Mundo

Singapur confirmó que un portacontenedores fue atacado y se hundió cerca del estrecho de Ormuz

El buque GFS Pride naufragó con más de 2.500 unidades de carga y 21 tripulantes a bordo, que fueron rescatados. El régimen de Irán dice que impactó con una mina naval por transitar por una ruta “no autorizada”. En los últimos siete días, 12 embarcaciones resultaron dañadas en el crucial paso marítimo

Un video muestra un buque portacontenedores en llamas liberando humo negro sobre el agua
Guardar

El buque portacontenedores de bandera singapurense GFS Pride se hundió este miércoles en aguas al sur del estrecho de Ormuz tras ser alcanzado por un proyectil y desencadenando un incendio a bordo, informaron fuentes de la Autoridad Portuaria de Singapur.

El navío, con una capacidad de 2.824 TEU (unidades equivalentes a 20 pies), transportaba más de 2.500 contenedores al momento del incidente.

PUBLICIDAD

La Armada del Cuerpo de Guardias Revolucionarios Islámicos de Irán (CGRI) afirmó que el buque chocó contra una mina naval luego de intentar transitar lo que describió como una “ruta no autorizada y peligrosa”. La declaración no identificó la embarcación ni brindó detalles sobre la tripulación o posibles víctimas.

Segundo hundimiento desde que comenzó la guerra

El Hidrógrafo de Pakistán emitió una advertencia de navegación con fecha del 14 de octubre en la que alertó que el GFS Pride había “sido reportado como hundido con contenedores flotantes”, y pidió precaución a los marineros en la zona. La empresa administradora del buque, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, no realizó comentarios de inmediato.

PUBLICIDAD

Según datos de la Organización Marítima Internacional (OMI), agencia de transporte marítimo de la ONU, este es el segundo buque en hundirse desde que el conflicto entre Estados Unidos e Irán se inició el 28 de febrero.

Un buque portacontenedores se hundió cerca de Ormuz
Un buque portacontenedores se hundió cerca de Ormuz

En un incidente separado, el granelero de bandera de Antigua y Barbuda Cape Dao fue reportado como en proceso de hundimiento cerca del estrecho, luego de haber sido alcanzado por un proyectil el 23 de septiembre.

“El granelero de bandera de Antigua y Barbuda CAPE DAO, originalmente impactado el 23 de septiembre, fue reportado hundiéndose tras un intento de rescate fallido”, indicó el grupo británico de gestión de riesgo marítimo Vanguard en una nota difundida este miércoles.

La escalada de ataques en Ormuz

El hundimiento del GFS Pride se produce en un contexto de aguda intensificación de los ataques contra el tráfico comercial en la región. Según las Operaciones Marítimas Comerciales del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), 12 embarcaciones fueron atacadas entre el 5 y el 11 de octubre, seis de ellas en un solo domingo.

El martes, un buque tanquero y un portacontenedores de 19.000 toneladas fueron impactados por proyectiles de origen desconocido al salir del estrecho. Y otro portacontenedores de 50.000 toneladas sufrió daños menores al ingresar a la misma vía.

El contralmirante Ali Azmaei, de la Armada del CGRI, advirtió el martes que las fuerzas iraníes hundirían buques de guerra estadounidenses que se acercaran al estrecho de Ormuz, señalando que estaban “haciendo la cuenta regresiva” para un posible enfrentamiento en el estratégico paso marítimo. Las autoridades continúan investigando los últimos incidentes, y se instó a los buques a transitar por la zona con precaución.

Temas Relacionados

Estrecho de OrmuzGuerra en Medio OrienteSeguridad marítima

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quién era William Chapman, el actor que murió tras ingresar al recinto de un tigre en el zoológico de Yorkshire

Los equipos de emergencia lo declararon fallecido en el lugar el sábado, tras el ataque ocurrido cerca de Doncaster, donde había bajado desde una pasarela destinada a los visitantes del parque

Quién era William Chapman, el actor que murió tras ingresar al recinto de un tigre en el zoológico de Yorkshire

China amenazó a Taiwán por usar cañones de agua para expulsar a un pesquero de una zona restringida del mar Meridional

El régimen de Beijing exigió asumir responsabilidades tras el desalojo de un buque en aguas disputadas. El patrullero de Taipei empleó chorros durante dos minutos después de que la tripulación ignorara tres avisos

China amenazó a Taiwán por usar cañones de agua para expulsar a un pesquero de una zona restringida del mar Meridional

Confirmaron la identidad del joven que murió tras ser atacado por un tigre en un zoológico británico

El joven descendió desde una pasarela hacia la zona restringida del Yorkshire Wildlife Park, cerca de Doncaster, donde los agentes lo declararon fallecido tras recibir un aviso. IMÁGENES SENSIBLES

Confirmaron la identidad del joven que murió tras ser atacado por un tigre en un zoológico británico

“Quiero ayudar a las personas en los momentos difíciles”: la niña de 6 años que se convirtió en la DJ más joven del mundo

Illumi Maeda, quien planea actuar en festivales internacionales, afirmó que busca elevar el ánimo y brindar consuelo a quienes atraviesan situaciones adversas

“Quiero ayudar a las personas en los momentos difíciles”: la niña de 6 años que se convirtió en la DJ más joven del mundo

Quedó atrapado a 10 metros de profundidad tras un derrumbe y sobrevivió 26 horas en una cueva de Italia

Luca Olmetto fue localizado mediante un operativo de más de 100 rescatistas, que debieron retirar las rocas a mano por la estrechez de los pasajes y el riesgo de nuevos derrumbes. Su novia había logrado salir y dar aviso a los equipos de emergencia

Quedó atrapado a 10 metros de profundidad tras un derrumbe y sobrevivió 26 horas en una cueva de Italia
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Marchas en Bogotá hoy, 14 de octubre EN VIVO: siga el minuto a minuto sobre cómo avanza la movilidad y el estado de las vías

Marchas en Bogotá hoy, 14 de octubre EN VIVO: siga el minuto a minuto sobre cómo avanza la movilidad y el estado de las vías

Financiamiento universitario: la Justicia impuso una multa diaria al Gobierno por incumplir una medida cautelar

Ya se conoce la sanción a Vinicius por tirar del pelo a Saliba: cuatro partido y se pierde el Clásico ante FC Barcelona

Fonseca confirmó ‘sold out’ para su concierto en el estadio ‘El Campín’ en medio de polémica por la cancha del escenario deportivo

Elecciones generales de 2026 en directo y última hora sobre las coaliciones y encuestas para el 29-N: Podemos se abre a pactar con Frente Amplio sin renunciar al liderazgo de Irene Montero

DEPORTES

“¡Doctor, un asalto más que es el campeón!”: los inolvidables diálogos en el rincón del Roña Castro en la “pelea del año” que ganó en 1994

“¡Doctor, un asalto más que es el campeón!”: los inolvidables diálogos en el rincón del Roña Castro en la “pelea del año” que ganó en 1994

El Inter Miami de Lionel Messi recibe a New York City FC por la MLS: hora, TV y posibles formaciones

El jugador de la NFL Tyreek Hill fue declarado culpable por violencia doméstica y deberá pagarle USD 500.000 a su esposa

River Plate visitará a Sarmiento en busca de un triunfo que lo sitúe en zona de clasificación a los playoffs del Clausura: hora, TV y formaciones

De qué murió Jorge Locomotora Castro: el resultado preliminar de la autopsia y lo que se sabe hasta el momento

ENTRETENIMIENTO

Halle Berry cuestiona la foto que su hijo tomó en medio de la denuncia por abuso: “No muestra ninguna lesión”

Halle Berry cuestiona la foto que su hijo tomó en medio de la denuncia por abuso: “No muestra ninguna lesión”

“No se conviertan en actores”: Drake Bell arremetió contra SAG-AFTRA por negarle el seguro médico

Tom Hiddleston habló sobre la paternidad: “Es el papel más importante que desempeñaré jamás”

“No puedo retirarme. Hablo en serio”: Sylvester Stallone bromeó sobre el costo de la boda de su hija Sophia con Michael Sheehan

Los mensajes privados en los que RJ Mitte denunció su exclusión en Hollywood: "Nadie me quiere en pantalla"