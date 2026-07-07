Cámaras trampa registran osas andinas con sus crías en Huila: un hallazgo clave para la conservación

La cría fue captada trepando un árbol utilizado por los osos andinos para marcar territorio y comunicarse con otros individuos. - crédito CAM

El monitoreo permanente de la fauna silvestre en el departamento del Huila permitió obtener dos registros considerados de gran importancia para la conservación del oso andino (Tremarctos ornatus), luego de que cámaras trampa captaran a dos hembras acompañadas de sus crías en diferentes áreas protegidas de la región.

Los registros fueron dados a conocer por la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena (CAM), entidad que destacó que las imágenes representan una evidencia del éxito reproductivo de la especie y reflejan los resultados del trabajo conjunto entre autoridades ambientales y grupos de monitoreo comunitario dedicados al seguimiento de la biodiversidad.

"Desde la CAM celebramos el nacimiento de osos de anteojos en nuestro territorio, un acontecimiento destacado por registrarse en el norte y sur de la región, así como en un municipio en donde por primera vez se tiene esta evidencia de nacimiento de oso andino“, afirmó Katherine Arenas, bióloga de la CAM.

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El primer registro se obtuvo en Palestina

El primer hallazgo se produjo en el Distrito Regional de Manejo Integrado (DRMI) Serranía de Peñas Blancas, ubicado en jurisdicción del municipio de Palestina, donde la Corporación de Prestadores de Servicios Ecoturísticos de Conservación y Monitoreo Sur Andino (Conmosur) logró captar a una hembra de oso andino acompañada de una cría de aproximadamente seis meses de edad.

Las imágenes muestran a la madre desplazándose por un sendero natural junto a su cachorro. Posteriormente, la cría trepa un árbol utilizado como rascadero, un comportamiento característico de la especie.

De acuerdo con la CAM, estos árboles cumplen una función ecológica esencial, ya que los osos andinos los utilizan para marcar territorio, comunicarse con otros individuos y dejar señales olfativas mediante el frotamiento de su cuerpo y sus garras.

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Una hembra de oso andino fue registrada junto a su cría en el DRMI Serranía de Peñas Blancas, en el municipio de Palestina (Huila). - crédito CAM

La misma osa había sido registrada en 2024

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue que la hembra registrada ya había sido identificada durante 2024 por el grupo de monitoreo Porvenir Tierra y Semillas, mediante cámaras trampa instaladas en el Parque Natural Regional Corredor Biológico Guácharos-Puracé, en el municipio de Pitalito.

La identificación fue posible gracias a la comparación de los patrones de manchas faciales, marcas corporales y otras características morfológicas, que permitieron establecer que se trata del mismo individuo.

Este seguimiento demuestra la permanencia del ejemplar en el paisaje y resalta la importancia de la conectividad ecológica entre las áreas protegidas del Huila, un elemento clave para garantizar la movilidad y supervivencia de la especie.

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Una evidencia de éxito reproductivo para la especie

Según explicó la CAM, el hecho de que la misma hembra haya sido registrada dos años después acompañada de una cría constituye una evidencia científica de éxito reproductivo, además de aportar información relevante sobre la dinámica poblacional del oso andino y la efectividad de las estrategias de conservación implementadas en estos ecosistemas.

La bióloga Katherine Arenas indicó que la presencia de una madre con su cachorro es uno de los principales indicadores del buen estado de conservación de una población silvestre, ya que demuestra que el hábitat ofrece las condiciones necesarias para la reproducción, la alimentación y la supervivencia de los individuos jóvenes.

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"Significa que el ecosistema aún brinda alimento, refugio y tranquilidad para que una especie emblemática y amenazada como el oso andino pueda completar uno de los procesos más importantes de su ciclo de vida“, explicó la profesional.

Una segunda hembra con su cría fue registrada en el DRMI Cerro Banderas – Ojo Blanco, en el municipio de Íquira. - Crédito CAM

Íquira registró por primera vez un evento reproductivo del oso andino

Al registro obtenido en Palestina se sumó un segundo hallazgo realizado en el Distrito Regional de Manejo Integrado Cerro Banderas – Ojo Blanco, ubicado en el municipio de Íquira.

En esta ocasión, el Grupo de Monitoreo Comunitario Briodiverso logró captar mediante cámaras trampa a otra osa de anteojos acompañada de su cría, convirtiéndose en el primer registro fílmico conocido en esta localidad que documenta un evento reproductivo de la especie.

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De acuerdo con la CAM, este hallazgo confirma que el área protegida no solo es utilizada por los osos para desplazarse, sino también como un espacio seguro para reproducirse y garantizar la permanencia de nuevas generaciones.

La entidad señaló que cada nuevo registro fortalece el conocimiento sobre la distribución, comportamiento y reproducción del oso andino, al tiempo que evidencia el compromiso de las comunidades locales con la protección de la biodiversidad.

El oso andino es la única especie de oso que habita en Suramérica y es considerada clave para la conservación de los ecosistemas andinos. - Crédito CAM

El único oso de Suramérica

El oso andino o oso de anteojos (Tremarctos ornatus) es la única especie de oso que habita en Suramérica y es considerado una de las especies prioritarias para la conservación en el departamento del Huila.

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Los registros obtenidos fueron posibles gracias al trabajo articulado entre la CAM, la Corporación de Prestadores de Servicios Ecoturísticos de Conservación y Monitoreo Sur Andino (Conmosur) y el Grupo de Monitoreo Comunitario Briodiverso, organizaciones que mantienen cámaras trampa instaladas de manera permanente y realizan monitoreo continuo de la fauna silvestre.