El papa León XIV suspendió sus audiencias hasta el 20 de octubre debido a su intervención quirúrgica. (Vatican News/ARCHIVO)

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El papa León XIV canceló sus audiencias hasta el próximo martes 20 de octubre debido a la hospitalización prevista para una intervención destinada a extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones. La Prefectura de la Casa Pontificia comunicó la suspensión de las reuniones de su agenda diaria.

El pontífice, de 71 años, será ingresado el martes al mediodía en el Policlínico Gemelli de Roma. La Santa Sede indicó que el nódulo fue detectado durante una revisión médica rutinaria, está en una fase temprana y se encuentra localizado.

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La operación de León XIV busca extraer un pequeño nódulo pulmonar detectado sin que hubiera síntomas. El papa explicó que siguió la recomendación de los médicos y decidió someterse al procedimiento, mientras la Santa Sede prevé una convalecencia aproximada de una semana.

La intervención y la agenda suspendida

León XIV anunció el domingo, después del rezo del Ángelus, que debía operarse. El pontífice dijo: “Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo”.

El pontífice mantuvo su agenda de trabajo el lunes y recibió a arzobispos de Nicaragua y Argentina. (AFP/ARCHIVO)

En la mañana del lunes, el papa cumplió su agenda de trabajo y recibió a varios arzobispos, entre ellos el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, y el arzobispo argentino Jorge Eduardo Lozano.

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Todas las citas papales quedaron canceladas hasta el 20 de octubre, incluida una misa prevista para el miércoles como cierre de una asamblea mundial sobre la familia. El nuevo decano de los cardenales, el cardenal Tagle, reemplazará al pontífice en esa ceremonia.

El papa se alojará en una suite especial de la última planta del Gemelli, equipada con capilla, cocina y una sala de reuniones para el personal médico. El hospital recibió a Francisco durante las semanas previas a su muerte, en abril de 2025.

La recuperación y el viaje previsto a Sudamérica

La Santa Sede informó que la recuperación podría extenderse durante cerca de una semana, a pocas semanas de la gira prevista por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

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La realización de la gira por Uruguay, Argentina y Perú en noviembre dependerá de la evolución médica del pontífice. (REUTERS/ARCHIVO)

León XIV ratificó su intención de viajar a Argentina durante una audiencia privada con Lozano en el Vaticano, según fuentes consultadas por Infobae. Al despedirse, el arzobispo le dijo “hasta pronto” y el papa respondió: “Nos vemos en la Argentina”.

Una de las fuentes consultadas por el medio señaló que esa expresión fue “de mucho aliento”. La realización de la gira, sin embargo, dependerá de la evolución de la salud del pontífice tras la operación y de las indicaciones médicas.