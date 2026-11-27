Valle de Bravo, en el sur del Estado de México, ha registrado sobrevuelos de drones estadounidenses procedentes de Texas entre 2025 y 2026, según reveló Raymundo Riva Palacio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los recientes sobrevuelos de drones no tripulados procedentes de Texas sobre Valle de Bravo, sumados a una nueva acusación federal en Estados Unidos, apuntan a que Washington prepara una operación —bilateral o eventualmente unilateral— contra Jhonny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias El Pez y El Fresa, líderes de La Nueva Familia Michoacana. Así lo advirtió el periodista Raymundo Riva Palacio en su columna Estrictamente Personal, titulada Tras un Pez y una Fresa y publicada este viernes.

De acuerdo con la información difundida por Riva Palacio, aeronaves no tripuladas que despegaron desde Texas ingresaron a territorio mexicano para sobrevolar Valle de Bravo en agosto de 2025, así como en octubre y noviembre de este año. Aunque las autoridades mexicanas minimizaron los incidentes y aseguraron que se trató de acciones bilaterales, el columnista señaló que no existe evidencia que respalde esa versión oficial y subrayó que los vuelos confirman el interés operativo de Estados Unidos en la zona.

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El cerco estadounidense contra los hermanos Hurtado Olascoaga se ha estrechado bajo la administración de Donald Trump, que los considera objetivos prioritarios. Según recordó Riva Palacio en su texto, en abril de 2025 —tras designar a La Familia Michoacana como organización terrorista extranjera— el Departamento de Estado ofreció recompensas de cinco millones de dólares por información que conduzca a la captura y juicio de El Pez, y de tres millones de dólares por El Fresa.

Un expediente de 56 páginas en Texas

A las incursiones aéreas se sumó un golpe judicial reciente. Hace una semana, el fiscal federal del Distrito Oeste de Texas, Justin R. Simmons, dio a conocer en Del Río una acusación formal de un gran jurado en contra de 21 integrantes y colaboradores de La Nueva Familia Michoacana. El documento, de 56 páginas, detalla 14 delitos y rastrea las operaciones de la organización criminal desde 2006, años antes de que los hermanos Hurtado Olascoaga asumieran el mando.

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El cerco contra El Pez y El Fresa Da clic en cada eje para conocer los detalles Drones sobre Valle de Bravo Acusación en Texas Negocio minero Expansión territorial Los líderes Sobrevuelos desde Texas Drones no tripulados que despegaron desde Texas ingresaron a territorio mexicano para sobrevolar Valle de Bravo en agosto de 2025, y en octubre y noviembre de este año. Las autoridades mexicanas los calificaron como acciones bilaterales, pero Raymundo Riva Palacio señala que no existe evidencia pública que respalde esa versión. Columna: Tras un Pez y una Fresa Fuente: Raymundo Riva Palacio

Según citó Riva Palacio con base en el expediente estadounidense, la estructura encabezada por El Pez y El Fresa opera una amplia red de distribución de metanfetaminas, cocaína y heroína hacia Estados Unidos, además de tráfico de personas y contrabando de armas por las mismas rutas del narcotráfico. La acusación también documenta extorsiones, sobornos y hechos de violencia que sostienen sus operaciones ilícitas.

Uno de los hallazgos más relevantes del documento judicial, destacado en la columna de Riva Palacio, es la incursión del cártel en el sector minero de Tierra Caliente. Tras operar en sus orígenes la mina de oro y plata Campo Morado —ubicada en Arcelia y actualmente propiedad de la canadiense Luca Mining Corp.—, el grupo pasó de extorsionar a propietarios de minas a controlar un alto número de yacimientos. Con ello, ingresó a la cadena de suministro de minerales y estableció un sofisticado esquema de trueque con empresas chinas a cambio de precursores químicos.

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Expansión territorial y señales de impunidad

En su análisis, Raymundo Riva Palacio subrayó el contraste entre la ofensiva estadounidense y la falta de acciones visibles en México. El Pez y El Fresa lograron sobrevivir al desmantelamiento de La Familia Michoacana durante el sexenio de Felipe Calderón y al posterior ocaso de Los Caballeros Templarios en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Sin embargo, el columnista sostuvo que la organización alcanzó su mayor expansión durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cuando sometió a Valle de Bravo y controló la vida productiva del sur del Estado de México.

Durante los dos primeros años de la presidencia de Claudia Sheinbaum, añadió el periodista, el grupo extendió su influencia desde su bastión en la Tierra Caliente de Guerrero hacia Morelos y Puebla. Aunque el gobierno mexicano los cataloga como “prófugos de la justicia” y conoce sus corredores de tránsito y casas de seguridad en San Miguel Totolapan y Petatlán, no existe información pública de que se haya intentado capturarlos.

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El gobierno de Estados Unidos ofrece cinco millones de dólares por Jhonny Hurtado Olascoaga, El Pez, y tres millones por su hermano José Alfredo, El Fresa, tras designar al grupo como organización terrorista extranjera. (PGJ Edomex)

Riva Palacio atribuyó esta permanencia a presuntos vínculos con funcionarios en Guerrero y el Estado de México, y recordó que documentos del Centro Nacional de Inteligencia enviados a la Defensa —filtrados en 2022 por Guacamaya Leaks— ya advertían sobre la convivencia de los capos con políticos y la compra de armamento al Ejército, sin que se actuara contra ellos. Frente a ese escenario, el columnista concluyó que el gobierno mexicano parece no dimensionar las señales de Washington, mientras los drones sobre Valle de Bravo anticipan una posible acción directa contra ambos líderes criminales.