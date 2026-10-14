Singapur confirmó que un portacontenedores fue atacado y se hundió cerca del estrecho de Ormuz

Un video muestra un buque portacontenedores en llamas liberando humo negro sobre el agua

Guardar

El buque portacontenedores de bandera singapurense GFS Pride se hundió este miércoles en aguas al sur del estrecho de Ormuz tras ser alcanzado por un proyectil y desencadenando un incendio a bordo, informaron fuentes de la Autoridad Portuaria de Singapur.

El navío, con una capacidad de 2.824 TEU (unidades equivalentes a 20 pies), transportaba más de 2.500 contenedores al momento del incidente.

PUBLICIDAD

La Armada del Cuerpo de Guardias Revolucionarios Islámicos de Irán (CGRI) afirmó que el buque chocó contra una mina naval luego de intentar transitar lo que describió como una “ruta no autorizada y peligrosa”. La declaración no identificó la embarcación ni brindó detalles sobre la tripulación o posibles víctimas.

Segundo hundimiento desde que comenzó la guerra

El Hidrógrafo de Pakistán emitió una advertencia de navegación con fecha del 14 de octubre en la que alertó que el GFS Pride había “sido reportado como hundido con contenedores flotantes”, y pidió precaución a los marineros en la zona. La empresa administradora del buque, con sede en los Emiratos Árabes Unidos, no realizó comentarios de inmediato.

PUBLICIDAD

Según datos de la Organización Marítima Internacional (OMI), agencia de transporte marítimo de la ONU, este es el segundo buque en hundirse desde que el conflicto entre Estados Unidos e Irán se inició el 28 de febrero.

Un buque portacontenedores se hundió cerca de Ormuz

En un incidente separado, el granelero de bandera de Antigua y Barbuda Cape Dao fue reportado como en proceso de hundimiento cerca del estrecho, luego de haber sido alcanzado por un proyectil el 23 de septiembre.

“El granelero de bandera de Antigua y Barbuda CAPE DAO, originalmente impactado el 23 de septiembre, fue reportado hundiéndose tras un intento de rescate fallido”, indicó el grupo británico de gestión de riesgo marítimo Vanguard en una nota difundida este miércoles.

PUBLICIDAD

La escalada de ataques en Ormuz

El hundimiento del GFS Pride se produce en un contexto de aguda intensificación de los ataques contra el tráfico comercial en la región. Según las Operaciones Marítimas Comerciales del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés), 12 embarcaciones fueron atacadas entre el 5 y el 11 de octubre, seis de ellas en un solo domingo.

El martes, un buque tanquero y un portacontenedores de 19.000 toneladas fueron impactados por proyectiles de origen desconocido al salir del estrecho. Y otro portacontenedores de 50.000 toneladas sufrió daños menores al ingresar a la misma vía.

El contralmirante Ali Azmaei, de la Armada del CGRI, advirtió el martes que las fuerzas iraníes hundirían buques de guerra estadounidenses que se acercaran al estrecho de Ormuz, señalando que estaban “haciendo la cuenta regresiva” para un posible enfrentamiento en el estratégico paso marítimo. Las autoridades continúan investigando los últimos incidentes, y se instó a los buques a transitar por la zona con precaución.

PUBLICIDAD