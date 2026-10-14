El papa León XIV agradeció los mensajes de apoyo en un mensaje enviado desde el hospital Gemelli

León XIV agradeció las oraciones de los fieles en un mensaje redactado horas antes de ingresar al hospital Gemelli para su operación pulmonar. (Vatican Media/Simone Risoluti/Handout via REUTERS)

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León XIV agradeció este miércoles, en un mensaje leído durante la clausura del encuentro internacional por el décimo aniversario de Amoris Laetitia, las oraciones y el trabajo de los fieles y religiosos que participaron del encuentro. El texto fue redactado y firmado por el pontífice el martes, horas antes de ingresar al hospital Gemelli de Roma para someterse a una operación por un adenocarcinoma pulmonar.

“Como saben, no he podido estar con ustedes estos días. Les agradezco cordialmente sus oraciones y el trabajo que han realizado juntos”, escribió el papa en la nota, fechada el 13 de octubre en el Vaticano. El pontífice, de 71 años, no pudo asistir a la clausura del encuentro tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido un día antes.

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En el escrito, León XIV agradeció especialmente a las familias que compartieron sus “alegrías, dificultades y esperanzas” durante el encuentro, así como a los responsables de las Iglesias católicas orientales y a los presidentes de las conferencias episcopales por su labor de preparación. El pontífice había participado hace una semana en la apertura del encuentro con obispos, familias y responsables de conferencias episcopales.

“Leeré los frutos de su trabajo y sus debates, y ofreceré mis reflexiones a su debido tiempo”, señaló el papa, quien animó a los participantes a trasladar las conclusiones a sus respectivas conferencias episcopales y diócesis. También los instó a “seguir anunciando el Evangelio con las familias, inspirándose en la riqueza de Amoris Laetitia”, la exhortación apostólica de Francisco sobre el amor en la familia.

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León XIV expresó además su deseo de que las familias continúen participando en la vida y la misión de las Iglesias locales. Para cerrar el mensaje, escribió: “Al encomendarlos a cada uno de ustedes a la protección de la Sagrada Familia de Nazaret, les pido, por favor, que recen por mí, así como yo rezo por ustedes”.

Los médicos del hospital Gemelli informaron que la radiografía y los análisis del pontífice muestran un curso postoperatorio normal. (REUTERS/Ciro De Luca)

La ausencia del pontífice también marcó la misa de clausura del encuentro, celebrada en la plaza de San Pedro. En su lugar, ofició la celebración el cardenal filipino Luis Antonio Tagle, recientemente nombrado decano del Colegio Cardenalicio, quien leyó la homilía que el papa había dejado preparada.

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Recuperación tras la operación en el hospital Gemelli

A León XIV se le extirpó el martes parte de un pulmón derecho a causa de un adenocarcinoma, un tumor cancerígeno, en una operación realizada en el hospital Gemelli de Roma. El pontífice pasó su primera noche de forma “tranquila”, se encuentra bien y de buen humor, e inició este miércoles la fisioterapia respiratoria, además de comenzar a caminar y retomar su alimentación habitual.

Los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora indicaron, en un comunicado difundido por el Vaticano, que los análisis de sangre y una radiografía de tórax “confirman un curso postoperatorio normal”. “Los valores están dentro del rango esperado para el tipo de procedimiento realizado”, señalaron los facultativos, quienes precisaron que la recuperación del papa “avanza según lo previsto” y que almorzó y desayunó con normalidad.

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El cardenal filipino Luis Antonio Tagle celebró la misa de clausura del encuentro sobre Amoris Laetitia en la plaza de San Pedro. (Vatican Media/Simone Risoluti/Handout via REUTERS)

El pontífice aguarda ahora los resultados de una biopsia que determinará si el cáncer se ha extendido. El Vaticano había señalado antes de la cirugía que el tumor fue detectado en una etapa temprana y que se encontraba localizado, y estimó que la recuperación tomaría alrededor de una semana. Todas sus audiencias quedaron canceladas hasta el 20 de octubre.

El oncólogo Alain Gelibter, del hospital Policlinico Umberto I de Roma, explicó a AFP que, “si se trata de una enfermedad en estadio I o II, y la recuperación es buena, el paciente puede retomar una vida normal y sus actividades habituales en pocas semanas”. León XIV, nacido en Chicago y primer papa estadounidense de la historia, permanece internado en una habitación del décimo piso del edificio, contigua a la suite papal que se encuentra actualmente en renovación.

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Incertidumbre en la Iglesia tras el diagnóstico

El Vaticano canceló las audiencias de León XIV hasta el 20 de octubre tras la extirpación de parte de su pulmón derecho. (REUTERS/Matteo Minnella)

El diagnóstico de cáncer pulmonar generó sorpresa dentro de la Iglesia católica. “Es un shock para todos. Estamos en modo de ‘esperar y ver’”, dijo una fuente vaticana a AFP. La misma fuente señaló que el papa parecía “no estar bien” tras su viaje a Francia a fines de septiembre, y agregó: “Si esto lo obliga a bajar el ritmo, podría no ser algo malo, dado su ritmo muy agitado”.

El experto Marco Politi, que lleva décadas cubriendo el Vaticano, afirmó a la agencia que “la Iglesia está ahora en un estado de incertidumbre. Cuando León fue elegido, todos preveían un papado largo”. El teólogo Hendro Munsterman, especialista del diario neerlandés Nederlands Dagblad, señaló: “Teníamos un papa al que todos describían como joven, activo y atlético. Ahora tenemos un papa que también tiene sus propias vulnerabilidades, lo que cambiará su imagen”.

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Munsterman agregó que los problemas de salud del pontífice podrían llevarlo a acelerar designaciones de personal dentro de la Curia. Politi, por su parte, indicó que León había estado trabajando en “reparar” las divisiones entre distintos sectores de la Iglesia, y que muchos querrán que “continúe con esta misión importante lo antes posible”.

Mensajes de apoyo llegaron desde distintas partes del mundo, entre ellos el del rey Carlos III del Reino Unido, quien también recibe tratamiento por un cáncer no revelado. Fuera del hospital Gemelli, una pancarta decía “¡Larga vida al papa!” y un grupo de fieles rezó por la salud del pontífice; entre ellos, la religiosa Angele Bilegue dijo a AFP: “No estoy preocupada. Vine a expresar mi cercanía, a mostrar mi apoyo espiritual, porque también vine por el papa Francisco”.

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Dudas sobre la gira a Uruguay, Argentina y Perú

El predecesor de León XIV, el argentino Francisco, pasó cinco semanas internado en el mismo hospital por una doble neumonía antes de morir en el Vaticano el 21 de abril de 2025. La cirugía practicada esta semana abrió interrogantes sobre si León XIV podrá cumplir con el extenso viaje previsto para el mes próximo a Uruguay, Argentina y Perú, país donde trabajó como misionero durante dos décadas.