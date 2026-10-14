EN VIVO | Bloqueos, accidentes y manifestaciones hoy 14 de octubre: seguirán movilizaciones de médicos del IMSS este miércoles

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Agenda de movilizaciones hoy 14 de octubre

Trabajadores del principal organismo de seguridad social de México, el IMSS, miembros del sindicato de maestros CNTE y otros participan en una marcha para exigir mejores salarios, mejores condiciones laborales e inversión en infraestructura, con el Ángel de la Independencia de fondo, en la Ciudad de México, México, el 13 de octubre de 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

A las 08:00 horas, integrantes de la Unión de Sindicatos de la Salud se concentrarán en la Unidad de Atención a la Salud del IMSS-Bienestar, ubicada en avenida Insurgentes Sur 1940, colonia Florida, en Álvaro Obregón.

Posteriormente marcharán hacia las oficinas centrales y de coordinación del IMSS-Bienestar, en Gustavo E. Campa 54, colonia Guadalupe Inn, en la misma alcaldía.

Las organizaciones demandarán el reconocimiento de derechos laborales y sindicales, la entrega de licencias sindicales, el fin de presuntas prácticas de discriminación e injerencia contra la libertad sindical, así como pagos de prestaciones pendientes y homologación de beneficios laborales. Se prevé la participación de la Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud, el Sindicato Mexicano de Salud y el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud.

La SSC señaló que no se descarta el arribo de autobuses con manifestantes ni la adhesión de otras organizaciones del sector.

Concentraciones en el Centro Histórico

El Zócalo capitalino concentrará varias actividades desde la mañana. A las 09:00 horas, la Alianza Nacional de Jubilados, con una asistencia estimada de 250 personas, protestará para exigir que el Presupuesto de 2027 no dé por resueltas disposiciones sobre pensiones que aún requieren definiciones jurídicas o legislativas.

Media hora después, a las 09:30, comuneras y comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, se reunirán frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el plantón de Mujeres Mazatecas de Pino Suárez 2. Exigirán el regreso y la libertad de 14 personas exiliadas y desplazadas desde hace 12 años, así como el fin de procesos judiciales y órdenes de aprehensión contra integrantes de la comunidad indígena mazateca. Habrá proyección de documentales, un mitin y una conferencia de prensa.

A las 11:00 horas, jubilados y pensionados del Instituto Politécnico Nacional se manifestarán en la explanada del Palacio de Bellas Artes. Denuncian retrasos superiores a un año en liquidaciones de más de mil 200 jubilados, pensionados y familiares de trabajadores fallecidos. Esperan la participación de unas 200 personas.

En el mismo horario, el Partido de los Comerciantes Populares y Trabajadores No Asalariados sostendrá una cita en la Secretaría de Gobierno, en Plaza de la Constitución 1, para solicitar espacios en la vía pública destinados a sus actividades comerciales.

Protestas por justicia y derechos humanos

Durante el día, el colectivo “Hoy Somos Todos por Miguel” se presentará en los Juzgados Penales de la Ciudad de México, en Doctor Lavista 114, colonia Doctores, con motivo de la audiencia inicial por la muerte de dos fotoperiodistas tras la caída de una grúa durante el festival Axe Ceremonia, celebrado en abril de 2025 en el Parque Bicentenario.

En Iztapalapa, a las 13:30 horas, se prevé una concentración en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, sobre avenida Reforma 100, por un caso de violencia contra una mujer. Las y los asistentes exigirán que el presunto responsable sea juzgado conforme a la ley.

Por su parte, la Unidad Nacional Independiente en Resistencia acudirá a las 14:00 horas a la Fiscalía General de la República, ubicada en Río Pánuco 10, colonia Renacimiento. El grupo solicitará avances en la búsqueda de personas desaparecidas, justicia por asesinatos de sus integrantes, seguridad para comunidades y el retorno seguro del pueblo Triqui, entre otras demandas.

También a las 12:00 horas, la comunidad indígena otomí de Magdalena Chichicaspa, municipio de Huixquilucan, acudirá a las oficinas alternas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en avenida Universidad 1195, colonia Acacias, Benito Juárez. Denunciarán afectaciones a sus manantiales tras un derrame de combustible ocurrido en abril pasado en la autopista Naucalpan-Toluca.

Actividades cannábicas y respaldo a trabajadores

La organización Plataforma 4:20 realizará a partir de las 12:00 horas una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos. Las actividades se desarrollarán en el Monumento a la Madre, el cruce de División del Norte y avenida Cuauhtémoc, en Narvarte, así como en avenida Gran Canal y Circuito Interior, en Gustavo A. Madero.

En Coyoacán, la colectiva Las Tonantzin se concentrará a las 13:00 horas en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco, para expresar su solidaridad con las demandas laborales de trabajadores del IMSS.

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