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Marco Rubio expresó su apoyo al papa León XIV tras el diagnóstico de cáncer de pulmón

El secretario de Estado reza por el pontífice cinco meses después de reunirse con él en el Vaticano, en una visita que buscaba rebajar la tensión entre Washington y la Santa Sede por las críticas de Donald Trump al papa

Fotografía del papa León XIV (C) llegando al Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma, Italia. EFE/Angelo Carconi
Fotografía del papa León XIV (C) llegando al Hospital Universitario Agostino Gemelli de Roma, Italia. EFE/Angelo Carconi
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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, expresó este martes su apoyo al papa León XIV después de que el Vaticano confirmara que padece un adenocarcinoma pulmonar. El jefe de la diplomacia estadounidense pidió fuerzas para el pontífice y guía para los médicos que lo atienden.

Rubio, de confesión católica, escribió en su cuenta de X que reza junto a su esposa por la salud del papa. “Que el Señor le dé fuerzas y el Espíritu Santo guíe a los profesionales médicos que atienden al Santo Padre”, añadió.

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El diagnóstico se conoció tras una operación en el hospital Gemelli de Roma, donde los cirujanos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho del pontífice. Según el boletín médico del Vaticano, la cirugía, videoasistida, duró unos 90 minutos y no tuvo complicaciones. El examen del tejido durante la intervención confirmó lo que sugerían las pruebas previas.

El Vaticano no ha informado del estadio del tumor, del tratamiento que seguirá el papa ni del tiempo que permanecerá internado. Una fuente vaticana indicó que se realizan más pruebas para saber si el cáncer se extendió más allá del pulmón. Antes de la operación, oncólogos consultados por AP, agencia de noticias estadounidense, estimaban un pronóstico excelente si el nódulo se había detectado en una fase temprana.

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León XIV, de 71 años, había anunciado el domingo 11 de octubre, durante el Ángelus en la plaza de San Pedro, que los médicos le habían encontrado un nódulo localizado y en una fase muy temprana. Es el primer problema de salud grave que se conoce en sus diecisiete meses de pontificado. Sus audiencias están canceladas hasta el 20 de octubre.

El papa León XIV se reúne con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en el Vaticano, el 7 de mayo de 2026. Vatican Media/Simone Risoluti/Handout vía REUTERS
El papa León XIV se reúne con el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en el Vaticano, el 7 de mayo de 2026. Vatican Media/Simone Risoluti/Handout vía REUTERS

El gesto de Rubio tiene un trasfondo político. León XIV es el primer papa nacido en Estados Unidos, y su relación con la Casa Blanca se deterioró desde que comenzó, el 28 de febrero, la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. El pontífice criticó el conflicto y calificó de inaceptable la amenaza de Trump de destruir la civilización iraní, formulada a comienzos de abril.

El 12 de abril, Trump escribió en Truth Social, red social de Donald Trump, que el papa era “débil con el crimen” y “terrible para la política exterior”. Al día siguiente, en el avión rumbo a Argelia, León XIV respondió que no tenía miedo a la Administración Trump y que no quería entrar en un debate con el presidente.

Rubio se reunió con el pontífice en el Vaticano el 7 de mayo, la primera cita en casi un año entre el papa y un miembro del gabinete de Trump. Una fuente vaticana había señalado que el encuentro buscaba descongelar la relación, un propósito que el secretario de Estado negó antes del viaje. Ya lo había visto en mayo de 2025, junto al vicepresidente JD Vance, días después de la elección del pontífice.

El mensaje de este martes es, por ahora, el gesto más visible de Washington hacia el papa desde que se conoció el diagnóstico. Procede de un miembro del gabinete que mantuvo abierto el canal con la Santa Sede mientras el presidente atacaba públicamente al pontífice.

La enfermedad condiciona además la agenda de León XIV. El papa tiene previsto viajar del 6 al 17 de noviembre a Uruguay, Argentina y Perú, con una estancia en Argentina del 8 al 11 de ese mes. El Vaticano no ha precisado si mantendrá la gira.

Los resultados de las pruebas pendientes definirán el tratamiento y el calendario del pontífice, y también el clima con que la Casa Blanca y la Santa Sede afronten los próximos meses.

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