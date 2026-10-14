Cynthia Rodríguez rompe en llanto por la salida de Carlos Rivera de ¿Quién es la Máscara?

(Instagram)

Guardar

Cynthia Rodríguez se pronuncia sobre la salida de Carlos Rivera de ¿Quién es la Máscara? con un mensaje de orgullo y cariño para el cantante, quien deja el panel de investigadores del reality para concentrarse en su carrera musical y en sus próximos conciertos.

La conductora compartió una historia en Instagram después de que Rivera confirmó su despedida del programa.

PUBLICIDAD

El intérprete pone fin a una participación que mantuvo durante las primeras siete temporadas del formato de Televisa.

Cynthia Rodríguez publicó una imagen de Carlos Rivera en el foro de ¿Quién es la Máscara? y escribió que la noche anterior lloró “de emoción y de orgullo” por su esposo. El mensaje ocurrió tras la confirmación de que Mauricio Ochmann ocupará el lugar del cantante en el panel.

Rivera explicó su decisión en los comentarios de una publicación oficial del programa. El artista escribió: “¡Mucho éxito, amigos amados! ¡Los voy a extrañar mucho! Pero la música me llama…”.

El cantante formó parte de ¿Quién es la Máscara? desde el estreno del proyecto en México. Su salida marca el cierre de una etapa en la que se convirtió en uno de los investigadores más identificados por el público, junto con sus compañeros de panel y el conductor Omar Chaparro.

PUBLICIDAD

Cynthia Rodríguez dice que lloró de emoción y orgullo por Carlos Rivera

La conductora dedicó varias líneas a Carlos Rivera en su cuenta de Instagram. Cynthia Rodríguez aseguró que observa con admiración el trabajo de su esposo y la forma en que se entrega a cada uno de sus proyectos.

“Anoche lloré de emoción y de orgullo por ti, @carlosrivera”, escribió junto a una imagen en la que aparece el cantante durante una emisión del reality.

(Instagram)

Rodríguez añadió que el intérprete deja una marca entre quienes trabajan con él. “Dejas el corazón en cada proyecto y una huella hermosa en quienes tienen la fortuna de cruzarse contigo”, señaló.

La presentadora también expresó sus deseos ante los planes que siguen para Rivera fuera del programa. “Mereces tantas cosas bonitas como las que das”, publicó en el mensaje que compartió con sus seguidores.

PUBLICIDAD

Cynthia Rodríguez cerró la dedicatoria con una declaración sobre la relación que mantiene con el cantante. “Qué regalo caminar a tu lado y verte cumplir tus sueños. Te amo y te admiro con todo mi corazón”, escribió.

La publicación muestra una escena de Carlos Rivera en el foro, mientras el artista junta las manos frente a su rostro. La imagen acompaña el mensaje en el que Cynthia reconoce la emoción que le provocó verlo cerrar su ciclo en la televisión.

La pareja suele compartir en redes sociales momentos relacionados con su familia y sus actividades profesionales.

Qué le pasó a Carlos Rivera, el cantante pospone sus conciertos por problemas de salud (Redes Sociales)

Carlos Rivera deja el reality después de siete temporadas

Carlos Rivera participó como investigador desde la primera temporada de ¿Quién es la Máscara? Su permanencia durante siete entregas lo colocó como uno de los rostros constantes del programa, que reúne a celebridades bajo disfraces para ocultar su identidad.

PUBLICIDAD

El cantante recibió entre el público el sobrenombre de “El señor intuición” por sus intervenciones y por algunos de sus aciertos al momento de identificar a las figuras detrás de los personajes.

En la edición de 2025 compartió el panel con Anahí, JuanPa Zurita y Ana Brenda Contreras. Omar Chaparro estuvo al frente de la conducción del reality durante esa temporada.

La salida de Rivera fue anticipada desde agosto en una columna del periodista Alex Kaffie. La versión señaló que Mauricio Ochmann entraría al programa, aunque la producción no confirmó los cambios de inmediato.

Carlos Rivera y Mauricio Ochmann aparecen ante el logotipo del programa de televisión ¿Quién es la máscara?. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante varias semanas circularon imágenes de Ochmann junto a Anahí y JuanPa Zurita. Las fotografías alimentaron las versiones sobre una renovación en el elenco de investigadores, pero no existía una postura oficial de Televisa.

PUBLICIDAD

La confirmación llegó cuando la cuenta oficial de ¿Quién es la Máscara? difundió una fotografía con los integrantes del nuevo panel. Carlos Rivera aprovechó esa publicación para despedirse de sus compañeros y del proyecto.

Mauricio Ochmann respondió al mensaje del cantante y celebró su incorporación al formato. “Feliz de ser parte de esta aventura. A jugar y a divertirnos”, escribió el actor.

El nuevo panel queda integrado por Anahí, JuanPa Zurita, Yuri y Mauricio Ochmann. La intérprete de “Maldita primavera” vuelve al programa luego de formar parte de sus primeras temporadas.

La música concentra la agenda de Carlos Rivera

Carlos Rivera explica que su decisión de dejar ¿Quién es la Máscara? está ligada a sus planes musicales. El artista atraviesa una etapa de conciertos y lanzamientos después de celebrar 20 años de carrera.

PUBLICIDAD

El cantante publicó el álbum Vida, un proyecto inspirado en elementos de México y en el imaginario del Día de Muertos. Entre los temas que forman parte de esta etapa están Mal Escrito, en colaboración con Malú, y Sin despedida, junto a Alejandro Fernández.

La salida de Bebeeeee dejó sin palabras al público y al panel de investigadores, especialmente a Anahí. (Quién es la máscara, Facebook)

Rivera también mantiene activa la gira “¡Vida México! en concierto”, con presentaciones en distintas ciudades del país. El recorrido incluye fechas en León, San Luis Potosí, Veracruz, Orizaba, Puebla, Querétaro, Pachuca, Saltillo, Torreón, Guadalajara, Cancún y Mérida.

El intérprete se presentó el 9 de mayo en la Plaza de Toros México, en Ciudad de México, después de sus conciertos en el Auditorio Nacional y la Arena CDMX. Más tarde llevó su espectáculo a España con una ruta de 11 fechas durante el verano.

PUBLICIDAD

La despedida de Carlos Rivera de ¿Quién es la Máscara? coincide con esa agenda. Mientras el cantante prepara sus siguientes actividades, Cynthia Rodríguez deja claro que acompaña cada una de sus decisiones profesionales.