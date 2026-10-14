El fútbol como forma de reconstrucción: víctimas de la guerra participaron del primer torneo para amputados en el Congo

El torneo de fútbol de amputados que reunió a víctimas del conflicto en el Congo

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Del 23 al 25 de septiembre, Uvira, una ciudad del este de la República Democrática del Congo (RDC), fue sede del primer torneo nacional de fútbol para amputados del país. Jugadores de tres provincias —Kivu Norte, Kivu Sur y Tanganica— compitieron durante tres días en una competición que reunió a más de 30 atletas, la mayoría víctimas de la violencia armada que azota la región desde hace décadas.

Según informó Africanews, el evento fue organizado por el Comité Nacional Paralímpico Congoleño (CNP-COD) con el respaldo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Los partidos se disputaron en formato de 7 contra 7, con dos tiempos de 25 minutos. Los jugadores, amputados de una pierna, compitieron con muletas de antebrazo sin prótesis; los porteros, en tanto, son amputados de un brazo.

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El torneo reunió a atletas cuyas amputaciones son consecuencia directa del conflicto armado

El organismo humanitario aporta 70 pares de muletas ajustables, 20 balones y tres juegos de camisetas para facilitar la competencia de siete contra siete (Captura de video)

Detrás de cada camiseta hay una historia marcada por la guerra. Félix Bisengimana, jugador de Kivu Norte, perdió una pierna cuando una bomba cayó sobre el platanar donde se había refugiado junto a soldados durante un enfrentamiento. “Cuando estalló la guerra, huí con nuestros soldados. Nos refugiamos en una plantación de bananos. Allí cayó una bomba. La metralla me cercenó la pierna”, relató, según recogió Africanews.

El este de la RDC sufre conflictos armados desde hace décadas, lo que dejó a miles de personas con discapacidades físicas permanentes. Para muchos de estos jugadores, la amputación implicó reaprender a caminar, a trabajar y a relacionarse con su entorno. La cancha les ofreció un espacio donde definirse por algo distinto a la pérdida.

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El CICR aportó financiamiento, muletas y materiales para hacer posible la competición

La mayoría de los participantes perdió extremidades por la violencia armada y encontró en la cancha un espacio de integración durante el certamen (Captura de video)

El organismo humanitario no solo respaldó la organización del torneo, sino que también aportó recursos concretos: 70 pares de muletas ajustables de alta calidad, 20 pelotas de fútbol y tres juegos de camisetas, entre otros materiales. Eva Bonjele, asesora de inclusión de personas con discapacidad del CICR en la RDC, explicó el rol del deporte para sus beneficiarios.

“El 90% de nuestros beneficiarios son víctimas de conflictos armados. Queremos promover la inclusión a través del deporte”, señaló Bonjele en declaraciones al medio. Por su parte, Betty Myangindula Mbenza, presidenta del CNP-COD, destacó que la competición busca que los participantes recuperen confianza y muestren sus capacidades. “Es también una oportunidad para que inspiren a otros jóvenes con discapacidad que pueden practicar deporte”, afirmó.

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Solo tres de las cinco provincias convocadas pudieron llegar a Uvira por falta de recursos

Delegaciones de tres provincias compiten durante tres días en la ciudad oriental, en la primera cita nacional para jugadores amputados, organizada por el Comité Paralímpico y respaldada por la Cruz Roja (Captura de video)

La edición inaugural dejó en evidencia las limitaciones estructurales del deporte adaptado en la RDC. Cinco provincias estaban previstas para participar, pero solo tres pudieron viajar hasta Uvira. La escasez de recursos impidió el traslado de las delegaciones restantes, en un país donde las distancias interprovinciales son considerables y la infraestructura de transporte resulta precaria.

A pesar de eso, los que llegaron compitieron con determinación. Ngongo Lambert, capitán del equipo de Tanganica, resumió el significado del torneo: “Me siento como si renaciera, a pesar de mi discapacidad. Hoy me siento libre, en paz y completamente realizado gracias al fútbol”, afirmó en declaraciones recogidas por el medio africano. El equipo de Kivu Sur se consagró campeón al imponerse a Kivu Norte por 2 a 0 en la tanda de penales, tras un empate en el tiempo reglamentario.

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Para los organizadores, el desafío es sostener la iniciativa más allá de esta primera edición. El CNP-COD también ve en el torneo el punto de partida para identificar talentos y sentar las bases de una selección nacional de fútbol de amputados de la RDC. El próximo paso será ampliar la participación a más provincias.