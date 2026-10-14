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Andy Burnham recibió a Volodimir Zelensky para profundizar el apoyo militar del Reino Unido a Ucrania

El primer ministro británico y el presidente ucraniano se reunieron en Downing Street en medio de nuevos anuncios de envío de misiles y paquetes de sanciones contra Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, saluda junto al primer ministro británico, Andy Burnham (REUTERS/Jack Taylor)
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, saluda junto al primer ministro británico, Andy Burnham (REUTERS/Jack Taylor)
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El primer ministro británico, Andy Burnham, recibió este miércoles al presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, en su residencia oficial de Downing Street para abordar el apoyo del Reino Unido a Ucrania frente a la invasión rusa.

Zelensky llegó hacia las 15:30 GMT a la sede del Gobierno británico, donde 11 miembros de la Guardia Real Irlandesa, con sus característicos uniformes rojos y gorros de piel de oso, flanqueaban la entrada.

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Ambos líderes se estrecharon la mano y posaron sonrientes para los fotógrafos, entre los vítores de los presentes, entre ellos periodistas. El presidente ucraniano respondió llevándose una mano al pecho.

No se espera una rueda de prensa conjunta tras la reunión, aunque podría difundirse un comunicado.

Burnham recibió a Zelensky en su residencia oficial de Downing Street (REUTERS/Jack Taylor)
Burnham recibió a Zelensky en su residencia oficial de Downing Street (REUTERS/Jack Taylor)

Previamente a la cita con el líder laborista, Zelensky fue recibido en audiencia por el rey Carlos III en el palacio de Buckingham, también en el centro de Londres.

Antes de la visita, el Gobierno británico anunció que enviará a Kiev misiles tierra-aire por 45 millones de libras (unos 52 millones de euros) y que acelerará la entrega de parte de ese armamento para atender las necesidades más urgentes del país de cara al invierno.

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Londres también se ha comprometido a invertir 1.600 millones de libras (unos 1.840 millones de euros) en el suministro de más de 5.000 misiles ligeros polivalentes (LMM) durante los próximos cuatro años.

Según un comunicado gubernamental, Burnham ha pedido además a sus ministros que preparen nuevos paquetes de sanciones contra Rusia y de ayuda militar y financiera para Ucrania.

Antes de la visita, el Gobierno británico anunció que enviará a Kiev misiles tierra-aire (REUTERS/Hannah McKay)
Antes de la visita, el Gobierno británico anunció que enviará a Kiev misiles tierra-aire (REUTERS/Hannah McKay)

Esto se sumaría a los planes de Londres de sancionar los servicios marítimos vinculados a las exportaciones rusas de gas natural licuado (GNL), incluidos el transporte y los seguros de los cargamentos, con el objetivo de reducir los ingresos de Moscú.

Antes de la reunión, Burnham afirmó que el apoyo británico a Ucrania es vital para la seguridad del Reino Unido y aseguró que se mantendrá “el tiempo que haga falta”.

Tras su visita a Londres, Zelensky viajará a Bruselas para seguir recabando apoyo entre sus aliados europeos, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, levantara la semana pasada las sanciones al diésel ruso y reclamara un cambio de liderazgo en Kiev.

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