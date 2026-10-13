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España e Italia lideran el bloque de 17 países que rechaza el recorte al presupuesto de la UE

Los ministros de los Veintisiete debatieron las cuentas para 2028-2034, cifradas en 1,62 billones de euros, sin superar la división entre los Estados del norte y quienes defienden las partidas agrícolas y regionales

La propuesta de Irlanda plantea reducir un ocho por ciento el presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034 hasta los 1,62 billones de euros. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
La propuesta de Irlanda plantea reducir un ocho por ciento el presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034 hasta los 1,62 billones de euros. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)
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La Unión Europea (UE) profundizó este martes la fractura entre el norte y el sur del bloque en torno al presupuesto comunitario para el periodo 2028-2034. Los ministros de Asuntos Europeos de los Veintisiete debatieron la propuesta presentada por Irlanda, que plantea un recorte del 8% respecto al borrador original de la Comisión Europea hasta los 1,62 billones de euros, pero el texto no logró reunir los apoyos necesarios.

El encuentro dejó en evidencia la división entre el grupo de los ‘amigos de la Cohesión’, integrado por 17 Estados miembros y encabezado por España e Italia, y los llamados ‘frugales’, formados por Alemania, Países Bajos, Austria y los países nórdicos. Mientras el primer grupo exige mantener la dotación de los fondos agrícolas y regionales, el segundo reclama recortes adicionales de “varios cientos de miles de millones de euros” en el presupuesto común.

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El sur y el este de la UE rechazan la propuesta irlandesa

El debate sobre las cuentas comunitarias evidencia la división entre el grupo de la Cohesión y los países frugales del norte.
El debate sobre las cuentas comunitarias evidencia la división entre el grupo de la Cohesión y los países frugales del norte.

El secretario de Estado español de Asuntos Europeos, Fernando Sampedro, subrayó que España no acepta el recorte planteado por Dublín. El funcionario denunció que “no es el momento de que Europa reduzca su ambición” y recordó que los fondos agrícolas y regionales ya habían sido reducidos en el borrador original de la Comisión Europea.

Italia se sumó al reclamo contra la “reducción de la ambición” y señaló que las negociaciones parten de recortes previos a los fondos agrícolas y regionales. El país incluso advirtió que los ajustes propuestos por Irlanda, concentrados en las nuevas prioridades del bloque, van “en la dirección equivocada”.

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Posiciones similares fueron expresadas por otros integrantes de los ‘amigos de la Cohesión’, entre ellos Polonia, Portugal, Grecia, Rumanía y los países bálticos. El sur y el este del bloque piden unas cuentas que financien prioridades como la defensa, la competitividad económica y la transición verde, sin reducir la Política Agrícola Común (PAC) ni la Política de Cohesión.

En definitiva, la discusión sobre el presupuesto comunitario para 2028-2034 enfrenta a dos bloques: el sur y el este de la UE, que reclama mantener los fondos agrícolas y regionales mientras se financian nuevas prioridades como defensa y descarbonización, y el norte, liderado por Alemania, que exige recortes de varios cientos de miles de millones de euros antes de aceptar un acuerdo.

Francia, por su parte, también se manifestó a favor de proteger la dotación de la PAC, aunque puso el acento en la necesidad de aumentar la ambición del presupuesto sin elevar las contribuciones nacionales a las cuentas comunes. El país propuso, en particular, un impuesto a las multinacionales digitales como vía de financiamiento alternativa.

Los ‘frugales’ reclaman más recortes y advierten sobre los plazos

España e Italia rechazan nuevos recortes en la Política Agrícola Común y exigen mantener la dotación para el desarrollo regional.
España e Italia rechazan nuevos recortes en la Política Agrícola Común y exigen mantener la dotación para el desarrollo regional.

Los ‘amigos de la Cohesión’ coordinaron su postura en una cena organizada el lunes con el objetivo de contrarrestar los mensajes que los países frugales habían lanzado desde el sábado, apenas minutos después de conocerse la propuesta de Dublín.

Durante el debate de este martes, los socios del norte reiteraron que el borrador irlandés resulta insuficiente y reclamaron recortes adicionales, principalmente en la PAC y en la Política de Cohesión. Este bloque también rechazó impulsar nuevos instrumentos de deuda conjunta como mecanismo de financiamiento.

La ministra sueca Jessica Rosencrantz planteó la posición del bloque frugal en términos financieros. “Si queremos tener un acuerdo a final de año necesitamos un volumen general que de forma realista pueda ser financiado por aquellos que cargan con la principal carga financiera”, apuntó la funcionaria, quien agregó que “las cifras sobre la mesa todavía representan un incremento ampliamente inasumible”.

El representante alemán, Gunther Krichbaum, advirtió que el pacto no puede alcanzarse “a cualquier precio” y subrayó que resulta más importante “la cautela” que “la velocidad”. Esta postura refleja la disposición de Alemania a prolongar las negociaciones antes que aceptar un acuerdo que considere insuficiente en materia de recortes.

La división entre ambos bloques pone en riesgo el objetivo de cerrar un acuerdo presupuestario antes de que finalice el año. Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE valorarán el nuevo borrador en la cumbre prevista para el jueves y viernes de la próxima semana, aunque sin intención de alcanzar todavía un pacto definitivo, que se intentará recién en la cumbre del 17 y 18 de diciembre.

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