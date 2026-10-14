Elecciones generales de 2026, en directo: última hora sobre las coaliciones para el 29-N, encuestas y la visita de los reyes en Melilla

El rey defiende que quienes entraron ilegalmente en Ceuta deben regresar lo antes posible.

Intenso día informativo en España con varios frentes, pero las elecciones generales en primer plano. La izquierda sigue deshojando la margarita mientras se queda sin tiempo para lanzar una candidatura unitaria. Tan lejos está esta opción que Ada Colau, recién designada líder del Frente Amplio, ha pedido no dar por hecha ni su presencia en las listas ni ya solo el propio nombre de la coalición. Mira a Gabriel Rufián y a Podemos y confía en que en 48 horas puedan lograr lo que no ha sido posible en meses.

PP, PSOE y Vox siguen peleándose a cuenta de la ley de nietos y también de las pensiones. La derecha dice que el modelo es insostenible y lo va a cambiar, aún sin concretar la forma, y los socialistas se agarran a que ellos no van a pedir “sacrificio” a los ciudadanos, como sugirió Alberto Núñez Feijóo este pasado fin de semana. La campaña se retoma este miércoles y lo hará después de conocer el primer CIS tras el desahucio de Maricarmen y la caída de los decretos de vivienda.

Todo esto con la resaca de la visita de los reyes a Ceuta, en el que Felipe VI se expresó con claridad sobre la pertenencia de la ciudad autónoma a España, pero también tendió la mano a Marruecos, con un gesto además que hasta ahora ningún líder político había planteado: acudir al cementerio donde descansan los restos de los fallecidos en el asalto a la frontera a presentar respeto. Hoy están en Melilla en la segunda y última jornada de su histórico viaje, el primero en 19 años a este territorio.