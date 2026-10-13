Irán intensifica los ataques contra buques, amenazando la recuperación de las exportaciones de petróleo

El aumento de la tensión bélica en Oriente Medio elevó el precio del barril de petróleo crudo por encima de los 106 dólares en Londres (Captura de video)

Guardar

Los ataques iraníes contra barcos que cruzan el estrecho de Ormuz se han intensificado, lo que podría amenazar la reciente recuperación de las exportaciones de petróleo del Golfo Pérsico.

Los trabajadores del sector naviero indicaron que había indicios de que el flujo de carga a través del canal podría estar disminuyendo, tras haber alcanzado niveles cercanos a los de antes de la guerra a principios de este mes. Sin embargo, no se observaron cambios claros en los cargamentos de petróleo procedentes de varios de los principales países productores de la región, y un armador afirmó que el tránsito por el estrecho de Ormuz no parecía haberse reducido.

PUBLICIDAD

Las hostilidades se intensifican en todo Oriente Medio, y Arabia Saudí sufre una oleada de ataques por parte de los hutíes de Yemen, el grupo rebelde vinculado a Teherán. El deterioro de la situación contribuyó a que el precio del crudo superara los 106 dólares por barril en Londres el lunes, aunque los precios se moderaron ligeramente el martes.

Cuatro buques cisterna fueron alcanzados por proyectiles desconocidos mientras transitaban por el estrecho paso marítimo en incidentes separados el 11 de octubre, según UK Maritime Trade Operations. Esto representa aproximadamente el doble del promedio diario de ataques observados por la agencia la semana anterior.

PUBLICIDAD

Se observan crecientes indicios de cautela entre los operadores de buques, y los datos de seguimiento de petroleros recopilados por Bloomberg muestran que más de una docena de superpetroleros y varios buques de la clase Suezmax dieron la vuelta o cambiaron de rumbo al acercarse al importante centro de transporte marítimo de Fujairah, en los Emiratos Árabes Unidos, cerca de la entrada al estrecho de Ormuz.

Los agentes marítimos y algunos armadores que operan en la región describieron otros indicios de una desaceleración del tráfico, en particular mayores tiempos de espera para las transferencias entre buques. Un armador involucrado en estas operaciones no había experimentado dicha desaceleración.

PUBLICIDAD

Las transferencias de barco a barco, en las que los buques cisterna de transporte asumen el riesgo de navegar a través del estrecho de Ormuz para luego bombear su cargamento a otros buques para su entrega final a los compradores, han desempeñado un papel crucial en el impulso de las exportaciones de la región.

Las operaciones de transferencia entre embarcaciones facilitan el envío final de combustible a los mercados compradores (REUTERS/Issei Kato)

La semana pasada, antes de la última escalada, el director ejecutivo de Shell Plc, Wael Sawan, estimó que los flujos de petróleo desde Oriente Medio habían alcanzado aproximadamente el 80 % de los volúmenes previos al conflicto. Russell Hardy, director del gigante comercial Vitol Group, declaró el 6 de octubre que 12 millones de barriles diarios de crudo y otros 2 millones de barriles de combustible salían del estrecho de Ormuz.

PUBLICIDAD

Las imágenes satelitales de las terminales de exportación en el Golfo Pérsico, que ofrecen una visión parcial de lo que está sucediendo porque solo se pueden obtener de forma intermitente, no dieron señales claras de una desaceleración.

En las terminales petroleras del Golfo Pérsico en Arabia Saudita, la actividad de carga se ha ralentizado en comparación con el repunte observado a finales de septiembre. Ocho imágenes de los orbitadores Sentinel 1 y Sentinel 2 de la Unión Europea, que abarcan siete días hasta el 12 de octubre, muestran un promedio de cuatro de las siete boyas de carga en uso, en comparación con cinco o seis durante el período de mayor actividad.

PUBLICIDAD

En cada uno de los dos días de este mes para los que se disponía de imágenes satelitales de Sentinel 2, se observó la carga de entre cinco y seis buques cisterna en la terminal petrolera del sur de Irak. Esto coincide con los índices de carga observados en la segunda quincena de septiembre.

Los buques que transitan por esta vía fluvial han sido blanco de numerosos ataques durante la guerra con Irán, aunque con distinta intensidad. Las anteriores oleadas de ataques intensos provocaron breves reducciones en los envíos, si bien estas disminuciones a menudo se vieron compensadas por mayores volúmenes en los días posteriores.

PUBLICIDAD

Varios superpetroleros alteraron sus rutas marítimas antes de ingresar al centro logístico de Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos (Shine Samuel Abraham/Distribución vía REUTERS)

En julio, una serie de ataques iraníes provocaron una breve interrupción en el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz, afectando el flujo crucial hacia los mercados globales y contribuyendo a un repunte de los precios. El director de la naviera saudí declaró el martes en una conferencia del sector que el reino mantiene su postura firme.

“En estos momentos, la gente sabe que el transporte, los buques y toda la cadena de suministro son importantes, y vamos a cumplir con nuestra misión con determinación y resiliencia”, declaró Ahmed Ali Alsubaey, director ejecutivo de Bahri, en el Congreso de Energía de la WPC.

PUBLICIDAD

El evento en Riad siguió adelante a pesar de los mortíferos ataques de los hutíes contra los aeropuertos de la ciudad, aunque muchos ejecutivos de empresas petroleras internacionales cancelaron su asistencia.

© 2026 , Bloomberg