Perú

Dispensa electoral 2026: quiénes pueden solicitarla, cuáles son los requisitos y cómo realizar el trámite

Los ciudadanos que no votaron en las elecciones regionales y municipales serán sancionados con una multa que va desde S/27,50 hasta S/110, según el distrito en que residan

Una mano deposita una cédula en una ánfora electoral y otra mano sostiene un celular con el portal de dispensa del Jurado Nacional de Elecciones
El Jurado Nacional de Elecciones de Perú habilitó la plataforma en línea para solicitar la dispensa electoral y la justificación de inasistencia tras los comicios.
Guardar

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) habilitó desde el 6 de octubre el trámite de dispensa electoral para los ciudadanos que no acudieron a votar en las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, realizadas el domingo 4 de octubre. El procedimiento permite solicitar la exoneración de la multa generada por la omisión, siempre que se acredite una de las causales previstas en el reglamento.

Junto a la dispensa, el organismo electoral también habilitó la justificación para los ciudadanos designados como miembros de mesa, titulares o suplentes, que no cumplieron con instalar una mesa de sufragio. Ambos procedimientos se realizan de forma virtual a través del portal institucional del JNE, aunque de manera excepcional pueden presentarse también en la mesa de partes de las oficinas descentralizadas o ante el jurado electoral especial correspondiente.

PUBLICIDAD

La ONPE continúa incorporando los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en su plataforma oficial.
La ONPE continúa incorporando los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 en su plataforma oficial. Foto: Associated Press

¿Quiénes pueden solicitar la dispensa o la justificación?

El trámite de dispensa está dirigido a quienes no acudieron a votar, mientras que la justificación corresponde a los ciudadanos que no asistieron a instalar una mesa de sufragio. En ambos casos, la persona debe presentar documentos que acrediten la situación que le impidió cumplir con su deber electoral en la fecha de los comicios.

Entre las causales contempladas por el JNE figuran:

  • Problemas de salud, hospitalización, cirugías programadas o descansos médicos.
  • Reclusión en centros penitenciarios o de rehabilitación.
  • Viajes al extranjero por estudios o motivos médicos.
  • Pérdida o robo del DNI.
  • Discapacidad.
  • Fallecimiento de un familiar directo.
Justificación y dispensa de multas electorales ante el JNE, requisitos y pasos del trámite| Foto: Gemini IA
Justificación y dispensa de multas electorales ante el JNE, requisitos y pasos del trámite| Foto: Gemini IA

Causales adicionales según el tipo de omisión

A las causales generales se suman otros motivos válidos reconocidos por el organismo electoral:

  • Labores de transporte el día de la elección.
  • Fenómenos naturales o desastres.
  • Errores en el padrón electoral.
  • Cumplimiento de funciones electorales en la misma fecha de los comicios.

Para quienes no instalaron una mesa de sufragio, el JNE contempla además situaciones vinculadas con ciudadanos mayores de 65 años y mujeres en período de gestación o lactancia, de acuerdo con las condiciones establecidas en el reglamento. Cada caso requiere documentos que permitan verificar la circunstancia expuesta, y si un ciudadano incurrió en ambas faltas, omisión al voto y a la instalación de mesa, puede gestionar los dos trámites de manera conjunta con la misma documentación.

PUBLICIDAD

Un cartel informativo del JNE con el título 'Tramita tu justificación y/o dispensa electoral', un enlace web, un código QR y un número de call center
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presenta una campaña informativa para tramitar justificaciones y dispensas electorales de forma 100% virtual, incluyendo un QR y un número de call center para orientación. (JNE)

¿Cómo realizar el trámite paso a paso?

El procedimiento se realiza principalmente a través del Sistema Virtual de Dispensa y Justificación, disponible en el portal institucional del JNE, www.jne.gob.pe, o mediante el enlace directo https://dispensavirtual.jne.gob.pe/login. Los pasos para completar la solicitud son los siguientes:

  1. Ingresar a la plataforma virtual del JNE.
  2. Seleccionar el proceso electoral correspondiente (ERM 2026).
  3. Escoger la causal que sustenta la solicitud.
  4. Adjuntar los documentos que acrediten el motivo invocado.
  5. Registrar los datos de contacto: correo electrónico, casilla electrónica y número de celular.
  6. Recibir el número de expediente generado por el sistema para hacer seguimiento del trámite.

El JNE cuenta con un plazo de cinco días hábiles para resolver cada solicitud presentada.

Mesa con actas electorales, lapiceros, calculadora y billetes en soles ante una ánfora de la ONPE y votantes en fila.
Si una mesa no se instala hasta el mediodía, los electores afectados deben pedir una dispensa ante el JNE para evitar la multa por no votar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costo del trámite y plazos para presentarlo

El derecho de trámite cuesta S/25,90 tanto para la omisión al voto como para la inasistencia a la instalación de una mesa de sufragio. Si un ciudadano registra ambas faltas dentro de un mismo proceso electoral, debe realizar un solo pago. El abono puede efectuarse de dos formas:

  • En las agencias del Banco de la Nación, con el código 01465.
  • A través de la plataforma Pagalo.pe.

El solicitante debe conservar el comprobante de pago junto con la documentación que acredite la causal alegada. La solicitud puede presentarse desde el día siguiente de la elección y hasta antes de que se emita la Resolución de Medida Cautelar de Embargo dentro del procedimiento de ejecución coactiva. Las solicitudes enviadas después de ese momento serán declaradas improcedentes, según lo establecido por el JNE.

Temas Relacionados

Multa electoralDispensaElecciones 2026peru-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Concierto de BTS EN VIVO: Últimas noticias, setlist y todos los detalles del show de hoy 7 de octubre

BTS ya está en Perú y hoy, 7 de octubre, inicia su esperado concierto en Lima. Revisa aquí las últimas noticias, horarios de ingreso, accesos, recomendaciones, setlist, transporte, novedades y todos los detalles de los shows que ofrecerán en el Estadio San Marcos

Concierto de BTS EN VIVO: Últimas noticias, setlist y todos los detalles del show de hoy 7 de octubre

Actas de bautizo de Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres serán exhibidas gratis como antesala de la visita de León XIV

La jornada de puertas abiertas permitirá conocer registros de bautizo y antiguas bulas papales que forman parte del patrimonio documental de la Iglesia Católica en el Perú

Actas de bautizo de Santa Rosa de Lima y San Martín de Porres serán exhibidas gratis como antesala de la visita de León XIV

Integrantes de BTS emocionaron a fans peruanas al hablar en español en primer concierto en Estadio San Marcos

Jung Kook, Jimin, Jin, j-hope y V se dirigieron en español al ARMY peruano durante el primer concierto de BTS en el Estadio San Marcos.

Integrantes de BTS emocionaron a fans peruanas al hablar en español en primer concierto en Estadio San Marcos

Minsa activa alerta amarilla por el papa León XIV: Refuerza hospitales en seis regiones

La medida regirá del 1 al 23 de noviembre de 2026 en Cusco, Cajamarca, Lambayeque, Lima, Ucayali y el Callao

Minsa activa alerta amarilla por el papa León XIV: Refuerza hospitales en seis regiones

‘Loco Joe’ fue capturado en Argentina con el DNI de un hombre asesinado en Lima: era buscado por homicidio calificado en Perú

Joe Luis Marín, señalado como cabecilla de ‘Los Chimbotanos’, fue ubicado en Puerto Iguazú durante un operativo conjunto entre autoridades de Perú y Argentina

‘Loco Joe’ fue capturado en Argentina con el DNI de un hombre asesinado en Lima: era buscado por homicidio calificado en Perú
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Diputado Ernesto Zunini, molesto, se enfrenta a fujimorista Cecilia Chacón en el pleno: “¡Yo no soy del Movadef!"

Diputado Ernesto Zunini, molesto, se enfrenta a fujimorista Cecilia Chacón en el pleno: “¡Yo no soy del Movadef!"

Ministro Rafael Belaúnde arremete contra el Congreso: “Necesitamos que responda y deje de ser parte del problema”

Keiko Fujimori: “Vamos a expulsar en tiempo récord a extranjeros que llegaron para romper la ley y atacar a peruanos”

Keiko Fujimori crea comando unificado de FF. AA. y Policía: “Ha llegado la hora de una ofensiva total” contra el crimen

PPK tiene “varias enfermedades crónicas”, pero “está bien”, informa su entorno y desmiente bulo sobre su muerte

ENTRETENIMIENTO

Concierto de BTS EN VIVO: Últimas noticias, setlist y todos los detalles del show de hoy 7 de octubre

Concierto de BTS EN VIVO: Últimas noticias, setlist y todos los detalles del show de hoy 7 de octubre

Integrantes de BTS emocionaron a fans peruanas al hablar en español en primer concierto en Estadio San Marcos

Videos del instante en que BTS inició su primer show en el Estadio San Marcos

BTS en Lima EN VIDEOS: los mejor de la locura ARMY antes del primer concierto en San Marcos

RM, líder de BTS, hace fuerte pedido al Army del Perú para que no permanezcan frente al hotel: “No podemos descansar”

DEPORTES

Paolo Guerrero entre los futbolistas mencionados en Brasil por una red de diplomas falsos para ejercer como director técnico

Paolo Guerrero entre los futbolistas mencionados en Brasil por una red de diplomas falsos para ejercer como director técnico

Teófilo Cubillas fue distinguido en Porto: recibió el Dragão de Ouro - Carreira por su prodigiosa trayectoria en el club portugués

La tajante opinión de Jhonny Vidales tras la gira de la selección peruana por Norteamérica: “Pudimos hacer más”

Los ocho árbitros peruanos FIFA que fueron ratificados por la Conar en la categoría internacional: de quiénes se trata

El goleador africano que jugará la primera edición del torneo Tradición Copera: en qué equipo jugará