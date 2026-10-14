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Arabia Saudita postergó el millonario torneo de las estrellas del tenis por los bombardeos de los hutíes en Riad

Carlos Alcaraz, Novak Djokovic y Alexander Zverev, entre otros, tenían previsto disputar el Six Kings Slam, organizado por la Autoridad General de Entretenimiento del reino petrolero. El aeropuerto de la capital sigue cerrado

La organización del Six Kings Slam aplazó hasta el 27 de diciembre el torneo de exhibición en Riad debido a los ataques de los hutíes. (REUTERS/ARCHIVO)
La organización del Six Kings Slam aplazó hasta el 27 de diciembre el torneo de exhibición en Riad debido a los ataques de los hutíes. (REUTERS/ARCHIVO)
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La organización del Six Kings Slam anunció que el torneo de exhibición de tenis fue aplazado hasta el 27 de diciembre por “razones logísticas”, en un momento en que Riad registra daños y heridos tras una serie de ataques por parte los rebeldes hutíes de Yemen.

El presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, Turki Alalshikh, comunicó este miércoles el cambio de fecha en la red social X al difundir un comunicado del programa Riyadh Season. La organización no detalló las causas operativas que motivaron el aplazamiento ni estableció una vinculación directa con los ataques.

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El cartel previsto para el Six Kings Slam incluye a Carlos Alcaraz, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz, Alex de Miñaur y Learner Tien. Este último ocuparía el lugar de Jannik Sinner, lesionado y campeón de las dos ediciones anteriores. El certamen reparte 13,5 millones de dólares entre los participantes.

El Six Kings Slam es un torneo de exhibición de tenis de elite celebrado anualmente en Riad, Arabia Saudita, como parte de la programación cultural y deportiva Riyadh Season. La edición 2025 del torneo se celebró del 15 al 18 de octubre de 2025 en la ANB Arena de Riad.
El Six Kings Slam es un torneo de exhibición de tenis de elite celebrado anualmente en Riad, Arabia Saudita, como parte de la programación cultural y deportiva Riyadh Season. La edición 2025 del torneo se celebró del 15 al 18 de octubre de 2025 en la ANB Arena de Riad.

El aplazamiento sitúa la exhibición dentro de un contexto de seguridad marcado por la ofensiva hutí contra objetivos sauditas. La Defensa Civil informó que la caída de fragmentos de misiles balísticos y de crucero interceptados en la capital causó heridas a al menos cinco personas, entre ellas un niño, y daños en viviendas y vehículos.

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Restos de misiles dañaron 15 viviendas en la capital saudita

Según el organismo saudita, una de las intervenciones se produjo después de que los restos de un misil balístico interceptado impactaran en Riad. Un residente de nacionalidad árabe sufrió heridas y también se registraron daños materiales en una vivienda y un vehículo.

Los servicios de emergencia ya habían informado durante la mañana de otras cuatro personas heridas por fragmentos de dos misiles de crucero derribados durante la noche. Quince viviendas sufrieron daños en esos episodios, de acuerdo con el balance oficial.

Los hutíes intensificaron sus acciones después de que la coalición encabezada por Arabia Saudita bombardeara un depósito de combustible en Saná, capital de Yemen bajo control rebelde. La alianza sostiene que esa infraestructura era utilizada para operaciones militares.

Riad refuerza sus medidas de seguridad tras una oleada de ataques contra aeropuertos e infraestructura estratégica del reino. (REUTERS/ARCHIVO)
Riad refuerza sus medidas de seguridad tras una oleada de ataques contra aeropuertos e infraestructura estratégica del reino. (REUTERS/ARCHIVO)

Los hutíes amenazaron con atacar el aeropuerto y las instalaciones de Aramco

En respuesta al bombardeo, los insurgentes amenazaron con atacar Riad, el Aeropuerto Internacional Rey Khalid y activos de Aramco, la petrolera estatal saudita. El pasado fin de semana, ataques contra aeropuertos del reino dejaron al menos 17 muertos, 13 de ellos en el Rey Khalid, según la información difundida sobre los hechos.

La escalada coincide con la ruptura de un alto el fuego entre los hutíes y la coalición saudita, tras tensiones vinculadas a bloqueos marítimos en el mar Rojo e incidentes en el aeropuerto de Saná. Mientras la coalición reanudó sus bombardeos sobre zonas bajo control rebelde, los hutíes lanzaron misiles y drones contra infraestructura petrolera y aeroportuaria saudita.

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