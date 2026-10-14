España

Elecciones generales de 2026, en directo: última hora sobre las coaliciones para el 29-N, encuestas y la visita de los reyes en Melilla

Miércoles de CIS y de negociaciones en la izquierda para tratar de alcanzar un consenso. La campaña continúa hablando de la ley de nietos y de las pensiones

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El rey defiende que quienes entraron ilegalmente en Ceuta deben regresar lo antes posible.

Intenso día informativo en España con varios frentes, pero las elecciones generales en primer plano. La izquierda sigue deshojando la margarita mientras se queda sin tiempo para lanzar una candidatura unitaria. Tan lejos está esta opción que Ada Colau, recién designada líder del Frente Amplio, ha pedido no dar por hecha ni su presencia en las listas ni ya solo el propio nombre de la coalición. Mira a Gabriel Rufián y a Podemos y confía en que en 48 horas puedan lograr lo que no ha sido posible en meses.

PP, PSOE y Vox siguen peleándose a cuenta de la ley de nietos y también de las pensiones. La derecha dice que el modelo es insostenible y lo va a cambiar, aún sin concretar la forma, y los socialistas se agarran a que ellos no van a pedir “sacrificio” a los ciudadanos, como sugirió Alberto Núñez Feijóo este pasado fin de semana. La campaña se retoma este miércoles y lo hará después de conocer el primer CIS tras el desahucio de Maricarmen y la caída de los decretos de vivienda.

Todo esto con la resaca de la visita de los reyes a Ceuta, en el que Felipe VI se expresó con claridad sobre la pertenencia de la ciudad autónoma a España, pero también tendió la mano a Marruecos, con un gesto además que hasta ahora ningún líder político había planteado: acudir al cementerio donde descansan los restos de los fallecidos en el asalto a la frontera a presentar respeto. Hoy están en Melilla en la segunda y última jornada de su histórico viaje, el primero en 19 años a este territorio.

En pocas líneas:

09:43 hsHoy

Ciudadanos se suma a Democracia 21

Democracia 21, el partido de Miriam Rodríguez que se asegura de centro, ha sumado a Ciudadanos a su candidatura. La formación sigue sumando avales para poder presentarse a las elecciones.

09:26 hsHoy

El Tribunal de Cuentas amnistía a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros 33 excargos del Govern por los gastos del ‘procés’

La sentencia absuelve a los 35 demandados por los gastos del 1-O y la acción exterior de la Generalitat entre 2011 y 2017 y ordena levantar las medidas cautelares

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, junto al vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y a la alclaldesa de Barcelona Ada Cloau durante un acto en la Plaza Sant Jaume (Reuters)
El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, junto al vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y a la alclaldesa de Barcelona Ada Cloau durante un acto en la Plaza Sant Jaume (Reuters)

El Tribunal de Cuentas ha aplicado la ley de amnistía a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros 33 antiguos altos cargos de la Generalitat encausados por los gastos del referéndum del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior del ‘procés’. La sentencia absuelve a los 35 demandados por la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana (SCC), extingue la responsabilidad contable que se les reclamaba y ordena levantar las medidas cautelares acordadas durante la instrucción, incluidas las fianzas que habían tenido que depositar para evitar el embargo de sus bienes.

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09:23 hsHoy

Batacazo de Junts y los Comuns

Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso. (Europa Press)
Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso. (Europa Press)

El PSC revalidaría su victoria en los comicios generales en Cataluña al mantener sus actuales 19 escaños o perder como mucho uno, mientras que ERC crecería hasta los 10-11 diputados y Comuns y Junts caerían con fuerza, según la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat.

Según el sondeo, elaborado por GESOP con una muestra de 2.000 personas entrevistadas entre el 1 de septiembre y el 5 de octubre, día en que se anunció el adelanto electoral, el PSC volvería a ganar las elecciones generales en Cataluña, con 18-19 escaños, seguido de ERC, que crecería de sus actuales 7 diputados a 10-11.

El PP mantendría sus 6 escaños o podría sumar uno más, y Vox pasaría de 2 a 5-6. Por contra, Junts retrocedería de 7 a 4-5 escaños, aunque la mayor caída la sufriría Comuns, al pasar de 7 a 2-3 diputados.

(Información de EFE)

09:20 hsHoy

El logo del Frente Amplio

Logotipo del Frente Amplio.
Logotipo del Frente Amplio.

El Frente Amplio no tiene definida por ahora una composición ni una candidatura, pero ya ha presentado logotipo, combinando el rojo bermellón con el amarillo lima. Este sábado, la marca celebra un acto de presentación del proyecto, horas después de que termine el plazo para registrar las coaliciones.

09:07 hsHoy

Reacciones en Marruecos a la visita de los reyes a Ceuta: del “seguirá siendo marroquí” a “una fiesta que no aporta nada a la historia”

Por el momento, la monarquía y el gobierno se mantienen en silencio, pero los medios de comunicación afines sí que han respondido al viaje de la casa real

El rey Felipe VI y la reina Letizia de España saludan a la multitud en Ceuta. (AP foto/Manu Fernández)
El rey Felipe VI y la reina Letizia de España saludan a la multitud en Ceuta. (AP foto/Manu Fernández)

La visita de los reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta no ha recibido, por el momento, una respuesta oficial de Marruecos. Al contrario que en 2007, cuando Mohamed VI tachó de “provocación” el viaje de Juan Carlos I a la ciudad autónoma, el régimen alauí ha optado por mantenerse en silencio en el plano institucional. Por el contrario, los medios de comunicación afines sí que han respondido tanto al viaje de la casa real como a la noticia de que un buque de guerra marroquí cruzó al agua ceutí. Han interpretado el viaje como un acto de fuerza dentro de una supuesta disputa territorial y como un reflejo del pasado colonial español en el norte de África.

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09:06 hsHoy

El despliegue español que respondió al buque de guerra de Marruecos en Ceuta: de la activación del BAM ‘Rayo’ al paso adelante con las fragatas

Este episodio suma un nuevo argumento sólido sobre el posible papel de autoridades marroquíes en la oleada de migrantes que generó la crisis de la ciudad autónoma

El buque de acción marítima 'Rayo', con base en Las Palmas de Gran Canaria. (Armada Española)
El buque de acción marítima 'Rayo', con base en Las Palmas de Gran Canaria. (Armada Española)

El desfile del 12 de octubre quedó este lunes eclipsado por una noticia que elevó aún más la tensión que ya rodeaba la visita de los reyes a Ceuta. Fuentes del Gobierno, y el propio Pedro Sánchez, según señalaron varios medios presentes, confirmaron lo que adelantó el periodista Miguel González en El País. Un buque de guerra de Marruecos cruzó a aguas de Ceuta el 30 de julio, coincidiendo con la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma. Este episodio suma un nuevo argumento sólido sobre el posible papel de autoridades marroquíes en la oleada de migrantes que generó la crisis de Ceuta. El Gobierno optó por no desvelar este suceso, pero ha terminado por conocerse por filtraciones a la prensa.

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09:06 hsHoy

Los trabajadores de Correos denuncian una carga laboral “inasumible” en las elecciones: 4.700 empleados menos en cinco años y una hora extra que se paga a 13,8 euros

CGT reclama “un refuerzo urgente y masivo de personal” ante la ingente cantidad de trabajo que supondrá el proceso electoral, la campaña de paquetería derivada del ‘Black Friday’ y el inicio de las compras navideñas

Un cartero de Correos en un colegio electoral. (Europa Press)
Un cartero de Correos en un colegio electoral. (Europa Press)

España ya está en precampaña (de hecho, los partidos ya llevan mucho tiempo) a la espera de la campaña electoral oficial antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el censo asciende a 38,7 millones de personas, de los que 2,76 millones de ellos son residentes en el extranjero. Muchos de ellos, más otros que vivan en nuestro país y el 29-N no puedan ir a votar presencialmente a la urna, decidirán enviar su voto por correo. Y ahí entra el trabajo de una de las principales empresas públicas del país: Correos. En los pasados comicios, los de julio de 2023, un total de 2.622.808 solicitudes de voto por correo fueron admitidas (récord histórico), de las que finalmente fueron emitidas el 94,2%.

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09:06 hsHoy

La ‘ley de nietos’ suma 40.000 electores al censo gallego, donde el PP tiene su principal bastión entre el voto emigrante

El censo de residentes ausentes supera los 513.000 inscritos en Galicia, donde el voto exterior tiene un peso muy superior al del resto de comunidades autónomas

Escrutinio de votos en las elecciones autonómicas de Galicia. (Adrián Irago / Europa Press/ Montaje Infobae)
Escrutinio de votos en las elecciones autonómicas de Galicia. (Adrián Irago / Europa Press/ Montaje Infobae)

La ‘ley de nietos’ ha impulsado la incorporación de unos 40.000 electores al censo exterior gallego, un aumento que sitúa el foco en una comunidad donde el voto emigrante tiene un peso especialmente relevante. En las elecciones autonómicas de febrero de 2024, el PP obtuvo 11.308 votos desde el extranjero, casi la mitad de los emitidos. No obstante, se desconoce qué orientación política tienen los nuevos nacionalizados y si su comportamiento electoral seguirá la tendencia de los últimos comicios.

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09:05 hsHoy

Rufián adelanta por la izquierda al Frente Amplio, que ya es menos que Sumar, y Podemos se cobra la venganza de 2023

La formación que lidera Irene Montero zanja que su tándem será con el portavoz republicano y rechaza integrarse al Frente Amplio tras meses de conversaciones

Las dirigentes de Podemos Ione Belarra e Irene Montero y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en Madrid. (Eduardo Parra/Europa Press)
Las dirigentes de Podemos Ione Belarra e Irene Montero y el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en Madrid. (Eduardo Parra/Europa Press)

Gabriel Rufián, el diputado independentista que asumió la misión de unir a las fuerzas de izquierda en España, ha terminado por acentuar sus diferencias y por facilitar la ofensiva de Podemos contra Sumar, empujados a la casilla de salida tras varios meses intentando facilitar una vía de entendimiento para integrar a la formación morada.

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