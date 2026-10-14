China amenazó a Taiwán por usar cañones de agua para expulsar a un pesquero de una zona restringida del mar Meridional

China advirtió que Taiwán asumirá las consecuencias por el uso de cañones de agua contra un pesquero chino cerca de las islas Pratas. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

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Las autoridades chinas advirtieron este miércoles que Taiwán afrontará consecuencias por el uso de cañones de agua contra un pesquero chino cerca de las islas Pratas, en el mar de China Meridional. El episodio ocurrió el 1 de octubre, cuando un buque de la Guardia Costera taiwanesa desalojó a una embarcación que permanecía en una zona que Taipéi considera restringida.

Chen Binhua, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán de China, sostuvo que Pekín tiene “soberanía indiscutible” sobre las Pratas y las aguas adyacentes. Taiwán administra el territorio, también conocido como Dongsha, mientras China lo reclama.

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La advertencia de China tras el incidente

China exigió a Taiwán que asuma las consecuencias por haber empleado cañones de agua contra el pesquero chino Jin Sha cerca de las islas Pratas. Beijing calificó la intervención como una actuación “peligrosa y brutal”, mientras Taipéi afirmó que el barco faenaba ilegalmente dentro de aguas restringidas bajo su jurisdicción.

Durante una rueda de prensa, Chen afirmó que “las operaciones de las embarcaciones chinas en esta zona son totalmente legales y legítimas”. También señaló que China busca “salvaguardar las vidas y los bienes de nuestra población”, según recogió el diario Lianhe Zaobao.

El buque taiwanés Yunlin lanzó agua a presión contra el pesquero Jin Sha tras intentar comunicarse sin éxito en tres ocasiones. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

El portavoz acusó a las autoridades taiwanesas de provocar una confrontación en el mar de China Meridional y advirtió que deberán “atenerse a las consecuencias derivadas de estos actos”.

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Chen también reprochó a Taipéi que se aferre a la idea de la independencia taiwanesa y que trate a los barcos procedentes de China continental como una amenaza, lo que, según afirmó, pone en riesgo a las personas y los bienes involucrados.

El desalojo del pesquero cerca de Pratas

La Administración de la Guardia Costera de Taiwán informó que el buque Yunlin detectó el 1 de octubre a los pesqueros chinos Yue Hui Dong Yu 75066 y Jin Sha, fondeados a 27 millas náuticas, unos 50 kilómetros, al este de las islas Pratas.

Según la CGA, el Yue Hui Dong Yu 75066 abandonó el área después de recibir una alerta, pero el Jin Sha se mantuvo en el lugar. Tras tres intentos de comunicación sin respuesta, el Yunlin lanzó agua al aire durante 30 segundos desde una distancia de 200 metros.

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La Guardia Costera de Taiwán entregó raciones de comida caliente a la tripulación china antes de remolcar la nave inutilizada. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

La autoridad marítima taiwanesa indicó que después dirigió el chorro hacia la cabina de mando durante 90 segundos. La CGA sostuvo que el cañón evitó “en todo momento” a los marineros que se encontraban en cubierta.

El motor del Jin Sha quedó después sin propulsión. El Yunlin permaneció junto al pesquero, entregó 35 raciones de comida caliente a la tripulación y remolcó la embarcación fuera de las aguas restringidas. La CGA señaló que el pesquero fue entregado a las 06.15 horas al buque chino Hai Yang Shi You 681, que lo llevó de regreso.

La entidad taiwanesa denunció que los pesqueros chinos han incrementado sus incursiones para faenar en áreas bajo jurisdicción de Taipéi, con capturas que “a menudo se cuentan por toneladas”. Esta semana, la CGA capturó además dos barcos chinos que, según indicó, pescaban ilegalmente cerca del archipiélago de Pescadores, situado a unos 50 kilómetros de la costa occidental de Taiwán.

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