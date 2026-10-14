Quedó atrapado a 10 metros de profundidad tras un derrumbe y sobrevivió 26 horas en una cueva de Italia

Un espeleólogo de 31 años sobrevivió 26 horas atrapado a 10 metros de profundidad en una cueva de Cerdeña (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS/Facebook)

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Un espeleólogo de 31 años fue rescatado con vida el lunes 12 de octubre en Cerdeña, Italia, después de haber permanecido atrapado unas 26 horas a 10 metros de profundidad en una cueva de Gorropeddu, en el municipio de Urzulei. Más de 100 rescatistas participaron en una operación que obligó a retirar a mano las rocas que le impedían salir.

El hombre es Luca Olmetto, un estudioso de cavernas oriundo de Codrongianos, una localidad del noroeste de la isla. El accidente ocurrió el domingo por la tarde, cuando un desprendimiento bloqueó el sector por el que debía regresar a la superficie, informó BBC.

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Olmetto recorría la gruta junto a su novia. Ella caminaba unos metros detrás de él cuando se produjo el derrumbe, logró salir ilesa y dio aviso a los servicios de emergencia, según informó The Guardian.

Gorropeddu está en una zona montañosa del centro oriental de Cerdeña. Olmetto recorría la cavidad cuando cedió parte de la formación rocosa. Quedó aislado en un espacio interior, sin posibilidad de abandonar el lugar por sus propios medios.

El desprendimiento obligó a una extracción manual

El operativo estuvo a cargo del Cuerpo Nacional de Rescate Alpino y Espeleológico de Italia, con la colaboración de los bomberos de la zona. Los equipos trabajaron durante más de 24 horas, condicionados por la estrechez de los pasajes y por el riesgo de que se produjeran nuevos desprendimientos.

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La entidad calificó la intervención como una “operación particularmente compleja”. En un comunicado difundido en redes sociales, precisó que los rescatistas debieron actuar en espacios “extremadamente confinados”, donde cada avance exigía medidas de seguridad para resguardar al hombre y al personal desplegado.

Más de 100 rescatistas del Cuerpo Nacional de Rescate Alpino y Espeleológico de Italia participaron en el operativo en Urzulei (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico - CNSAS/Facebook)

La acumulación de piedras fue el principal obstáculo. Para abrir un acceso hasta el lugar donde estaba Olmetto, los especialistas retiraron los escombros de forma manual y gradual. La tarea buscó evitar movimientos que comprometieran la estabilidad de la cavidad.

Con el paso de las horas, los rescatistas lograron llegar hasta el espeleólogo, comprobar su estado y preparar el traslado. Finalmente, el lunes por la tarde, lo liberaron y lo llevaron al exterior.

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El espeleólogo fue trasladado a un hospital en helicóptero

Tras salir de la cueva, Olmetto recibió asistencia médica en el lugar. El Cuerpo Nacional de Rescate Alpino y Espeleológico informó que lo estabilizaron antes de evacuarlo por vía aérea, ya que el entorno dificultaba un traslado terrestre rápido.

Un helicóptero lo llevó a un hospital para realizarle estudios y brindarle la atención que requiriera. Hasta el momento, no se informó un parte médico detallado sobre su evolución posterior.

La agencia italiana ANSA había señalado que el hombre quedó atrapado después del desprendimiento. La confirmación de que estaba con vida puso fin a la incertidumbre que acompañó las tareas en Urzulei, donde los equipos especializados sostuvieron el operativo durante toda la noche.

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Las operaciones en pasajes subterráneos presentan dificultades técnicas por la falta de espacio y las comunicaciones limitadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las intervenciones en cuevas presentan dificultades particulares. La falta de espacio, la fragilidad de algunas formaciones y las comunicaciones limitadas obligan a planificar los movimientos con precisión. En este caso, los rescatistas debieron abrir un camino seguro antes de poder sacar a la víctima.

Codrongianos siguió las tareas de rescate con preocupación

La situación fue seguida de cerca en Codrongianos, de donde es oriundo Olmetto. El ayuntamiento expresó su alivio en redes sociales cuando se confirmó que el hombre ya había salido de la cueva.

“Después de horas de gran ansiedad, finalmente llegó la noticia que esperaba toda Codrongianos: Luca está fuera de la cueva”, indicó el municipio, según recogió BBC. La administración local afirmó que la comunidad había seguido con preocupación el avance de las tareas.

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El ayuntamiento también agradeció a quienes participaron en el rescate. “Han sido horas difíciles, durante las cuales toda la comunidad ha estado en vilo”, señaló en su publicación, que destacó el trabajo de los equipos que lograron llegar hasta el espeleólogo.