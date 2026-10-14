Elecciones generales de 2026, en directo: última hora sobre las coaliciones para el 29-N, encuestas y la visita de los reyes en Melilla

Intenso día informativo en España con varios frentes, pero las elecciones generales en primer plano. La izquierda sigue deshojando la margarita mientras se queda sin tiempo para lanzar una candidatura unitaria. Tan lejos está esta opción que Ada Colau, recién designada líder del Frente Amplio, ha pedido no dar por hecha ni su presencia en las listas ni ya solo el propio nombre de la coalición. Mira a Gabriel Rufián y a Podemos y confía en que en 48 horas puedan lograr lo que no ha sido posible en meses.
PP, PSOE y Vox siguen peleándose a cuenta de la ley de nietos y también de las pensiones. La derecha dice que el modelo es insostenible y lo va a cambiar, aún sin concretar la forma, y los socialistas se agarran a que ellos no van a pedir “sacrificio” a los ciudadanos, como sugirió Alberto Núñez Feijóo este pasado fin de semana. La campaña se retoma este miércoles y lo hará después de conocer el primer CIS tras el desahucio de Maricarmen y la caída de los decretos de vivienda.
Todo esto con la resaca de la visita de los reyes a Ceuta, en el que Felipe VI se expresó con claridad sobre la pertenencia de la ciudad autónoma a España, pero también tendió la mano a Marruecos, con un gesto además que hasta ahora ningún líder político había planteado: acudir al cementerio donde descansan los restos de los fallecidos en el asalto a la frontera a presentar respeto. Hoy están en Melilla en la segunda y última jornada de su histórico viaje, el primero en 19 años a este territorio.
En pocas líneas:
Ciudadanos se suma a Democracia 21
Democracia 21, el partido de Miriam Rodríguez que se asegura de centro, ha sumado a Ciudadanos a su candidatura. La formación sigue sumando avales para poder presentarse a las elecciones.
🟡Comunicado de Miriam González 🟡 https://t.co/mlW5nzb5ua— democracia21 (@democracia21_) October 14, 2026
El Tribunal de Cuentas ha aplicado la ley de amnistía a Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y otros 33 antiguos altos cargos de la Generalitat encausados por los gastos del referéndum del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior del ‘procés’. La sentencia absuelve a los 35 demandados por la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana (SCC), extingue la responsabilidad contable que se les reclamaba y ordena levantar las medidas cautelares acordadas durante la instrucción, incluidas las fianzas que habían tenido que depositar para evitar el embargo de sus bienes.
Batacazo de Junts y los Comuns
El PSC revalidaría su victoria en los comicios generales en Cataluña al mantener sus actuales 19 escaños o perder como mucho uno, mientras que ERC crecería hasta los 10-11 diputados y Comuns y Junts caerían con fuerza, según la última encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat.
Según el sondeo, elaborado por GESOP con una muestra de 2.000 personas entrevistadas entre el 1 de septiembre y el 5 de octubre, día en que se anunció el adelanto electoral, el PSC volvería a ganar las elecciones generales en Cataluña, con 18-19 escaños, seguido de ERC, que crecería de sus actuales 7 diputados a 10-11.
El PP mantendría sus 6 escaños o podría sumar uno más, y Vox pasaría de 2 a 5-6. Por contra, Junts retrocedería de 7 a 4-5 escaños, aunque la mayor caída la sufriría Comuns, al pasar de 7 a 2-3 diputados.
(Información de EFE)
El logo del Frente Amplio
El Frente Amplio no tiene definida por ahora una composición ni una candidatura, pero ya ha presentado logotipo, combinando el rojo bermellón con el amarillo lima. Este sábado, la marca celebra un acto de presentación del proyecto, horas después de que termine el plazo para registrar las coaliciones.
La visita de los reyes Felipe VI y Letizia a Ceuta no ha recibido, por el momento, una respuesta oficial de Marruecos. Al contrario que en 2007, cuando Mohamed VI tachó de “provocación” el viaje de Juan Carlos I a la ciudad autónoma, el régimen alauí ha optado por mantenerse en silencio en el plano institucional. Por el contrario, los medios de comunicación afines sí que han respondido tanto al viaje de la casa real como a la noticia de que un buque de guerra marroquí cruzó al agua ceutí. Han interpretado el viaje como un acto de fuerza dentro de una supuesta disputa territorial y como un reflejo del pasado colonial español en el norte de África.
El desfile del 12 de octubre quedó este lunes eclipsado por una noticia que elevó aún más la tensión que ya rodeaba la visita de los reyes a Ceuta. Fuentes del Gobierno, y el propio Pedro Sánchez, según señalaron varios medios presentes, confirmaron lo que adelantó el periodista Miguel González en El País. Un buque de guerra de Marruecos cruzó a aguas de Ceuta el 30 de julio, coincidiendo con la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma. Este episodio suma un nuevo argumento sólido sobre el posible papel de autoridades marroquíes en la oleada de migrantes que generó la crisis de Ceuta. El Gobierno optó por no desvelar este suceso, pero ha terminado por conocerse por filtraciones a la prensa.
España ya está en precampaña (de hecho, los partidos ya llevan mucho tiempo) a la espera de la campaña electoral oficial antes de las elecciones generales del 29 de noviembre. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el censo asciende a 38,7 millones de personas, de los que 2,76 millones de ellos son residentes en el extranjero. Muchos de ellos, más otros que vivan en nuestro país y el 29-N no puedan ir a votar presencialmente a la urna, decidirán enviar su voto por correo. Y ahí entra el trabajo de una de las principales empresas públicas del país: Correos. En los pasados comicios, los de julio de 2023, un total de 2.622.808 solicitudes de voto por correo fueron admitidas (récord histórico), de las que finalmente fueron emitidas el 94,2%.
La ‘ley de nietos’ ha impulsado la incorporación de unos 40.000 electores al censo exterior gallego, un aumento que sitúa el foco en una comunidad donde el voto emigrante tiene un peso especialmente relevante. En las elecciones autonómicas de febrero de 2024, el PP obtuvo 11.308 votos desde el extranjero, casi la mitad de los emitidos. No obstante, se desconoce qué orientación política tienen los nuevos nacionalizados y si su comportamiento electoral seguirá la tendencia de los últimos comicios.
Gabriel Rufián, el diputado independentista que asumió la misión de unir a las fuerzas de izquierda en España, ha terminado por acentuar sus diferencias y por facilitar la ofensiva de Podemos contra Sumar, empujados a la casilla de salida tras varios meses intentando facilitar una vía de entendimiento para integrar a la formación morada.