobre la paternidad: “Es el papel más importante que desempeñaré jamás”

“No puedo retirarme. Hablo en serio”: Sylvester Stallone bromeó sobre el costo de la boda de su hija Sophia con Michael Sheehan

Los mensajes privados en los que RJ Mitte denunció su exclusión en Hollywood: "Nadie me quiere en pantalla"

“Tengo la sensación de que recuerdo haber nacido”: la confesión de Paul McCartney y la duda que él mismo tiene sobre su relato