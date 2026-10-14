Mundo

China amenazó a Taiwán por usar cañones de agua para expulsar a un pesquero de una zona restringida del mar Meridional

El régimen de Beijing exigió asumir responsabilidades tras el desalojo de un buque en aguas disputadas. El patrullero de Taipei empleó chorros durante dos minutos después de que la tripulación ignorara tres avisos

China advirtió que Taiwán asumirá las consecuencias por el uso de cañones de agua contra un pesquero chino cerca de las islas Pratas. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
China advirtió que Taiwán asumirá las consecuencias por el uso de cañones de agua contra un pesquero chino cerca de las islas Pratas. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
Guardar

Las autoridades chinas advirtieron este miércoles que Taiwán afrontará consecuencias por el uso de cañones de agua contra un pesquero chino cerca de las islas Pratas, en el mar de China Meridional. El episodio ocurrió el 1 de octubre, cuando un buque de la Guardia Costera taiwanesa desalojó a una embarcación que permanecía en una zona que Taipéi considera restringida.

Chen Binhua, portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán de China, sostuvo que Pekín tiene “soberanía indiscutible” sobre las Pratas y las aguas adyacentes. Taiwán administra el territorio, también conocido como Dongsha, mientras China lo reclama.

PUBLICIDAD

La advertencia de China tras el incidente

China exigió a Taiwán que asuma las consecuencias por haber empleado cañones de agua contra el pesquero chino Jin Sha cerca de las islas Pratas. Beijing calificó la intervención como una actuación “peligrosa y brutal”, mientras Taipéi afirmó que el barco faenaba ilegalmente dentro de aguas restringidas bajo su jurisdicción.

Durante una rueda de prensa, Chen afirmó que “las operaciones de las embarcaciones chinas en esta zona son totalmente legales y legítimas”. También señaló que China busca “salvaguardar las vidas y los bienes de nuestra población”, según recogió el diario Lianhe Zaobao.

El buque taiwanés Yunlin lanzó agua a presión contra el pesquero Jin Sha tras intentar comunicarse sin éxito en tres ocasiones. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
El buque taiwanés Yunlin lanzó agua a presión contra el pesquero Jin Sha tras intentar comunicarse sin éxito en tres ocasiones. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

El portavoz acusó a las autoridades taiwanesas de provocar una confrontación en el mar de China Meridional y advirtió que deberán “atenerse a las consecuencias derivadas de estos actos”.

PUBLICIDAD

Chen también reprochó a Taipéi que se aferre a la idea de la independencia taiwanesa y que trate a los barcos procedentes de China continental como una amenaza, lo que, según afirmó, pone en riesgo a las personas y los bienes involucrados.

El desalojo del pesquero cerca de Pratas

La Administración de la Guardia Costera de Taiwán informó que el buque Yunlin detectó el 1 de octubre a los pesqueros chinos Yue Hui Dong Yu 75066 y Jin Sha, fondeados a 27 millas náuticas, unos 50 kilómetros, al este de las islas Pratas.

Según la CGA, el Yue Hui Dong Yu 75066 abandonó el área después de recibir una alerta, pero el Jin Sha se mantuvo en el lugar. Tras tres intentos de comunicación sin respuesta, el Yunlin lanzó agua al aire durante 30 segundos desde una distancia de 200 metros.

La Guardia Costera de Taiwán entregó raciones de comida caliente a la tripulación china antes de remolcar la nave inutilizada. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
La Guardia Costera de Taiwán entregó raciones de comida caliente a la tripulación china antes de remolcar la nave inutilizada. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

La autoridad marítima taiwanesa indicó que después dirigió el chorro hacia la cabina de mando durante 90 segundos. La CGA sostuvo que el cañón evitó “en todo momento” a los marineros que se encontraban en cubierta.

El motor del Jin Sha quedó después sin propulsión. El Yunlin permaneció junto al pesquero, entregó 35 raciones de comida caliente a la tripulación y remolcó la embarcación fuera de las aguas restringidas. La CGA señaló que el pesquero fue entregado a las 06.15 horas al buque chino Hai Yang Shi You 681, que lo llevó de regreso.

La entidad taiwanesa denunció que los pesqueros chinos han incrementado sus incursiones para faenar en áreas bajo jurisdicción de Taipéi, con capturas que “a menudo se cuentan por toneladas”. Esta semana, la CGA capturó además dos barcos chinos que, según indicó, pescaban ilegalmente cerca del archipiélago de Pescadores, situado a unos 50 kilómetros de la costa occidental de Taiwán.

Temas Relacionados

TaiwánMar de China MeridionalPesca ilegalÚltimas Noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Resultados de los primeros estudios al papa León XIV tras la cirugía: “Su recuperación está progresando normalmente”

El Vaticano comunicó que el pontífice ya camina por su habitación, retomó la alimentación habitual y recibió fisioterapia respiratoria tras someterse a análisis de sangre y radiografía de tórax

Resultados de los primeros estudios al papa León XIV tras la cirugía: “Su recuperación está progresando normalmente”

Hallaron frente a Turquía un naufragio de hasta 4.700 años que podría ser el más antiguo conocido

La embarcación mercante, localizada cerca de Kekova en Antalya, corresponde al Bronce Antiguo y supera la marca previa de un pecio hallado ante Dokos, Grecia, calculado en unos 4.200 años

Hallaron frente a Turquía un naufragio de hasta 4.700 años que podría ser el más antiguo conocido

Qué edad tienen los líderes del mundo y cuánto tiempo han estado en el poder

La permanencia durante décadas en los cargos ejecutivos es más frecuente en regímenes autoritarios, mientras que las democracias liberales muestran una mayor renovación. África reúne algunos de los casos más extremos

Qué edad tienen los líderes del mundo y cuánto tiempo han estado en el poder

El régimen de Irán afirmó que un portacontenedores se hundió en Ormuz tras chocar con una mina

Según la Guardia Revolucionaria, el buque se hundió “en aguas del sur del estrecho debido a la intensidad del incendio”

El régimen de Irán afirmó que un portacontenedores se hundió en Ormuz tras chocar con una mina

La OTAN aseguró que cuenta con opciones de respuesta simétricas y asimétricas ante la guerra híbrida que ejecuta Rusia

Mark Rutte afirmó que la organización reaccionaría ante una concentración de fuerzas y sostuvo que cuenta con planes de defensa y despliegues desde Tallin hasta Washington, Ottawa y París

La OTAN aseguró que cuenta con opciones de respuesta simétricas y asimétricas ante la guerra híbrida que ejecuta Rusia
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

La confesión de José Mourinho sobre su familia y la convivencia: “En casa soy un inútil; no ayudo, pero tampoco molesto”

La confesión de José Mourinho sobre su familia y la convivencia: “En casa soy un inútil; no ayudo, pero tampoco molesto”

Perú suma una nueva raza de perro reconocida internacionalmente: así es el chaku cusqueño, guardián de los Andes

Salud mental: la epidemia silenciosa que ya no podemos ignorar

Arranca audiencia de Rafael Caro Quintero en EEUU: el “Narco de Narcos” podría llegar a un acuerdo de culpabilidad

Alivio fiscal en CABA: lanzan un plan para pagar deudas de ABL y patentes con quita de hasta el 100% de los intereses

DEPORTES

River Plate visitará a Sarmiento en busca de un triunfo que lo sitúe en zona de clasificación a los playoffs del Clausura: hora, TV y formaciones

River Plate visitará a Sarmiento en busca de un triunfo que lo sitúe en zona de clasificación a los playoffs del Clausura: hora, TV y formaciones

De qué murió Jorge Locomotora Castro: el resultado preliminar de la autopsia y lo que se sabe hasta el momento

El accidente que dejó a Locomotora Castro 27 días en coma en 2005 y su regreso a los rings nueve meses más tarde

La interna que se desató en Manchester United tras las frases de Lisandro Martínez: el cruce que habría tenido con un compañero y el rumor de una sanción

Estremecedor relato de la hija de Locomotora Castro: “Se fue al baño y cuando volvió nos dijo que le dolía mucho el pecho”

ENTRETENIMIENTO

Tom Hiddleston confesó que el rol más importante de su vida no tiene nada que ver con Loki

Tom Hiddleston confesó que el rol más importante de su vida no tiene nada que ver con Loki

Victoria Beckham reveló cómo fue su romance secreto con David: “Tuvimos varias primeras citas en estacionamientos”

La confesión de Melissa Gilbert, estrella de ‘La familia Ingalls’, en medio del juicio que espera su esposo: “Mucha incertidumbre y agitación”

Russell Brand actuaba como un depredador sexual “calculador y manipulador”, según la fiscalía británica

"Las discapacidades necesitan ser escuchadas": el legado de RJ Mitte más allá de Breaking Bad y su reclamo por una representación auténtica en Hollywood